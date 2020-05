Co przesądza o tym, że zachwycamy się pięknem zachodu Słońca czy ukwieconymi polanami? Co tak mocno porusza i zapada najbardziej w pamięć wiosną czy jesienią? Odpowiedź stanowią kolory! Od płomiennej czerwieni zachodzącego Słońca, przez całą feerię barw polnych kwiatów po soczystą zieleń wiosny i złote barwy jesieni, kolory wprowadzają wyjątkowy klimat, który tak często chcemy uchwycić na fotografiach. SwiatObrazu.pl wraz z EIZO i Wacom przygotowało konkurs fotograficzny, w którym główną rolę odgrywa właśnie fascynacja kolorami!



Weź udział w konkursie i wygraj monitor EIZO ColorEdge CS2410 lub tablet graficzny Wacom One.

Spójrz na świat przez pryzmat kolorów i swój obiektyw

Chociaż fotografia czarno-biała ma silną moc oddziaływania, to teraz przyszła pora oddać pierwszeństwo kolorom. Uruchom jednak wyobraźnię i nie ograniczaj się jedynie do zastanych barw. Poszukaj inspiracji nie tylko w naturze, ale również w krajobrazie miejskim czy nawet w detalach, które uchwycisz za pomocą makrofotografii. Kolor może przekazywać emocje, treść , podkreślać formę i temat Twoich zdjęć. Baw się kolorystyką fotografii zarówno tuż przed naciśnięciem spustu migawki (wyszukując i zestawiając ze sobą interesujące barwy), jak i w cyfrowej ciemni - dopracowując kolorystykę zgodnie z tym, co chcesz opowiedzieć za pomocą swoich obrazów.

Kolory to coś, co jest niemożliwe do opisania bez ich pokazania. Nie zmienia to jednak faktu, iż nie istnieją uniwersalne schematy postrzegania kolorów. Każdy z nas ma inną wrażliwość, co przejawia się np. tym, że chcąc odwzorować emocje odczuwane podczas jakiejś sceny odwołujemy się przykładowo do cieplejszych lub zimniejszych tonów barw. To sprawia, że zabawa z kolorami jest ekscytującą, niekończącą się przygodą.

Świat kolorów 2020 - konkurs fotograficzny

Zapraszamy zatem do udziału w konkursie i nadsyłania fotografii, na których kolory stanowią istotny środek wyrazu. Wszystkim Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na fotografie!

Konkurs trwa od 15 maja do 15 sierpnia 2020r.

Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do kategorii konkursowej w profilu Użytkownika.

Nagroda za I miejsce - monitor EIZO ColorEdge CS2410 Aby móc swobodnie bawić się kolorami i przejąć nad nimi pełną kontrolę konieczne jest posiadanie zaawansowanego monitora. Taki ekran będzie w stanie odtworzyć pełną paletę barwną i zapewnić wierne odwzorowanie kolorów. EIZO ColorEdge CS2410 pozwala na przygotowanie takich obrazów, których kolorystyka nie będzie przekłamana, a dostosowywanie barw nie okaże się pracą "w ciemno". EIZO ColorEdge CS2410 należy do profesjonalnej linii monitorów adresowanych do zawodowych fotografów. Duża przestrzeń robocza, którą zapewnia przekątna 24,1’’ i dużą gęstość pikseli zapewniają komfortowy podgląd fotografii i ułatwiają pracę w oprogramowaniu graficznym. Model ten odwzorowuje 100% przestrzeni barwnej sRGB i można go kalibrować za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz oprogramowania ColorNavigator. Dzięki temu masz pewność, że to co widzisz na ekranie nie stanowi efektu przypadku. EIZO ColorEdge CS2410 posiada panel antyodblaskowy i wykorzystuje technologię IPS. Dzięki temu możesz go z powodzeniem stosować w różnych środowiskach pracy. Nie musisz obawiać się, że zmiana pozycji przed ekranem zaburzy percepcję kolorów. IPS zapewnia kąt widzenia 178 stopni, tak więc niezależnie od tego, w jaki sposób patrzysz na wyświetlacz, kolory pozostaną takie same. Całość uzupełnia funkcjonalna stopa, która umożliwia pochylanie i obracanie monitora. Ekran EIZO ColorEdge CS2410 możesz obrócić o 90 stopni i pracować w orientacji portretowej. To świetna wiadomość dla portrecistów, którzy chcą zadbać o perfekcyjne odwzorowanie kolorystyki skóry modeli. EIZO ColorEdge CS2410 Nagroda II miejsce - tablet graficzny Wacom One Tablet graficzny może być niezastąpionym narzędziem w pracy każdego fotografa. Daje dostęp do zabawy z Twoimi dziełami z niezrównaną precyzją. Wacom One posiada własny ekran IPS, który pozwala na bezpośrednie rysowanie, kreślenie i malowanie w obszarze roboczym oprogramowania graficznego. To pozwala na tworzenie masek, stemplowanie, retuszowanie i zaznaczanie wprost na powierzchni Twojego pliku zdjęciowego. Wacom One posiada wiele zaawansowanych funkcji, które gwarantują naturalną i swobodną pracę - tak samo jak podczas tworzenia przy pomocy tradycyjnych narzędzi. Dołączone w zestawie piórko odwzorowuje różne kąty pochylenia, a 4096 poziomy nacisku zapewniają wierne odwzorowanie ruchów dłonią. Wacom One z pewnością pomoże bawić się bez granic kolorami na zdjęciach - przypadnie do gustu w szczególności tym, którzy lubią eksperymentować z fotografiami czy łączyć świat zdjęć i grafiki. Wacom One został zaprojektowany tak, aby umożliwić pracę z kolorem nie tylko przy biurku. Jego kompaktowe rozmiary i niska waga pozwalają zabrać go ze sobą w każdą podróż i współpracować przy tym z laptopem lub ultrabookiem. Możesz też spokojnie rozsiąść się na kanapie i zatopić w świecie kolorów widocznych na Twoich fotografiach. Dodatkowo Wacom One jest kompatybilny z wybranymi smartfonami z systemem Android, tak więc pozwoli Ci na pełną swobodę podczas edycji zdjęć bezpośrednio w urządzeniu mobilnym. Wacom One Nagroda III miejsce - E-karnet szkoleniowy

E-karnet szkoleniowy SwiatObrazu.pl, uprawniający do udziału w czterech e-kursach. Możesz w nich uczestniczyć Ty, lub wskazana przez Ciebie osoba.

Wyróżnienia - E-szkoła portretu

Portret to gatunek fotografii uprawiany z powodzeniem jedynie przez twórców, którzy osiągnęli najwyższy poziom techniczny i artystyczny. Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem.

Udział w e-szkole portretu i jej ukończenie pozwoli Ci na uzyskanie świetnych rezultatów w fotografii portretowej. Będziesz mógł stosować w praktyce całą gamę metod i technik, wypracowanych przez zawodowców z wieloletnim doświadczeniem.