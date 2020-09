Pożegnanie z latem 2020

Konkurs fotograficzny „Świat kolorów” zamyka nabór zdjęć w przeddzień kalendarzowej jesieni. I choć jesień to jedna z ulubionych pór roku fotografów, która jak żadna inna nie oferuje takiej feerii barw, przy łagodnym - i nie tak kontrastowym jak w lecie świetle, przypominamy letnie, kolorowe zdjęcia oraz zachęcamy do zgłoszenia swoich zdjęć i wygrania fantastycznych nagród - monitora EIZO ColorEdge CS2410 i tabletu graficznego Wacom One.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl