EIZO ColorEdge CS2410 - test praktyczny

Obecnie coraz częściej fotografowie tworzą obrazy, które docelowo są publikowane wyłącznie w sieci. Popularność mediów społecznościowych, fotoblogów czy wystaw i festiwali online sprawia, że nierzadko fotografom wystarczy pracować w przestrzeni kolorów sRGB. Właśnie dlatego EIZO postanowiło stworzyć wersję monitora, który uzupełnia flagową linię - ColorEdge. Model EIZO ColorEdge CS2410 oferuje obsługę 100% sRGB i według zapewnień producenta gwarantuje jakość i funkcjonalność tej prestiżowej rodziny monitorów przy nieco niższej cenie. Sprawdźmy, czy tak jest w rzeczywistości!

EIZO to producent, którego pasjonatom fotografii i osobom interesującym się rozbudową cyfrowej ciemni nie trzeba przedstawiać. Dużym uznaniem cieszy się również seria ColorEdge, do której należy testowany monitor. Wydaje się więc kuszące mieć do dyspozycji tego typu sprzęt, w szczególności gdy dysponuje się nieco mniejszym budżetem. Zanim przejdziemy do docelowego testu, warto na początek rozważyć, kto może ten monitor brać pod uwagę w swojej pracy ze zdjęciami. Decydujący jest tu jeden z najważniejszych parametrów, czyli obsługiwana przestrzeń barwna.

EIZO ColorEdge CS2410 obsługuje "tylko" 100% sRGB. Trzeba napisać wprost: nie jest to parametr, który zazwyczaj akceptuje się w profesjonalnych monitorach. Z tym że wygląda na to, iż testowany sprzęt podważa nieco ten utarty schemat. Uwzględniając jego cenę i parametry, jest to raczej propozycja dla zaawansowanych i ambitnych miłośników fotografii, którzy chcą przejąć kontrolę nad swoimi obrazami. Nie chcąc uprzedzać werdyktu testu, skupię się teraz na moment na przybliżeniu, "o co chodzi" z tym sRGB.

Otóż w dużym uproszczeniu (bardziej wnikliwych odsyłam do tekstu poświęconego kolorom w fotografii: Fotografia barwna - podstawy) monitory są w stanie obsługiwać pewne palety barw, co określa ich zdolność do wyświetlania różnorodnych kolorów. Dla przeciętnego użytkownika te różnice są mało dostrzegalne, ale w specyficznych zastosowaniach, takich jak zaawansowana obróbka obrazu, zaczynają się ujawniać.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę dwie przestrzenie barwne: Adobe RGB i sRGB. Pierwsza z nich pozwala na wyświetlenie i dostosowanie kolorów podczas pracy z profesjonalnymi drukarkami. Taka przestrzeń daje więcej możliwości w zakresie dopracowywania niuansów gotowego obrazu, lecz też wymaga obsługującego ją sprzętu. Z kolei sRGB obsługuje mniej kolorów, ale za to jest dostępna w niemal wszystkich sprzętach (niekoniecznie w zakresie 100%). W związku z tym, oglądając obrazy w palecie sRGB, mamy pewność, jak obrazy te będą wyglądały np. podczas prezentowania ich w sieci.

Jeśli więc zamierzasz pracować jedynie ze zdjęciami publikowanymi w sieci lub drukować w fotolabach (albo na podstawowych drukarkach fotograficznych), to przestrzeń sRGB będzie wystarczająca. Co bardziej konserwatywni i tradycyjni fotografowie mogą zgłosić sprzeciw, że monitor graficzny powinien być docelowo kupowany z myślą o druku, ale uważam, że w rzeczywistości lwia część - w szczególności młodych twórców - niemal na stałe przeniosła się do wirtualnego świata. Myślę, że trzeba zacząć się przyzwyczajać do tego, że zdjęcie publikowane w sieci czy istniejące jedynie wirtualnie staje się skończonym dziełem fotograficznym.

Powyższe zagadnienie mogłoby stać się pretekstem do długiej i ciekawej dyskusji na temat publikacji oraz druku zdjęć, tymczasem należałoby już przejść do testu EIZO ColorEdge CS2410. Zobaczymy, czy pozostałe jego cechy będą w stanie obronić ten wybór i zapewnią satysfakcjonującą pracę z tym narzędziem. Na koniec odsyłam do ciekawego podsumowania porównującego wyżej omawiane palety barw przygotowanego przez EIZO: Adobe RGB czy sRGB

Parametry monitora EIZO ColorEdge CS2410

EIZO ColorEdge CS2410 oferuje przekątną 24,1’’ i rozdzielczość 1920x1200 pikseli (proporcje boków 16:10). Jak zostało wspomniane we wstępie, podstawowymi cechami, które odróżniają go od biurowych sprzętów, jest zdolność do obsługi ponad 100% przestrzeni sRGB i możliwość kalibracji sprzętowej. O pierwszym parametrze była już mowa, warto więc w dużym uproszczeniu zająć się drugim z nich (standardowo bardziej wnikliwych czytelników odsyłam do materiałów ŚwiatObrazu.pl skupiających się na tych zagadnieniach - nie inaczej jest w przypadku kalibracji, o której przeczytasz tutaj).

Najczęściej spotykana kalibracja systemowa pozwala na dostosowanie parametrów wyświetlania obrazu do karty graficznej komputera. Działa ona zatem w odniesieniu do informacji, jakie otrzymuje monitor. Jest o tyle gorsza, że przede wszystkim nie jest w stanie pracować aż z taką precyzją i prowadzi do utraty części informacji (w szczególności jeśli komputery posługują się słabymi kartami), a z drugiej strony działa jedynie wobec danego źródła obrazu. Objawia się to np. utratą płynności przejść tonalnych. W przypadku kalibracji sprzętowej dochodzi do ustawienia samego monitora i nie ma mowy o utracie części informacji o kolorze. Poza tym kalibracja sprzętowa daje dużo szersze możliwości w zakresie ustawiania parametrów. Podsumowując, jeśli chcesz pracować precyzyjnie z kolorem, kalibracja sprzętowa jest jedynym wyjściem - w każdym innym przypadku zamiast edycji zdjęć i kontroli kolorów będzie raczej można wróżyć z fusów.

Co jeszcze jest w stanie zaoferować EIZO ColorEdge CS2410? Przede wszystkim producent udziela wsparcia w postaci profesjonalnego oprogramowania do zarządzania kolorem ColorNavigator. Ponadto monitor działa w oparciu o technologię EIZO DUE, która pozwala uniknąć różnic w jasności czy chromatyczności obrazu w różnych obszarach ekranu, ma matową matrycę IPS o deklarowanych kątach widzenia 178°. To podstawowe udogodnienia, których można by wymagać od wysokiej jakości monitora graficznego.

[Wprowadzenie]