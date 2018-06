Test albumów przygotowanych przez DigitalAlbum.pl – Fotoalbum

Pomimo tego, że zdecydowana część oglądanych współcześnie fotografii jest wyświetlana na ekranach komputerów lub urządzeń mobilnych, to wciąż na znaczeniu nie traci prezentacja zdjęć w formie wydruków. Portale i platformy takie jak Instagram, czy Wordpress pozwalają na łatwe i szybkie zaprezentowanie twórczości oraz zbudowanie portfolio, jednakże w wielu sytuacjach do pełnej oceny konieczne jest zademonstrowanie wydruków w formie pojedynczych zdjęć lub albumów. W ostatnim czasie ten drugi rodzaj prezentacji fotografii zyskuje mocno na popularności – dobrym przykładem jest festiwal Xprint, którego tematyka obraca się wokół książki fotograficznej, a który zgromadził dużą publiczność, jednocześnie ściągając do kraju znanych fotografów z Martinem Parrem na czele. Warto więc zastanowić się nad stworzeniem własnej fotoksiążki lub albumu, a pomóc w tym może m.in. DigitalAlbum.pl. Wypróbowałem ich produkty, a wnioskami dzielę się w dwuczęściowym teście.

DitgitalAlbum.pl oferuje m.in. fotoalbumy, fotoksiążki, drewniane etui na fotografie z grawerami, wydruki zdjęć, małą poligrafię, fotoupominki czy oprawy fotografii. Część ich oferty wzbudzi zainteresowanie wśród fotografów ślubnych i sesyjnych, którzy chcą zaprezentować swoje wydruki oraz przekazać zdjęcia klientom. Tym co zwraca szczególną uwagę przy pierwszym kontakcie z tą firmą jest jej szeroka oferta, pozwalająca zrealizować różnorodne projekty. Przykładem jest kolekcja okładek obejmująca kilka zróżnicowanych typów. Obszerny katalog mieści m.in. okładki wykonane z eko-skóry i wypełnione gąbką, drewniane, metalizowane (umożliwiające nadruk zdjęcia na metalu), z linii glass (wykorzystujące przezroczystą wkładkę z plexi), a także drukowane na różnych rodzajach papieru, w tym wpisującym się w ostatnie trendy ekologicznym. Pełna oferta okładek znajduje się na stronie drukarni.

DigitalAlbum.pl oferuje wiele różnych wariantów okładek. Powyżej znajdują się niektóre wzory z kolekcji Trendy, Drewno i Galant, która obejmuje okładki wykorzystujące miękką gąbkę.

Wszystkie modele zostały dobrze opisane i przedstawione na fotografiach, stąd wybór preferowanego wzoru nie będzie przysparzał trudności. Album może być wzbogacany m.in. reliefami, pasami materiału, okienkami na fotografie, termonadrukami, złoceniami bądź grawerami. Jest w czym wybierać, co pomaga w dopasowaniu oprawy nie tylko do zdjęć, ale również charakteru danego zlecenia, fotografa i klienta. Możliwość konfiguracji obejmuje również m.in. formaty, papiery czy kolor wewnętrznej strony okładki. Ponadto każdy projekt można dostosować do indywidualnych potrzeb, ustalając szczegóły z drukarnią.

Zamówienie można wykonać bez wychodzenia z domu, podsyłając pliki na serwer FTP drukarni. Projekty można przygotować w formie PDF lub jako wyeksportowany album skompilowany w programie do tworzenia fotoksiążek udostępnionym na stronie DigitalAlbum.pl. Istnieje również możliwość skorzystania z usługi składu całości przez grafików drukarni. Firma umożliwia pobranie profili barwnych ICC, a także wysyła pod wskazany adres przykładowe wydruki na papierach FUJI DPII. Dzięki temu można przewidzieć rezultaty pracy i nie trzeba działać na oślep, godząc się na przypadkowe efekty. Firma udostępnia więc kompleksową usługę, która umożliwia współpracę na każdym etapie tworzenia albumu.

Do testu zamówiłem fotoalbum. Fotoalbum jest naświetlany na papierze fotograficznym i złożony tak, aby rozkładał się na płasko, co zdecydowanie ułatwia prezentowanie fotografii. Jak można przeczytać na stronie DigitalAlbum.pl podczas składu fotoalbumu wykorzystywane jest najnowsze rozwiązanie Automatica LV oraz specjalne piece i prasy. Dzięki zastosowanym materiałom i procesowi produkcji mamy otrzymać pamiątkę, która będzie towarzyszyć rodzinie przez kilka pokoleń.

Fotoalbum

Fotoalbum wykorzystałem do stworzenia prezentacji zdjęć ślubnych, a więc zbudowania pamiątki, która ma towarzyszyć Młodej Parze i jej rodzinie przez wiele lat. Album miał format 25x38 cm, kartki były białe, blok został uszlachetniony złoceniem a zdjęcia były wydrukowane na papierze Fuji Velvet Matte. Jego odświętny charakter został podkreślony drewnianą okładką o grubości 7 mm.

Czas złożyć zamówienie w DigitalAlbum.pl

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony drukarni. Na tę chwilę wymaga ona drobnych poprawek – zawartość mogłaby być lepiej poukładana, dzięki czemu zyskałaby na przejrzystości. Udało mi się jednak dowiedzieć, że proces przygotowywania nowej odsłony strony jest już na zaawansowanym etapie i odświeżony layout powinien być dostępny dla klientów jeszcze w tym roku. Poniżej znajdują się screeny prezentujące nowy układ. Na szczęście DigitalAlbum.pl już teraz dysponuje wyczerpującym FAQ i uczynną obsługą klienta, która w razie potrzeby przeprowadzi przez cały proces zamawiania wydruków.

Nowa odsłona witryny DigitalAlbum.pl jest w fazie przygotowywania, ale zapowiada się obiecująco.

Swoje albumy przygotowałem w programie Event Album Maker. Obsługa programu nie powinna nastręczać trudności. Skład publikacji ułatwiają przygotowane przez DigitalAlbum.pl szablony (udostępnione na stronie lub wysyłane na życzenie klienta). Są one dopasowane do poszczególnych wymiarów produktów. Wystarczy więc je załadować do programu tak jak inne pliki graficzne i do nich dopasowywać fotografie (można więc je potraktować jak gotowy layout). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć własny, nawet eksperymentalny układ zdjęć.

Program Event Album Maker to prosta aplikacja i zwalnia z obowiązku wykorzystywania zaawansowanego oprogramowania do składu publikacji, takiego jak np. Adobe InDesign. Po skompilowaniu całości wystarczy wyeksportować projekt i przesłać go na serwer, aby drukarnia mogła przystąpić do realizacji zlecenia.

Przy realizacji wydruków najważniejszy jest dobry kontakt z drukarnią. Bywa tak, że "nadawanie na tych samych falach" z pracownikami jest ważniejsze, niż np. skorzystanie z oferty tańszego usługodawcy lecz nieznającego specyfiki naszej pracy. Jako że swoje wydruki wykonywałem zdalnie, bardzo ważna dla mnie była obsługa klienta. Okazało się, że stoi ona na bardzo wysokim poziomie. Do DigitalAlbum.pl można było dodzwonić się bez problemu – podobnie nie trzeba było długo oczekiwać na odpowiedzi na zapytania via e-mail. DigitalAlbum.pl pozytywnie zaskakuje łatwością kontaktu i cierpliwym odpowiadaniem nawet na bardzo drobiazgowe czy podstawowe pytania. To dobra informacja dla tych, którzy traktują wydruk swoich fotografii jako komplementarną część pracy i poszukują zaufanego partnera.

Pliki umieszczane są na serwerze FTP – proces ten jest bardzo łatwy, na stronie można znaleźć prostą instrukcję, wyjaśniającą jak tego dokonać. W przypadku braków w zamówieniu (np. wybraniu opcji nadruk UV, ale nie dosłaniu wzoru tego nadruku) DigitalAlbum.pl wysyła informacje z odpowiednimi powiadomieniami. Stanowi to zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem zlecenia, w którym fotograf zapomniał po prostu o danym elemencie projektu, a w rzeczywistości chciał go zapełnić nadrukiem.

Po wybraniu parametrów produktów, przesłaniu plików i ustaleniu wszystkich szczegółów, można przejść do realizacji zamówienia. W panelu użytkownika na stronie DigitalAlbum.pl można na bieżąco podglądać, na jakim etapie produkcji są poszczególne albumy. W moim przypadku był to nieco dłuższy proces - czas oczekiwania wynosił 10 dni, gdyż wybrałem okładkę z kolekcji drewnianej. Niemniej informacje na ten temat wyświetlane są na stronie drukarni, stąd czas realizacji nie stanowi zaskoczenia (przeciętnie to 7 dni). Wysłanie albumów jest nieco łatwiejszym zadaniem, tak więc trudno spodziewać się tutaj problemów. Warto jednak odnotować, że zamówione produkty dotarły całe i bezpieczne.

Fotoalbum

Tak jak wspomniałem, mój fotoalbum zawierał sesję ślubną, obejmującą zarówno przygotowania, uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak i przyjęcie oraz portrety Pary Młodej i gości. Wybierając drewnianą okładkę i złocone brzegi stron mogłem nadać całości naprawdę bogatą oprawę. Drewniane płyty wyglądają solidnie i nie ma tutaj mowy o półśrodkach. Równie solidne są szycia i klejenia. Mało który lab oferuje możliwość wykonania takich albumów, stąd jest to dobry sposób na pozytywne zaskoczenie klienta. Z takim fotoalbumem z pewnością będzie miał poczucie, że wspaniałe momenty z jego życia zostaną zapisane na długo i wyeksponowane z odpowiednią estymą.

Ważną cechą fotoalbumów jest to, że rozkładają się na płasko. Jest to duży atut, który przekłada się na praktyczne zastosowanie – np. można z łatwością umieścić grupowe zdjęcie spod Urzędu Stanu Cywilnego lub świątyni, które będzie rozciągało się na całą rozkładówkę. W takiej sytuacji nie będzie mowy o trudnościach z oglądaniem osób, które znajdują się w środku grupy (co swoją drogą odnosiłoby się z pewnością do bohaterów tego dnia, gdyż trudno znaleźć takie zdjęcie grupowe, na którym Para Młoda znajduje się z boku). Tę cechę fotoalbumu można również wykorzystać do umieszczania w nim zdjęć panoramicznych. Nawet w przypadku zastosowania rozkładówki do zaprezentowania osobnych fotografii na każdej ze stron, oglądanie jest dużo łatwiejsze, w szczególności biorąc pod uwagę duży format i gabaryt drewnianej okładki.

Okładki świetnie uzupełniają się ze stronami o gramaturze 2000 g/m2 (grubość 2 mm) – taka charakterystyka sprawia, że wnętrze nie jest przytłoczone przez dosyć ciężką oprawę. Ponadto zapewnia to dużą trwałość albumu. Jest to dosyć masywna publikacja, którą raczej trudno oglądać np. na leżąco, ale to dodatkowo skłania do celebrowania pamiątkowych zdjęć. Łatwo sobie wyobrazić rodzinne spotkania, na których krewni pochylają się nad tak zdobionym albumem.

Fotoalbum charakteryzuje się złoconymi brzegami, drewnianą okładką i szyciem, które umożliwia rozłożenie go na płasko.

Wykorzystany w tym projekcie papier to Fuji Velvet Matte, który jest propozycją adresowaną do profesjonalistów, chcących uzyskać artystyczne wydruki. Jego wierzchnia warstwa jest bezodblaskowa i zapewnia niezwykle miękki oraz głęboki matowy efekt. Ponadto papier ten charakteryzuje się znakomitą reprodukcją kolorów i czystą bielą. Wydrukowana sesja obejmowała fotografie kolorowe i monochromatyczne. Kolory zostały oddane w naturalny sposób, co w przypadku fotografii ślubnej jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę specyfikę oświetlenia we wnętrzach, w których odbywają się poszczególne etapy wydarzenia i istotność faktu, iż suknia Panny Młodej musi być biała (chyba że to ona zdecyduje się wybrać inną kolorystykę stroju). Zresztą garnitur Pana Młodego jest także bardzo ważny. W jego przypadku wyzwaniem jest oddanie niuansów kroju, które mogą zginąć w cieniach. Na wydrukach przygotowanych przez DigitalAlbum.pl nie było problemów z odwzorowaniem detali – zarówno szczegóły jasnych sukien i ciemnych męskich strojów były zawsze czytelne. W przypadku zdjęć czarno-białych, które niestety bywają problematyczne dla niektórych drukarni, trudno się do czegoś przyczepić – całość jest pozbawiona zafarbu i charakteryzuje się subtelnymi przejściami tonalnymi. Wydruk albumu w formacie 25x38 cm jest o tyle intrygujący, że z jednej strony jest to już nieco większy rozmiar wydruku, ale z drugiej wciąż oglądany ze stosunkowo krótkiego dystansu. To sprawia, że łatwo może dojść do obnażenia niedoskonałości druku, które zazwyczaj bywają nieco tuszowane poprzez fakt, że oglądający zachowują od obrazu pewną odległość (gdy oglądają obrazy wyeksponowane na ścianie). Fotoalbum przechodzi jednak ten test bez problemu. Wykorzystanie papieru Fuji Velvet Matte sprawia, że każda ze stron stanowi osobne dzieło. Dodatkowo rozkładówki świetnie prezentują się zarówno w świetle dziennym, jak i sztucznym, co jest spowodowane zastosowaniem w tym produkcie powierzchni rozpraszającej. Dzięki wykorzystaniu również warstwy zabezpieczającej przed odciskami palców jego użytkowanie jest o wiele łatwiejsze, co jest ważnym czynnikiem w przypadku publikacji. Potencjał tego papieru został w pełni wykorzystany przez DigitalAlbum.pl.

Rozkładówka fotoalbumu

Warty uwagi jest również format albumu 25x38 cm, który sprawia, że pojedyncza strona pokrywa się z proporcjami pełnoklatkowej matrycy, co zdecydowanie ułatwia projektowanie układu fotografii. Nie trzeba w takiej sytuacji kadrować zdjęcia – całość może zostać odwzorowana tak jak w wizjerze aparatu. To o tyle pożądana cecha, że w przypadku stworzonego przez mnie fotoalbumu jego cały potencjał wykorzystują fotografie nadrukowane na całej powierzchni strony lub z delikatną biała obwolutą. Oczywiście to kwestia gustu, ale zastosowane proporcje ułatwiają również umieszczanie kilku fotografii na jednej stronie.

W kolejnej odsłonie testu przyjrzę się bliżej drugiej zamówionej przeze mnie publikacji, którą jest StoryBook.