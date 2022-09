Karta graficzna. Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Karta graficzna należy do kluczowych podzespołów komputera. Szczególną wagę do jej wyboru powinni przyłożyć gracze oraz specjaliści zajmujący się obróbką graficzną i wideo. W nowym artykule wyjaśniamy, jak wybrać odpowiedni model.

Wybór karty graficznej może być źródłem sporych problemów. By ich uniknąć, przed zakupem warto zdobyć przynajmniej podstawową wiedzę dotyczącą tych układów. Jaka karta graficzna będzie w waszym przypadku najlepsza? Na co zwrócić uwagę wybierając kartę graficzną? Czy układy zintegrowane są dobrym wyborem i, jeśli tak, to kto będzie najbardziej zadowolony z ich działania? Na te i inne pytania związane z działaniem kart graficznych odpowiadamy poniżej. Karta graficzna - czemu nie warto na niej oszczędzać? Znaczenie kart graficznych O ile najwydajniejsze modele adresowane są do najbardziej wymagających użytkowników, to nawet osoby używające komputera w podstawowych celach docenią korzyści płynące z użycia dobrej jakości układu. Jest on szczególnie ważny w przypadku zastosowań, z którymi związana jest konieczność generowania wysokiej jakości obrazu w czasie rzeczywistym. Chodzi tu przede wszystkim o gry komputerowe (a zwłaszcza nowe tytuły z dużymi wymaganiami sprzętowe) oraz renderowanie zaawansowanych plików graficznych lub wideo. Zalety dobrej karty graficznej będą też widoczne w codziennych, nieprofesjonalnych zastosowania - np. podczas oglądania filmów.

Karty graficzne - czy warto wymieniać? Kiedy wystarczy zintegrowana karta graficzna? Na rynku dostępne są dwa rodzaje kart graficznych. Są to karty przeznaczone do montażu na płycie głównej oraz karty zintegrowane. Te drugie stanowią element fabrycznej specyfikacji większości komputerów. Zintegrowany układ graficzny to propozycja przede wszystkim dla mniej wymagających użytkowników. Pozwalają na bezproblemowe przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy korzystanie z nieskomplikowanego pod względem graficznym oprogramowania. Nie powinniście jednak liczyć na to, że poradzą sobie z uruchomieniem nowoczesnych gier lub specjalistycznych programów. D edykowane karty graficzne dla graczy lub profesjonalnych grafików i montażystów wideo są więc niezastąpione.

Wybieramy kartę graficzną do wymagających gier i innych zastosowań. Czy wygląd ma znaczenie? W komputerach stacjonarnych (zwłaszcza gamingowych) dużą wagę wagę przykłada się do designu poszczególnych elementów. Ten trend dobrze widać również w kartach graficznych. Modele adresowane do graczy cechują się nie tylko doskonałymi parametrami, ale też ciekawym wyglądem. Fantazyjne kształty obudowy i efektowne podświetlenie w gamie RGB pozwolą wam w pełni spersonalizować komputer i sprawić, że będzie przyciągał wzrok. Tak stanie się oczywiście tylko pod warunkiem, że kartę i pozostałe podzespoły umieścicie w równie efektownej, wyposażonej w przeszklone ściany, obudowie jednostki centralnej.

Taktowanie rdzenia, złączę PCI Express 4.0 i inne parametry. Jak wybrać dobry układ graficzny? By karta graficzna dobrze sprawdziła się w zastosowaniach profesjonalnych i gamingowych, musi mieć odpowiednie parametry. Przy jej wyborze największą uwagę zwróćcie na: wydajność: im wyższa będzie, tym więcej gier i zaawansowanych programów do obróbki uruchomicie na komputerze wyposażonym w daną kartę. Pamiętajcie jednak, że ich płynność działania uzależniona jest nie tylko od samej karty graficznej, ale też parametrów pozostałych podzespołów;

rodzaj pamięci: nowoczesne karty graficzne z najwyższej półki wyposażone są w pamięć VRAM. Inne godne polecenia technologie to WRAM, RDRAM, SGRAM, MGRAM, SDRAM;

pojemność pamięci: powinna być uzależniona od wymagań gier lub oprogramowania, z którego zamierzacie korzystać. Dobre karty wyposażone są zazwyczaj w 8 gigabajtów pamięci;

dostępność portów, dzięki którym podłączycie tablet graficzny - DVI-A (powoli wychodzący z użytku), popularny DVI-I lub innowacyjny DisplayPort;

obsługę VR (jeśli zamierzacie grać w gry wymagające użycia gogli do wirtualnej rzeczywistości). Cenną wskazówką pozwalającą wam sprawdzić kartę graficzną pod kątem jej jakości jest producent. By mieć pewność co do wydajności i sprawności działania, warto wybrać układ graficzny renomowanej marki. Do polecanych linii kart należy zaliczyć przede wszystkim NVIDIA GeForce GTX i AMD Radeon RX. Godne uwagi są też karty GeForce GT lub Intel ARC.