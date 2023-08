Ranking dronów

Jednym ze sprzętów, które najbardziej zrewolucjonizowały fotografowanie i filmowanie w ostatnich latach są z pewnością drony. Niegdyś perspektywa powietrzna była zarezerwowana dla nielicznych śmiałków, dziś każdy może pokazać świat z lotu ptaka. Zajrzyj do naszego rankingu dronów, w którym prezentujemy 5 świetnych modeli tych fruwających kamer. Znajdziesz w nim sprzęty, które przydadzą się zarówno amatorom, jak i profesjonalistom.

1. DJI Air 3 – filmy 4K z prędkością 100 kl./s

Drony wzniosły się już dużo wyżej ponad podstawowe obrazowanie z powietrza. Niczym zaskakującym jest filmowanie w 4K, ale w DJI Air 3 imponujące jest to, że ten sprzęt może to robić z prędkością 100 kl./s lub 60 kl./s z funkcją HDR. Dzięki temu możliwe jest łatwe bawienie się tempem akcji w filmach z powietrza. Do tego dochodzą zdjęcia w rozdzielczości 48 MP. To tak jakby wysłać w przestworza fotografa ze świetnym aparatem i obiektywem.

2. DJI Avata – doświadcz lotu, jakbyś samemu oderwał się od ziemi

DJI Avata dostarcza niebywałych wrażeń, gdy wykorzysta się go ze specjalnymi goglami DJI FVP Googles V2. Jako że urządzenie jest wyposażone w kamerę o polu widzenia 155°, to jest w stanie zapewnić perspektywę zbliżoną do tego, jak świat widzi człowiek. Skutkuje to wyjątkowymi, pierwszoosobowymi wrażeniami. To niezwykle zwinny dron, którego systemy pozwalają nie tylko wznieść się wysoko, ale również pędzić blisko powierzchni.

3. DJI Mini 3 Pro – mały dron o ogromnych możliwościach

DJI Mini 3 Pro może zmieścić się w kieszeni i waży tylko 249 g, ale jednocześnie jest w stanie podbić przestworza. Czas lotu wynosi aż 34 minuty, umożliwiają wykonanie wiele świetnych ujęć za pomocą kamery zdolnej do rejestrowania 4K 60 kl./s i zdjęć RAW o rozdzielczości 48 MP. Ciekawą funkcjonalność daje tym, którzy chcą rejestrować materiały z myślą o oglądaniu ich na ekranach urządzeń mobilnych. DJI Mini 3 Pro może obrócić kamerę o 90° w celu przełączenia się do orientacji portretowej.

4. AUTEL ROBOTICS Evo Nano+ Premium – inteligentny dron

Model ten ma gabaryty zbliżone do ww. DJI Mini 3 Pro. To kolejny przykład tego, że miniaturowy dron może wciąż być w pełni funkcjonalną, podniebną kamerą. Co więcej, Autel Robotics Evo Nano+ Premium może stać się Twoim osobistym, latającym fotografem, gdyż po naciśnięciu odpowiedniego przycisku zrobi zdjęcie tobie lub grupie twoich przyjaciół. Zasięg transmisji wynoszący 10 kilometrów pozwala polecieć naprawdę daleko. W połączeniu z czasem lotu do 28 minut dron ten da ci wiele możliwości w przestworzach.

5. DJI Ryze Tello Boost Combo – lataj i ucz się

DJI Ryze Tello to świetny przykład tego, jak wiele zastosowań znajdują drony. Model ten pozwala na łączenie przyjemności latania z nauką. Urządzenie pozwala na zabawę z rzeczywistością rozszerzoną i rozpoczęcie przygody jako programista dzięki aplikacji Scratch. Na pokładzie znajduje się także kamera zdolna do rejestrowanie filmów w jakości HD i zdjęć o rozdzielczości 5 MP. Całość wspiera wydajny procesor Intela, gwarantujący płynne loty i wydajne przetwarzanie obrazów.

