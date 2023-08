Projektowanie logo i identyfikacji wizualnej dla marek i firm

Jednym z najbardziej dochodowych zadań, których podejmują się wykwalifikowani graficy komputerowi, jest projektowanie identyfikacji wizualnej dla firm oraz marek. Pod tym mianem kryją się wszystkie charakterystyczne dla nich kolory czy symbole. Pomyśl o grafice nadgryzionego jednym kęsem jabłka – z kim Ci się kojarzy? To oczywiście logo giganta technologicznego: Apple. „Żółty” kurier z gadającą paczką? Zdecydowanie InPost. „Mały, wielki sklep” z zielonym, uśmiechniętym logo? Pewnie, że Żabka. Jak widzisz, grafika komputerowa ma ogromny wpływ na rozpoznawalność marek oraz firm.

Identyfikacja wizualna firmy wzmacnia jej rozpoznawalność

Identyfikacja wizualna firm i marek tworzy jej spójny wizerunek. Ma za zadanie sprawić, że to właśnie ten usługodawca, producent czy seria produktów, zapadną klientom w pamięć. A w efekcie – wyróżnić je na tle konkurencji oraz wykreować wśród konsumentów pozytywne skojarzenia z daną marką czy firmą. Identyfikacja wizualna pozwala zaistnieć im w podświadomości klientów, co zwiększa szanse na to, że to do "właśnie tego" sklepu, SPA bądź mechanika udadzą się w pierwszej kolejności.

To jednak nie wszystko. Identyfikacja wizualna tworzy też pierwsze wrażenie, od którego w ogromnym stopniu zależy to, czy klient zaufa firmie/marce. A spójna szata graficzna strony internetowej, ulotek, mailingu, reklam telewizyjnych, gazetek czy katalogów reklamowych, social-mediów i w końcu oddziału stacjonarnego czy produktów, świadczą o profesjonalizmie firmy. Udowadniają, że jest konsekwentna, trwała i dba o szczegóły.

Doskonałym przykładem tego, jak wielką moc ma identyfikacja wizualna firm oraz marek, są… quizy dotyczące rozpoznawania logo. A takich nie brakuje! Ba, istnieje wręcz kilka bardzo chętnie pobieranych gier mobilnych polegających właśnie na odgadywaniu nazw firm lub marek na podstawie ich "znaczków".

Jak rozpocząć swoją przygodę z grafiką komputerową?

Stworzenie efektywnej identyfikacji wizualnej dla firmy bądź marki nie jest łatwym orzechem do zgryzienia. Grafik komputerowy, który chce się nim zajmować, musi mieć zatem wysokie kompetencje. To system, na który składa się ogrom elementów wizualnych (oraz poza wizualnych, którymi zajmują się już inni specjaliści). Należą do nich:

sygnet – symbol graficzny charakterystyczny dla danej firmy, przykład: trzy coraz dłuższe, lekko ukośne paski od Adidas,

– symbol graficzny charakterystyczny dla danej firmy, przykład: trzy coraz dłuższe, lekko ukośne paski od Adidas, logotyp – graficzny przekaz tekstowy przedstawiający zwykle nazwę firmy/marki lub ich monogram, z wykorzystaniem charakterystycznego typu czcionki i barw, przykład: kolorowe Google,

– graficzny przekaz tekstowy przedstawiający zwykle nazwę firmy/marki lub ich monogram, z wykorzystaniem charakterystycznego typu czcionki i barw, przykład: kolorowe Google, logo – znak firmowy, który może składać się z samego sygnetu, samego logotypu albo jednego i drugiego,

– znak firmowy, który może składać się z samego sygnetu, samego logotypu albo jednego i drugiego, paleta kolorystyczna – zestaw kolorów wykorzystywanych we wszystkich materiałach graficznych, począwszy od sygnetu, przechodząc przez logotyp, a skończywszy na oprawie ulotek czy plakatów,

zestaw kolorów wykorzystywanych we wszystkich materiałach graficznych, począwszy od sygnetu, przechodząc przez logotyp, a skończywszy na oprawie ulotek czy plakatów, typografia – wygląd stosowanych przez firmę krojów pisma.

Mogłoby się wydawać, że zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy przy identyfikacji wizualnej firm i marek wymaga – ze względu na to, jak złożony jest to system – ukończenia studiów z grafiki komputerowej. W rzeczywistości wystarczy profesjonalne szkolenie, takie jak kurs Grafika komputerowa w szkołach Żak: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/grafika-komputerowa.

Kurs grafiki komputerowej – czego się nauczysz?

Kurs grafiki komputerowej, choć trwa krótko, bo zaledwie 10 miesięcy w systemie zaocznym (w szkołach Żak), to kompleksowo przygotuje Cię do pracy jako grafik komputerowy. Tak, również ten tworzący identyfikację wizualną firm i marek! Szkolenie uczy projektowania graficznego od podstaw, w tym obsługi najważniejszych narzędzi pracy (a więc programów graficznych) czy montażu filmowego oraz animacji cyfrowej. Po jego ukończeniu, kursanci potrafią projektować logo, logotypy i sygnety, billboardy, plakaty – oraz wiele więcej materiałów graficznych. Co więcej, poznają również zagadnienia związane z teorią fotografii cyfrowej, estetyki, psychologii z elementami komunikacji społecznej czy zasady BHP oraz ergonomii pracy przy komputerze.

Jeśli czujesz, że to zawód dla Ciebie – nie czekaj! Zapisz się na kurs grafiki komputerowej i zdobądź pracę, w której będziesz realizować swoją pasję.