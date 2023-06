Najpiękniejsza zdjęcia z wakacji? Zrobisz je telefonem! Oto przydatne porady

Pierwszy uśmiech dziecka, ukochany psiak w rozkosznej pozie, roztaczający się za oknem krajobraz – wszystko warte jest uwiecznienia. Na szczęście współczesna technologia jest pod tym względem łaskawa. Wcale nie trzeba mieć profesjonalnego aparatu, aby robić dobre zdjęcia. Wystarczy telefon, który masz zawsze pod ręką. Podpowiadamy, jak robić dobre zdjęcia telefonem.

Jak zrobić dobre zdjęcie telefonem?

Każdy ma dziś przy sobie telefon. Nasuwa się jednak pytanie: jak zrobić dobre zdjęcie? Okazuje się, że to nie takie trudne. Wystarczy opanować kilka prostych umiejętności, a także stosować się do podstawowych zasad fotografii.

Oczywiście trzeba dysponować telefonem, wyposażonym w dobry aparat fotograficzny. Niemniej współczesne urządzenia mają naprawdę dobrej jakości aparaty fotograficzne. Nawet sprzęt z nieco niższej półki cenowej pozwala zrobić przyzwoite zdjęcia. Dlatego nie będziemy polecać konkretnego telefonu. Każdym można bowiem wyczarować zdjęcie, które zachwyci.

Wyczyść obiektyw

Jeśli masz już telefon w dłoni i szykujesz się do ustrzelenia perfekcyjnego kadru – nie zapomnij o tym, by wyczyścić obiektyw. To banalna rada, ale czystość obiektywu ma wpływ na jakość zdjęcia.

Nie używaj lampy błyskowej

Jeśli chcesz robić ładne zdjęcia telefonem, to zapomnij o istnieniu lampy błyskowej. Prześwietlone zdjęcia nigdy nie wychodzą zbyt ładnie. Staraj się robić zdjęcie w ciągu dnia i przy dobrym oświetleniu (najlepsze jest naturalne źródło światła, ale nie pełne słońce). Wieczorem używaj natomiast trybu nocnego.

Pamiętaj o dobrym oświetleniu

Światło odgrywa w fotografii znaczącą rolę. W zasadzie to od niego zależy, jak wyjdzie zdjęcie. Jak wspomnieliśmy – zdjęcia warto wykonywać w świetle dziennym. Dobrym miejscem jest pokój z dużym oknem, a w fotografii plenerowej ta część dnia, kiedy jest widno, ale nie świeci już ostre słońce. Unikaj też fotografowania pod słońce (choć czasami można w ten sposób uzyskać ciekawe efekty, lecz wówczas jest to celowy zabieg).

Użyj statywu

Niezwykle przydatnym akcesorium jest statyw. Jeśli robisz zdjęcia telefonem, to powinieneś trzymać urządzenie nieruchomo. Nie zawsze to się udaje, tymczasem unieruchomiony na statywie aparat z pewnością się nie poruszy. Jeśli nie masz statywu, to na początek możesz użyć prowizorycznej podpórki – na przykład z książek. Aby nie używać samowyzwalacza, możesz kupić pilot do smartfonu, który uruchamia migawkę aparatu.

Używaj trybu siatki

Siatka to uwidocznione na ekranie linie, które ułatwiają skomponowanie ładnego kadru. Pamiętaj, że dobre zdjęcie nie powinno być przechylone. Tryb siatki pomaga również umiejscowić fotografowany obiekt w centrum zdjęcia. Na ekranie zobaczysz 9 kwadratów. Punkty przecięcia linii poziomych z pionowymi to obszary, w których należy umieścić obiekty.

Zaprzyjaźnij się z funkcjami twojego telefonu

Każdy telefon ma wiele funkcji, które ułatwiają wykonywanie dobrej jakości zdjęć. Koniecznie przetestuj wszystkie opcje i zapoznaj się z praktycznymi funkcjami. One są właśnie po to, aby z nich korzystać! Najczęściej przydaje się tryb nocny, śledzenie obiektu (zwłaszcza, jeśli robisz zdjęcia dzieciom i zwierzętom), wykrywanie uśmiechu, tryb portretu (w tle fotografowanego obiektu tworzy się wówczas piękny bokeh).

Robisz zdjęcia telefonem? Nie bój się trybu manualnego!

Tryb automatyczny jest bardzo przydatny – szczególnie, jeśli dokoła dużo się dzieje i musisz szybko zrobić dobre zdjęcie. Naprawdę piękne zdjęcia można jednak zrobić, używając trybu ręcznego. Trzeba tylko wiedzieć, jak ustawić poszczególne parametry.

Zwróć uwagę na takie wartości, jak:

ISO – jest to tak zwana czułość, a nastawiona wartość powinna być uzależniona od warunków oświetleniowych. Im lepsze oświetlenie, tym mniejsze wartości ISO. W trudnych warunkach musisz je zwiększyć. Pamiętaj jednak, że przy dużych wartościach ISO uzyskasz duże ziarno i szum na zdjęciach.

Przysłona – jej zadaniem jest wpuszczanie światła do obiektywu (oczywiście umówmy się, że w przypadku telefonu nie działa to tak dosłownie). Otwarta przysłona (niższa wartość) sprawia, że tło jest pięknie rozmyte. Tę wartość oznacza się na przykład 1:4.

Migawka, czyli czas naświetlania – oznacza się go jako ułamki sekund, czyli na przykład: 60 to 1/60 sekundy. Im krótszy czas naświetlania, tym ciemniejsze wyjdzie ci zdjęcie.

Na początku dobranie odpowiednich wartości może wydawać się skomplikowane. Uwierz, że szybko nabierzesz jednak wprawy i zaczniesz robić lepsze zdjęcia.

Chcesz robić dobre zdjęcia telefonem? Baw się perspektywą

Telefon jest niewielki i poręczny, co daje wiele możliwości. Możesz go ustawiać w różnych miejscach (ponownie przypominamy, że przydaje się statyw). Fotografując zabytki i wysokie budynki, koniecznie skorzystaj z trybu panoramy (przesuwaj telefon w górę). Spróbuj także odwrócić telefon obiektywami do dołu, kiedy robisz zdjęcie. Czasami fotografuj z góry, a innym razem połóż aparat na podłodze i sfotografuj w ten sposób odbijające się w kałuży chmury. Możliwości jest naprawdę wiele. Warto bawić się fotografią i odkrywać nowe sposoby robienia zdjęć.

Nie zapomnij o obróbce

Każdy dobry fotograf poprawia swoje zdjęcia. Te wykonane telefonem również należy poddać obróbce. Nie musisz ściągać żadnych aplikacji. Możesz zrobić to z poziomu edytora w swoim telefonie. Większość smartfonów umożliwia nałożenia filtrów, które zmieniają kolorystykę. Pamiętaj jednak, aby zachować umiar. Subtelny efekt doda fotografii uroku.