LensCoat szyje maseczki ochronne dla służby zdrowia w New Jersey

Producent akcesoriów dla fotografów przyrodniczych LensCoat tworzy na co dzień produkty, pozwalające ukrywać sprzęt w terenie i ochraniać go przed wpływem czynników atmosferycznych - W obliczu narastania zagrożenia ze strony koronawirusa firma z siedzibą w New Jersey zaczęła tworzyć maseczki ochronne dla pracowników służby zdrowia.



Maseczki ochronne LensCoat Ponieważ większość fotografów przebywa w domach, a LensCoat w szczególności produkowała akcesoria dla tych, których fotografowanie związane jest z przebywaniem w terenie, to nieuchronnie spadły jej dochody. Jednocześnie producent ten nawiązał współpracę z lokalną grupą aktywistów, wraz z którymi zaczął przygotowywać maseczki ochronne dla szpitali i osób walczących z pandemią na pierwszej linii ognia.