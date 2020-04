Sztuczna inteligencja od Google zmienia zdjęcia w słynne obrazy

Google dodało nową funkcję o nazwie Art Transfer do swojej popularnej aplikacji Arts&Culture - Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania całych zdjęć lub ich fragmentów tak, aby naśladować stylistykę obrazów znanych artystów, takich jak Frida Kahlo, Vincent van Gogh czy Edvard Munch.



Funkcja wykorzystuje sztuczną inteligencję Google i chociaż wcześniej nakładanie filtrów nawiązujących do znanych obrazów było już dostępne w różnych aplikacjach, opcja Google idzie o krok dalej. Nie tylko umożliwia edycję całego zdjęcia, ale również jego wybranego fragmentu. Co więcej sztuczna inteligencja pozwala na dalece bardziej zaawansowaną edycję niż w przypadku stosowania wyłącznie tradycyjnych "filtrów artystycznych".

