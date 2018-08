Mroczna i jasna strona wyścigów konnych ukazana na znakomitych fotografiach Cariny Maiwald

Carina Maiwald to niemiecka fotografka, która sama o sobie mówi, że w sercu ma odciśnięte ślady podków. Jej specjalizację stanowią zdjęcia koni i twierdzi, że jest to integralna część jej osobowości. Te piękne zwierzęta uchwycone w jej obiektywie pełne są emocji i prawie ludzkich uczuć.

W swoim nowym cyklu postanowiła zająć się kontrowersyjnym tematem wyścigów konnych. Są one postrzegane albo jako piękny, emocjonujący sport, albo jako okropna forma wykorzystywania zwierząt. Ten kategoryczny podział na dobro i zło zainteresował artystkę, która postanowiła pokazać, że między czernią i bielą jest jeszcze wiele odcieni szarości. Dzięki temu powstały intrygujące zdjęcia koni.

