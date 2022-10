Znaczenie kolorów w zdjęciach i grafikach

Kolory odgrywają istotną rolę w wielu aspektach codziennego życia - To bodźce, które odpowiednio wykorzystane mogą pobudzać do działania lub wręcz przeciwnie – działać zniechęcająco. Od ich odpowiedniego zastosowania sporo zatem zależy. Dotyczy to również fotografii i grafik – zwłaszcza w branży marketingowej. Jak świadomie korzystać z kolorów? Podpowiadamy!

Skojarzenia kontrolowane, czyli kiedy kolory mają największe znaczenie Wrażenia estetyczne w dużej mierze wpływają na nasze wybory. Jedne rzeczy podobają się nam bardziej, inne mniej – często właśnie ze względu na kolorystykę. Ma to szczególne znaczenie w takich dziedzinach, jak sztuki wizualne (np. malarstwo, fotografia) czy marketing. Oddziaływanie kolorów na zmysły wykorzystuje się przy tworzeniu grafik, które mają zachęcić odbiorcę do podjęcia konkretnego działania. Aby były one skuteczne, warto skorzystać z usług, jakie oferuje profesjonalne studio graficzne. Pracownicy takich zakładów świetnie orientują się w najnowszych trendach na rynku. Dzięki analizie potrzeb i oczekiwań klienta mogą stworzyć projekt o idealnej kolorystyce. Często owocuje to lepszymi wynikami sprzedażowymi. Psychologia kolorów – jak korzysta z niej studio graficzne? Niektóre barwy przyciągają uwagę odbiorcy do konkretnego produktu, inne wzbudzają pozytywne lub negatywnie uczucia. Trafnie dobrany kolor jest kluczowym elementem projektowania graficznego w ramach działań marketingowych. Znając upodobania swojej grupy docelowej, można określić, z którym kolorem jej członkowie czują się bardziej związani, która barwa skłoni ich do zakupu czy podjęcia współpracy. Dlatego wszystkie informacje na ten temat warto przekazać grafikowi. Odpowiednio dobrana kolorystyka w identyfikacji wizualnej firmy może korzystnie wpłynąć na pierwsze wrażenie, a także późniejsze relacje z klientem czy kontrahentem. Znaczenie oprawy graficznej jest zatem ogromne. Warto, by jej wykonaniem zajęło się profesjonalne studio graficzne. Psychologia kolorów ma znaczenie również w profesjonalnej fotografii – zdjęcia często stanowią ważny element kampanii reklamowej. Profesjonalni graficy mają świadomość istniejących w głowie odbiorcy skojarzeń, dzięki czemu mogą zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania w zależności od celu swojego klienta. Gra kolorami – gdzie się ją stosuje? Działalność studia graficznego obejmuje najczęściej takie usługi, jak: ● tworzenie identyfikacji wizualnej firmy (wizytówki, papier firmowy, projekt logotypu itp.); ● projektowanie materiałów firmowych (etykiety, opakowania, pieczątki, informatory, stoiska targowe); ● wykonywanie materiałów promocyjnych (teczki, ulotki, broszury, katalogi, plakaty itp.); ● projekty niestandardowe (zaproszenia, infografiki, gry planszowe, grafiki digitalowe). Takie zlecenia dają grafikowi prawdziwe pole do popisu. Dobrze zaprojektowane logo, estetyczna ulotka, opakowanie czy katalog zwiększą atrakcyjność każdej firmy, producenta czy partnera biznesowego. Kolory popularne w pracy grafików Studio graficzne zatrudnia osoby doskonale orientujące się w zagadnieniach psychologii kolorów, a także realiach panujących na rynku. Dobierając barwy materiałów i grafik do profilu działalności klienta, tworzą projekt skuteczny pod względem marketingowym. Kolory najchętniej stosowane w grafice i fotografii to: ● niebieski (kojarzący się ze spokojem, bezpieczeństwem i zaufaniem); ● czerwony (ostrzeżenie, ale także energia, miłość, przyjemność); ● zielony (ekologia, czystość, nadzieja); ● żółty (pozytywne myślenie, działanie); ● pomarańczowy (dynamika działania, realizacja celów); ● czarny (wyrazistość, tajemnica, elegancja); ● biały (neutralność, stanowi częsty dodatek do innych wyrazistych barw, pomaga w ich wyeksponowaniu). Projektowanie materiałów reklamowych warto powierzyć w ręce fachowców ze studia graficznego. Dzięki odpowiedniej wiedzy i warsztatowi potrafią wpłynąć na wybory zakupowe klientów. Skutecznie wspomagają działalność marki i poszerzają jej grono odbiorców.

