Canon EOS-1D X Mark III flagowa lustrzanka dla profesjonalistów

Canon prezentuje najnowszą generację flagowej lustrzanki dla profesjonalistów. Canon EOS-1D X Mark III – to konstrukcja, oferująca profesjonalnym fotografom niemal nieograniczone możliwości rejestrowania obrazu w najbardziej wymagających warunkach. Najnowsza generacja uznanego na całym świecie aparatu to połączenie niesamowitej szybkości i celności AF z niezawodnością pracy w ekstremalnych warunkach, charakterystyczną dla tej profesjonalnej serii aparatów EOS. Dzięki znacznie poprawionej wydajności śledzenia autofokusa, doskonałej jakości obrazu i rozbudowanym możliwościom komunikacji, EOS-1D X Mark III na nowo wyznacza standardy dla profesjonalnych fotografów i twórców wideo.

Canon EOS-1D X Mark III pozwala fotografować z szybkością do 20 klatek na sekundę ze śledzeniem AF. Poprawiona wydajność ISO daje jeszcze lepsze rezultaty w warunkach ograniczonego oświetlenia. Czujnik AF w nowym modelu osiąga 28-krotnie wyższą rozdzielczość w centralnych partiach obrazu w stosunku do swojego poprzednika. EOS-1D X Mark III wyznacza także nowy standard jakości filmowania aparatem cyfrowym – pozwala rejestrować 12-bitowy obraz RAW w rozdzielczości 5.5K i jest pierwszym aparatem nie-filmowym Canon EOS o takich możliwościach.

Eddie Keogh, profesjonalny fotograf sportowy i ambasador Canon, powiedział: "Od ponad 15 lat fotografuję najważniejsze wydarzenia sportowe na całym świecie. Od 2002 r. korzystam z lustrzanek serii EOS-1 i nie bez powodu są one wciąż najczęściej spotykanym sprzętem w rękach fotografów pracujących za linią końcową i boczną boiska. W naszym zawodzie od zawsze kluczowa jest szybkość pracy i celność ujęć. Podczas testów najnowszego modelu EOS-1D X Mark III zdecydowanie dało się odczuć jeszcze większe możliwości zdjęć seryjnych, ale i usprawniony autofocus czy nowe możliwości komunikacji aparatu z serwerem. To bardzo ważne, ponieważ w branży fotografii sportowej często sekundy decydują o tym, czy akurat twoje zdjęcie trafi na okładkę magazynu czy sekcji sportowej krajowych dzienników. I w tym EOS-1D X Mark III jest bezkonkurencyjny".

Bezkonkurencyjny autofocus, zapewniający celność "strzału"

Wyposażony w mocowanie obiektywów EF (zgodność z najszerszą na rynku gamą obiektywów ze wsparciem AF), EOS-1D X Mark III otrzymał zupełnie nową matrycę i nowy system autofokusa. Ta opracowana przez firmę Canon technologia zapewnia lepszą stabilność ujęć i bardziej precyzyjne śledzenie, zapewniając profesjonalistom nowy poziom elastyczności i dokładności podczas fotografowania obiektów w różnych warunkach.

Nowy system AF pozwala osiągnąć 28-krotnie wyższą rozdzielczość w centrum kadru oraz 3-krotnie więcej punktów ostrości[1] w porównaniu z modelem EOS-1D X Mark II. W połączeniu z dedykowanym procesorem DIGIC 8, daje to wyraźną poprawę jakości i celności AF podczas fotografowania w słabym świetle.

Dodatkowo technologia AF wykorzystuje elementy procesów deep learning (uczenia maszynowego), które wspierają precyzyjne śledzenie obiektów podczas zdjęć seryjnych, szczególnie w dynamicznych sytuacjach, jak np. sporty drużynowe czy ekstremalne. Wykorzystując procesy uczenia maszynowego, system AF podczas fotografowania blokuje punkt ostrości na twarzy lub głowie fotografowanej osoby – jako elemencie na zdjęciu, który najbardziej przyciąga uwagę odbiorcy – i śledzi ją nawet wtedy, gdy oczy obiektu przykryte są kaskiem lub goglami (np. narciarze lub snowboardziści). W aparacie zastosowano również nowe rozwiązanie automatycznego ustawiania ostrości, aby dostroić ustawienia AF konkretnie do danego obiektu – dzięki czemu konfiguracja ustawień jest łatwiejsza niż wcześniej – idealna dla profesjonalistów fotografujących obiekty, które czasami mogą być blokowane.

Reklama

Adobe Lightroom - nowy e-kurs

Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia. Dołącz do Uczestników

Canon EOS-1D X Mark III i nieograniczone możliwości twórcze

Dzięki nowoopracowanemu procesorowi DIGIC X od Canon i matrycy o rozdzielczości 20,1 megapiksela, EOS-1D X Mark III osiąga szybkość 16 kl./s (migawka mechaniczna) i 20 kl./s w trybie Live View (migawka mechaniczna lub elektroniczna z pełnym śledzeniem AF).

Osiągnięcie tak imponującej szybkości przy zdjęciach seryjnych było możliwe dzięki opracowaniu na nowo całego mechanizmu lustra. Wobec zawrotnej szybkości ruchów tego elementu, inżynierom Canon udało się uzyskać niemal perfekcyjną powtarzalność – oznacza to, że ​​lustro wraca do swojej pozycji szybko i precyzyjnie – kierując światło na czujnik AF aparatu, aby dokonać natychmiastowego odczytu.

Standardy obrazowania nowej generacji

EOS-1D X Mark III jest pierwszym aparatem firmy Canon wyposażonym w nową matrycę, która zapewnia szybszy odczyt danych, ale i mniejsze szumy. Pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 20,1 megapiksela oferuje także najszerszy jak dotąd użyteczny zakres ISO spośród aparatów Canon. Dzięki rozszerzonym ustawieniom od ISO 50 do ISO 819,200 – aparat EOS-1D X Mark III zapewnia profesjonalistom elastyczność pracy w naprawdę ekstremalnych warunkach.

Dzięki zwiększonym możliwościom przetwarzania szumów przez matrycę, użytkownicy mogą zmieniać ekspozycję obrazów w postprodukcji, bez zakłóceń wpływających na ciemne obszary obrazów – uzyskując jeszcze większy użyteczny zakres dynamiczny niż w poprzednich modelach. EOS-1D X Mark III to pierwszy aparat na rynku, który wykorzystuje nowy filtr dolnoprzepustowy (High Detail Low-Pass Filter) o wysokiej szczegółowości, który próbkuje punkt świetlny na większej liczbie punktów, aby uzyskać ostrzejsze obrazy o wyższej rozdzielczości, jednocześnie zapobiegając efektowi mory. To również pierwszy model EOS obsługujący format HEIF (High Efficiency Image File Format), oparty na kodeku HEVC, który umożliwia zapisywanie 10-bitowych obrazów przy zachowaniu niskiej wagi plików – przy mniejszej ilości artefaktów przy kompresji. Aparat wykorzystuje także nową generację kart pamięci CFexpress, osiągając trzykrotnie wyższą prędkość zapisu niż karty CFast i umożliwiając wykonywanie ponad 1000 zdjęć RAW w jednej serii.

Najwyższa jakość wideo

Zastosowanie nowej matrycy i procesora sprawia, że EOS-1D X Mark III jest obecnie również najbardziej zaawansowanym aparatem z wymienną optyką Canon przeznaczonym do filmowania (spoza linii Cinema EOS). Oferując pełnoklatkowy zapis wideo 4K z możliwością rejestrowania 12-bitowego obrazu RAW wewnętrznie. Aparat pozwala również na zapis 12-bitowych plików formatu CRM w rozdzielczości 5,5K (5472 x 2886), który następnie skalowany jest do 4K – dając ogromne możliwości edycyjne w postprodukcji.

Aparat może także nagrywać przy użyciu Canon Log Gamma, zarejestrowanego jako 10-bitowy plik HEVC / H.265. EOS-1D X Mark III pozwala również nagrywać wideo w formacie MP4, odpowiadając tym samym na potrzebę szybkiej transmisji plików zaraz po nagraniu. To również pierwszy aparat z serii EOS-1 z technologią 5-osiowej, cyfrowej stabilizacji obrazu Move Digital IS – zapewniającej płynniejszy obraz i redukującej minimalne drgania podczas nagrań z ręki. Technologia Move Digital IS do tej pory była wykorzystywana m.in. w kamerach filmowych Canon Cinema, takich jak EOS C500 Mark II.

System Dual Pixel CMOS AF w nowym aparacie EOS-1D X Mark III działa w trybie 4K i RAW[2]. W połączeniu z Movie Digital IS mamy więc pewność, że nagrania wideo będą ostre i stabilne.

Łączność bezprzewodowa – treści przesyłane w konkurencyjnych prędkościach

EOS-1D X Mark III jest pierwszym aparatem z serii EOS-1 obsługującym łączność z Wi-Fi i Bluetooth. To ukłon w stronę profesjonalistów, pracujących w dynamicznych warunkach, którzy oczekują szybkiego transferu danych (zdjęć, materiałów wideo) z aparatu na zewnętrzne serwery lub bezpośrednio do sieci.

Wi-Fi może być używane do przesyłania materiałów na serwer FTP lub do obróbki za pomocą EOS Utility, jak również świetnie sprawdzi się w połączeniu ze smartfonem. Łączność Bluetooth wykorzystuje protokół Bluetooth Low Energy, zapewniając stałe połączenie z kompatybilnym urządzeniem inteligentnym, przy jednoczesnym minimalnym zużyciu baterii. Po otwarciu aplikacji Canon Camera Connect, aparat EOS-1D X Mark III automatycznie łączy się z kompatybilnymi urządzeniami[3], umożliwiając przeglądanie materiału, udostępnianie i zdalne fotografowanie Live View za pomocą smartfona lub tabletu.

Dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS, profesjonaliści mogą rejestrować dane lokalizacyjne na zdjęciach – funkcja szczególnie przydatna dla podróżujących fotografów sportowych i badaczy przyrody. Aparat przesyła dane szybciej niż EOS-1D X Mark II, gdy korzysta z wbudowanego portu Ethernet lub nowego – opcjonalnego – bezprzewodowego nadajnika plików WFT-E9.

Rozszerzenie kreatywności profesjonalistów

Doskonała ergonomia i szybkość obsługi były od zawsze cechą charakterystyczną aparatów z serii EOS-1. Nie inaczej jest z najnowszym EOS-1D X Mark III. Wytrzymały, w pełni uszczelniony korpus ze stopu magnezu doskonale leży w dłoni i zapewnia odporność i wytrzymałość podczas korzystania w ekstremalnych warunkach pogodowych. Nowością są też podświetlane przyciski, które ułatwiają fotografowanie w ciemności lub w słabo oświetlonych miejscach. Wybrane przyciski podświetlają się automatycznie po naciśnięciu przycisku podświetlenia wyświetlacza – co dodatkowo ułatwia ich identyfikację na aparacie.

Aparat zapewnia również dodatkową kontrolę wyboru punktów AF. Dedykowany przycisk AF-ON umożliwia fotografom zmianę punktów ostrości "w locie", przez co jeszcze bardziej ułatwia wykonanie optymalnego ujęcia i przyspiesza pracę. Żywotność baterii także została poprawiona – wykorzystując ten sam akumulator LP-E19 co w poprzednim modelu – w EOS-1D X Mark III na jednym ładowaniu pozwala wykonać 2850 zdjęć.