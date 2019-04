Canon EOS 250D - najlżejsza na świecie lustrzanka z odchylanym ekranem

Canon prezentuje najlżejszą na świecie cyfrową lustrzankę z odchylanym ekranem, Canon EOS 250D to intuicyjny w obsłudze aparat z wymienną optyką i możliwością nagrywania filmów 4K. Idealny na wakacyjne wyjazdy i rodzinne spotkania, nowy aparat jest propozycją dla wszystkich, którzy smartfonową fotografię chcą wprowadzić na wyższy poziom.

Canon EOS 250D, jako następca wielokrotnie nagradzanego modelu EOS 200D, to połączenie niewielkiego body z bogato wyposażonym wnętrzem. Jego obsługa jest niezwykle łatwa dzięki intuicyjnemu interfejsowi. Potrzeby wymagających fotografów zaspokoją zaś duża matryca APS-C o rozdzielczości 24,1 MP z technologią Dual Pixel CMOS, szybki system AF oraz możliwość sterowania aparatem za pomocą smartfona (darmowa aplikacja Canon Camera Connect). Za szybkość pracy urządzenia odpowiada najnowszy, wydajny procesor DIGIC 8. Pozwala on przetwarzać duże ilości danych także podczas filmowania czy tworzenia filmów poklatkowych w jakości 4K.

Canon EOS 250D intuicyjna i zaawansowana technologicznie lustrzanka

Aparat jest prosty w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi z graficznym przewodnikiem po funkcjach. To pozwala wykorzystać potencjał urządzenia już od momentu jego włączenia. Funkcja Creative Assist daje ogromny potencjał do twórczych działań – dostępne kreatywne efekty, filtry oraz możliwość regulacji kolorów na zdjęciach można zastosować "na żywo" w trakcie komponowania kadru lub zaraz po jego wykonaniu.

Najnowszy procesor obrazu DIGIC 8 optymalizuje pracę kluczowych technologii wpływających na jakość zdjęć, takich jak autofokus, automatyczny optymalizator oświetlenia czy cyfrowy stabilizator obiektywu. Wszystko po to, aby otrzymać zdjęcia najwyższej jakości bez dodatkowej obróbki graficznej bezpośrednio z aparatu. Duża matryca 24,1 MP sprawdzi się dobrze przy fotografowaniu w słabym oświetleniu, ale odpowiada też za piękny efekt bokeh (rozmycie tła), który sprawdzi się np. podczas rodzinnych portretów. Bezkompromisowa technologia EOS 250D zamknięta w lekkiej, kompaktowej obudowie to doskonałe połączenie, które przypadnie do gustu każdemu, kto chce rozwijać swoje umiejętności fotograficzne.

Canon EOS 250D posiada dotykowy, odchylany ekran LCD umożliwiający wygodne fotografowanie i filmowanie w niestandardowych pozycjach. Dzięki temu zdjęcia z perspektywy żabiej czy nagranie vloga nie stanowią najmniejszego problemu. Aparat umożliwia ustawienie ostrości zarówno za pomocą ekranu dotykowego, jak i wygodnego wizjera optycznego z 9-punktowym AF.

Gdy zdjęcia i filmy są gotowe do udostępnienia, EOS 250D za pomocą kilku kliknięć integruje się z urządzeniami mobilnymi[1] via Bluetooth®[2] i Wi-Fi. Za sprawą bezpłatnej aplikacji Canon Camera Connect (iOS/Android) możemy zdalnie sterować aparatem, a także przeglądać i pobierać zdjęcia i filmy bezpośrednio do galerii zdjęć na smartfonie i tablecie. Stąd już tylko kilka kroków do udostępnienia angażujących treści na profile społecznościowe.

Zdalne sterowanie aparatem z poziomu aplikacji jest równie proste. Wystarczy uruchomić tę funkcję w aplikacji, ustawić aparat w odpowiednim miejscu i wybrać kadr. Podgląd na ekranie smartfona lub tabletu jest płynny i wyraźny, dzięki czemu rodzinne zdjęcia świąteczne czy grupowe selfie z wyjazdu wychodzą naprawdę znakomicie. Dodatkowo funkcja automatycznej synchronizacji zdjęć na smartfonie może pełnić funkcję automatycznego backupu, dzięki czemu nasze wspomnienia są bezpiecznie archiwizowane na kilku urządzeniach.

EOS 250D dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych z eleganckimi wykończeniami: czarnym, białym i srebrnym. Jako część systemu Canon EOS, nowy aparat jest zgodny z ponad 80 wysokiej klasy obiektywami Canon, lampami błyskowymi i innymi akcesoriami.

Dzięki wielu kreatywnym funkcjom i perfekcyjnie dopracowanej technologii Canon, EOS 250D pozwala opowiadać niecodzienne historie, stanowiąc kompaktowe, a zarazem potężne narzędzie do przechwytywania ulotnych chwil i wspomnień.

EOS 250D jest dostępny w przedsprzedaży w sklepie internetowym Canon. Oficjalna sprzedaż u sieciach sprzedaży Partnerów rusza 25 kwietnia 2019 r, w cenie 2440 zł za korpus, lub 2750 zł za zestaw z obiektywem EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 STM.

Canon EOS 250D:

24,1 MP matryca APS-C i procesor DIGIC 8 Doskonała jakość obrazu, nawet przy słabym oświetleniu

Wizjer optyczny Widzisz kadr takim, jaki jest w rzeczywistości

Filmowanie w 4K Najwyższa rozdzielczość filmów

Dual Pixel CMOS AF W trybie Live View autofocus działa szybko w przypadku zdjęć i płynnie w przypadku filmów

Ekran dotykowy o zmiennym kącie nachylenia Ułatwia fotografowanie pod dowolnym kątem i sterowanie aparatem za pomocą znanych gestów

Interfejs użytkownika z przewodnikiem Pomaga poznać obsługę sprzętu i dowiedzieć się, jak uzyskać pożądany obraz

Bluetooth®*** i Wi-Fi Stałe połączenie aparatu i urządzenia mobilnego w celu prostego, automatycznego udostępniania materiałów

Kreatywny asystent Próbuj nowych technik i ulepszaj obrazy