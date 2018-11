Caschback Tamron – otrzymaj zwrot gotówki przy zakupie zaawansowanych obiektywów z serii G2

Seria obiektywów Tamron G2 obejmuje cztery zaawansowane zoomy adresowane do wymagających fotografów. Wyróżniają się świetnymi właściwościami optycznymi, błyskawicznie i precyzyjnie działającym autofokusem, a także niezwykle wydajną stabilizacją obrazu oraz wytrzymałą i uszczelnioną konstrukcją. Łączą więc w sobie cechy, których wymaga od instrumentu optycznego każdy profesjonalista. W dodatku egzemplarze nabyte w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku objęte są promocją cashback, która umożliwia uzyskanie przy ich zakupie zwrotu w wysokości 450 złotych. Warto więc bliżej poznać linię G2 i rozważyć uzupełnienie swojego zestawu o jeden z wybranych modeli.

Tamron G2 – dostosowane do potrzeb każdego profesjonalisty

Linia obiektywów Tamron G2 obejmuje niemal cały zakres ogniskowych – od 15 mm do 600 mm. Wszystkie obiektywy charakteryzują się wytrzymałą, uszczelnianą konstrukcją, która dodatkowo jest wsparta przednią soczewką pokrytą powłoką fluorową o właściwościach oleo i hydrofobowych. Dzięki temu obiektyw łatwiej utrzymać w czystości. Instrumenty G2 umożliwiają więc fotografowanie nawet przy trudnych warunkach atmosferycznych i w wymagającym terenie. Instrumenty te są kompatybilne z przystawką Tamron TAP-in, która pozwala na regulację AF (także korekcję BF i FF), stabilizacji itp. O spokój użytkowników zadba 5-letnia gwarancja, którą są objęte konstrukcje G2. Obiektywy dostępne są z mocowanie Canon EF i Nikon F. Poniżej znajdziesz krótką charakteryzację każdego z czterech dostępnych modeli.

Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2

Najszerszy obiektyw dostępny w serii G2 został wyposażony w soczewki XGM (eXpanded Glass Molded Aspherical) i kilka elementów LD (Low Dispersion), co pozwoliło na niemal całkowite wyeliminowanie poprzecznej aberracji chromatycznej i dystorsji. Dzięki temu udało się w tym obiektywie minimalizować wady, które są charakterystyczne dla ultraszerokokątnych instrumentów. Efekt beczkowania nie będzie już zmorą fotografów architektury. Autorska powłoka antyrefleksyjna AX (Anti-reflection eXpand) pozwala na zachowanie doskonałej ostrości w całym obszarze kadru. Zastosowanie podwójnej jednostki mikroprocesorowej, która pracuje oddzielnie dla stabilizacji obrazu i systemu AF umożliwiło osiągnięcie znakomitej wydajności tych dwóch systemów. Poza architekturą to doskonałe narzędzie do fotografowania krajobrazów i fotoreportażu, czyli motywów, które wymagają nie tylko doskonałej jakości, ale również ponadprzeciętnej wytrzymałości.

Reklama



Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

Uniwersalny obiektyw, który sprawdzi się w wielu różnych zadaniach – m.in. w fotoreportażu, w fotografii ślubnej czy w portretowej. Zaawansowana konstrukcja optyczna obejmująca 17 elementów w 12 grupach, która zawiera 2 elementy XR o ekstra współczynniku załamania światła, 3 elementy LD o niskiej dyspersji, hybrydowy element soczewki asferycznej i 3 GM asferyczne formy szklane skutecznie minimalizuje aberracje chromatyczne i różnego rodzaju zniekształcenia. Według norm CIPA wydajność stabilizacji obrazu wynosi 5 stopni przysłony, co sprawia, że pozwala na wykonywanie ostrych zdjęć bez statywu nawet przy minimalnej ilości światła. Powłoki eBAND i BBAR zdecydowanie minimalizują ilość powstających flar i odbłysków, co przyda się w fotoreportażu, gdy często konieczne jest radzenie sobie z zastanymi warunkami, które mogą wymuszać fotografowanie przy trudnych i specyficznych konfiguracjach oświetlenia.

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

Pierwszy z teleobiektywów dostępnych w linii G2 oferuje wszystkie zalety modelu o uniwersalnym zakresie ogniskowych, jednocześnie stanowiąc doskonałe narzędzie dla fotografów sportowych i przyrodniczych. Użytkownicy dłuższych ogniskowych w szczególności docenią stabilizację obrazu o wydajności 5 stopni przysłony (wg norm CIPA). Precyzyjny system AF zapewnia dodatkową kontrolę punktu ostrości, która może być wspomagana ręcznie bez konieczności przełączania z trybu auto do manual. Minimalny dystans ostrzenia wynoszący 0,95 m, światłosiła f/2.8 i 9 listkowa przysłona sprawiają, że obiektyw sprawdzi się również w fotografii portretowej. Pozwoli na uzyskanie wyjątkowo plastycznego efektu bokeh. Obiektyw jest kompatybilny z telekonwerterami 1.4x i 2.0x, co pozwala skorzystać z maksymalnej ogniskowej wynoszącej nawet 400 mm.

Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

Dla tych fotografów, którzy chcą zbliżyć do dzikiej przyrody lub być w samym centrum akcji powstał ultra teleobiektyw o zakresie ogniskowych 150-600 mm. Oferuje funkcje, które doceni każdy użytkownik pracujący z tego typu instrumentem. Stabilizacja obrazu o skuteczności 4,5 stopnia (norma CIPA) może pracować w trzech trybach: VC MODE 1, który stanowi kompromis pomiędzy stabilizacją w wizjerze i wykorzystywaną w trakcie fotografowania, VC MODE 2 stosowany wyłącznie przy zdjęciach panoramicznych i VC MODE 3 traktujący priorytetowo stosowanie stabilizacji w trakcie rejestrowania zdjęć. Dodatkowo obiektyw wykorzystuje mechanizm FLEX ZOOM LOCK, który blokuje ogniskową w całym zakresie zoomu. Dzięki temu nie ma obaw o przypadkową zmianą przybliżenia w trakcie fotografowania. Ponadto obiektyw oferuje doskonałą konstrukcję optyczną wykorzystującą powłokę eBAND i LD, a także system ogniskowania wewnętrznego oraz napęd ultradźwiękowy.

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

Specyfikacja obiektywów Tamron G2

SP 150-600mm

F/5-6.3 Di VC

USD G2 SP 70-200mm

F/2.8 Di VC USD G2 SP 24-70mm

F/2.8 Di VC USD G2 SP 15-30mm

F/2.8 DI VC USD G2 ogniskowa 150-600 mm 70-200 mm 24-70 mm 15-30 mm maks. przysłona f/5-6.3 f/2.8 f/2.8 f/2.8 min. przysłona f/32-40 f/22 f/22 f/22 min. dystans ostrzenia 202 cm 95 cm 38 cm 28 cm maks. powiększenie 1:3,9 1:6,1 1:5 1:5 rozmiar filtra 95 mm 77 mm 82 mm NA konstrukcja optyczna 21 elementów w 13 grupach 23 elementy w 17 grupach 17 elementów w 12 grupach 18 elementów w 13 grupach waga (g) Canon EF: 2.010

Nikon F: 1.990 Canon EF: 1.500

Nikon F: 1.485 Canon EF: 905

Nikon F: 900 Canon EF: 1.110

Nikon F: 1.100 średnica x długość (mm) Canon EF: 108 x 260

Nikon F: 108 x 258 Canon EF: 88 x 194

Nikon F: 88 x 191 Canon EF: 88 x 111

Nikon F: 88 x 108,5 Canon EF: 84,9 x 145

Nikon F: 84,9 x 143

Tamron G2 – skorzystaj z promocji cashback

Fotografowie, którzy zdecydują się na zakup obiektywów linii G2 w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku mogą skorzystać ze zwrotu części wydanej kwoty. Dzięki temu w ich kieszeni zostanie 450 złotych, które zostaną zwrócone na wskazane konto i mogą być wydane na dowolny cel.

Aby skorzystać z promocji wystarczy nabyć nowy obiektyw Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2, Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 lub Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 w wybranych punktach sprzedaży (lista sprzedawców dostępna jest na oficjalnej stronie producenta) i przesłać do 31 stycznia 2019 roku wypełniony prosty wniosek na wskazany adres email lub pocztowy. We wniosku wystarczy podać podstawowe dane osobowe, numer seryjny obiektywu, datę zakupu i wskazać sprzedawcę, u którego został nabyty produkt. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura) i kopię karty z numerem seryjnym obiektywu.

Z promocji cashback mogą skorzystać zarówno użytkownicy indywidualni, jak i firmy (pod warunkiem, że obiektyw nie będzie nabyty w celach dystrybucyjnych oraz w celu dalszej odsprzedaży). Więcej szczegółowych informacji na temat promocji można znaleźć na stronie producenta.