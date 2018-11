Aktualizacja zapewniająca kompatybilność obiektywów Tamron z Nikonem Z7 – sprawdź listę modeli

W ostatnim czasie konkurencja wśród pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych nabrała tempa. To dobra wiadomość dla wszystkich fotografów, którzy dzięki temu mogą wybierać w większej ilości dostępnego sprzętu. Kolejną pozytywną informacją jest fakt, że użytkownicy wybranych obiektywów Tamron mogą korzystać z nich także w przypadku użytkowania najnowszego bezlusterkowca Nikona – modelu Z7.

Wraz z premierą Nikona Z7 producent ogłosił powstanie nowego bagnetu i systemu Z. Jednocześnie w celu zwiększenia wszechstronności swojego aparatu zaprezentowany został adapter FTZ, który umożliwia podłączenie obiektywów Nikkor z mocowaniem F do najnowszych bezlusterkowców. W przypadku korzystania instrumentów optycznych Tamrona konieczna była aktualizacja firmware, która umożliwiła pełną kompatybilność.

