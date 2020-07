Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD - gdy chcesz pokazać więcej

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD zapewnia niezwykle uniwersalny zakres ogniskowych - ulubiony wśród fotoreporterów. Dzięki temu że sprawdzi się zarówno podczas pokazywania szerokich, wieloplanowych ujęć, jak i przy zbliżeniach (np. w portrecie), zapewnia niezwykle swobodną pracę podczas budowania kadrów. Poznaj bliżej jego możliwości - w szczególności iż wraz z interesującym zakresem ogniskowych w parze idą stała światłosiła f/2.8, kompaktowe rozmiary i niska waga a także zaawansowany silnik krokowy RXD.



Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD - najbardziej wszechstronny zakres ogniskowych

Ogniskowe 28-75 mm pozwalają na wyjątkowo swobodne opowiadanie o świecie. Jest to tak właściwie połączenie dwóch obiektywów - szerokokątnego i krótkiego tele. Dzięki temu nie ma problemu, aby zbudować szerokie, wielowątkowe kadry, a także "wyciąć" z otoczenia poprzez zbliżenie np. pozującą osobę czy istotny detal. Zakres ten obejmuje także standardową ogniskową - tak lubianą przez fotografów ulicznych. Wśród nich znajduje się także najpopularniejsza ogniskowa wśród fotoreporterów - 35 mm.

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD

Stała przysłona f/2.8 - jasny obraz w każdych warunkach

Światłosiła równa f/2.8 daje możliwość uzyskania naprawdę płytkiej głębi ostrości, która umożliwia stworzenie pięknych rozmyć tła. Co więcej zapewnia więcej światła podczas fotografowania po zmroku lub przy klimatycznym, lecz stłumionym oświetleniu. To także dużo łatwiejsze fotografowanie we wnętrzach bez konieczności stosowania lampy błyskowej. Najważniejsze w przypadku tego modelu jest jednak to, iż pozwala skorzystać z przysłony f/2.8 dla każdej ogniskowej. Możesz więc wykorzystać ją zarówno w fotografii portretowej, jak i podczas fotografowania "z ręki" w pomieszczeniach.

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD - zaawansowany system AF

Obiektyw ten wykorzystuje niezwykle precyzyjny i ultra-cichy silniki krokowy AF RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive). Dzięki niemu można wykorzystać Tamrona 28-75 mm f/2.8 Di III RXD także podczas realizacji wideo. W połączeniu z precyzyjną i szybką pracą, a także krótkim minimalnym dystansem ostrzenia wynoszącym 19 cm (szeroki kąt) i 39 cm (tele) możesz z pełną swobodą poruszać się w danej scenerii i budować wymarzone kadry. Silnik RXD pracuje w trybie ciągłego określania niezbędnego ustawienia obiektywu, co sprawia, iż doskonale ostrzy ruchome i dynamiczne obiekty. Silnik ten sprawdzi się świetnie zarówno w trackie fotografowania, jak i filmowania.

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD jest kompatybilny z zaawansowanymi rozwiązaniami AF oferowanymi przez aparaty Sony. Współpracuje z trybem Eye-AF, co ułatwia realizację sesji portretowych.

Źródło: Tamron

Obiektyw, który zapewni Ci komfort i pewność

Świetne parametry muszą iść w parze z doskonałą jakością obrazu - i tak też jest w przypadku Tamrona 28-75 mm f/2.8 Di III RXD. Wszystko za sprawą zaawansowanej konstrukcji optycznej, na którą składają się 15 elementów ułożonych w 12 grupach. Wśród nich znajduje się soczewka XLD, która zapewnia wierne odwzorowanie fotografowanych obiektów wolne od zniekształceń, a także gwarantuje doskonałą rozdzielczość w całym obszarze kadru. Długość tego obiektywu wynosi zaledwie 117,8 mm, natomiast waga 550 g. Dzięki temu jest niezwykle kompaktowy i można go z łatwością zabrać na każdą sesję. Dodatkowo świetnie uzupełnia się z kompaktowymi body bezlusterkowców Sony E.

Zakres ogniskowych oferowany przez ten model sprawia, że może przyjść Ci fotografować w bardzo odmiennych środowiskach. Nie jest to jednak dla niego przeszkodą, gdyż może pochwalić się uszczelnioną konstrukcją, która jest odporna na negatywne działanie kurzu i wilgoci. Dodatkowo przednia soczewka została pokryta warstwą fluorową, która ma właściwości hydro i oleofobowe. Dzięki temu dużo łatwiej jest utrzymać w czystości przednią soczewką i zapewnić sobie doskonałą jakość fotografii i filmów.

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD

Pracuj w całym zakresie ogniskowych z obiektywami Tamron

Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD świetnie uzupełnia się z modelem 70-180 mm f/2.8 Di III VXD. Obydwa obiektywy oferują stałą światłosiłę f/2.8 i świetne warunki optyczne, co sprawia, iż z łatwością można zmieniać je w trakcie sesji, nie zmieniając przyzwyczajeń co do pracy z obiektywem i nie martwiąc się o zmianę jakości obrazów. Płynność pracy gwarantuje także taki sam rozmiar gwintu filtra (równy 67 mm). Oznacza to, że każdy z tych obiektywów może współpracować z dokładnie tymi samymi filtrami optycznymi i czy uchwytami. To zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacji czy obniża wagę bagażu zabieranego na sesję - wszystko za sprawą wykorzystania pojedynczego zestawu akcesoriów.

Źródło: Tamron

Wszystkie obiektywy Tamron objęte są 5-letnią gwarancją producenta, stąd możesz mieć pewność, że będą dotrzymywać Ci tempa nawet w trakcie najbardziej wymagających sesji. Wykorzystaj więc pełen potencjał aparatu Sony E i pracuj z dowolną ogniskową wraz z jasnymi obiektywami Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD i 70-180 mm f/2.8 Di III VXD.