Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD - gdy potrzeba być bliżej

Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD to telezoom, który jest niezbędnym narzędziem każdego portrecisty. Gwarancją tego jest zakres ogniskowych zapewniający brak przerysowań, stała światłosiła równa f/2.8 czy współpraca z trybami ustawiania ostrości Sony Eye-AF. Ale to nie wszytko co jest w stanie zapewnić ten obiektyw, dając możliwość przeprowadzanie udanej sesji portretowej w każdych warunkach.



Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD - wszytko czego potrzebuje portrecista

Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD przede wszystkim zapewnia zakres ogniskowych, który gwarantuje brak przerysowań proporcji twarzy czy ciała modeli. Oferowane przez niego ogniskowe są najczęściej wybierane przez pasjonatów fotografowania ludzi. Dodatkowo oferuje on stałą przysłonę f/2.8, co oznacza, iż niezależnie od stosowanej ogniskowej, możliwe jest skorzystanie z szerokiego otworu względnego. To pozwala bez przeszkód uzyskiwać subtelny efekt bokeh przy każdych ustawieniach obiektywu, a także swobodnie zmieniać ogniskową, bez konieczności całkowitego przestawiania parametrów.

Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD

Minimalna odległość ostrzenia wynosząca tylko 85 cm sprawia, że pozostać blisko modeli, tak aby móc utrzymywać z nimi naturalny kontakt. Już nigdy więcej konieczność oddalenie się od pozujących Ci osób nie stanie na przeszkodzie, aby tworzyć intymne portrety. Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD dodatkowo wspiera zaawansowane tryby AF oferowane przez aparaty Sony (obiektyw ten został zoptymalizowany pod kątem współpracy z bezlusterkowcami tego producenta) - należą do nich np. system Eye-AF, czyli pozwalający na ustawianie ostrości na oku modela lub modelki i podążanie za nim, tak aby zdjęcia pozostały zawsze idealnie ostre.

Premiera nowego systemu AF - Tamron VXD

Wraz z zaprezentowaniem obiektywu Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD producent ten przedstawia nowy silnik liniowy opracowany specjalnie z myślą o automatycznym ustawiania ostrości. Premierowa technologia wykorzystuje dwa ruchome moduły VXD, za których pracę odpowiadają elektroniczne impulsy. Ich zastosowanie pozwala na szybsze i bardziej dynamiczne ostrzenie bliskich i dalekich obiektów. Sprawdzi się zatem w trakcie uprawiania fotografii sportowej czy podczas dynamicznych sesji portretowych.

System VXD cechuje się wyjątkowo cichą pracą. Jego dyskrecja zapewni odpowiednią atmosferę podczas realizowania sesji portretowych wymagających szczególnego nastroju czy maksymalnego skupienia. Tak cicha praca sprawia także, że obiektyw ten przyda się podczas realizowania wideo.

Źródło: Tamron

Wyróżnikiem tego obiektywu jest także to, iż pozwala na realizowania fotografii zbliżeniowej. Przy maksymalnej ogniskowej równej 180 mm jego skala odwzorowania wynosi 1:4,6, co pozwala na tworzenie znakomitych zdjęć detali. Będzie to świetne uzupełnienie sesji portretowych czy przyrodniczych.

Źrodło: Tamron

Rozwiązania, które zapewnia wygodną pracę

Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD pozwala maksymalnie skupić się na sesji. Dzięki jego kompaktowym rozmiarom (przy ustawionej ogniskowej 70 mm jego długość wynosi zaledwie 149 mm) i niskiej wadze (tylko 810 g), może pochwalić się tytułem najbardziej kompaktowego obiektywu w swojej klasie. Takie parametry gwarantują też bardzo komfortowe fotografowanie i filmowanie - umożliwiając skupienie się na tym, co dzieje się przed obiektywem i nie męczyć się za sprawą ciężkiego czy topornego sprzętu.

Obiektyw zapewnia znakomitą jakość obrazu, za co opowiada zaawansowana konstrukcja optyczna. Przednia soczewka została pokryta warstwą fluoru, który ma właściwości oleo i hydrofobowe. Odpycha ona cząsteczki wody i utrudnia przywieranie do niej tłustych plam. Dzięki temu dużo łatwiej jest zadbać o czystość sprzętu, co przekłada się na zapewnienie maksymalnej jakości obrazu.

Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD został zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych - takich jak deszcz, śnieg czy pył i kurz. Dzięki temu możesz swobodnie realizować swoje sesje fotograficzne wszędzie tam, gdzie tylko wyobrazisz sobie idealne kadry. Klimatyczna mgła czy sielski zimowy krajobraz nie będą dla niego problemem.

Obiektywy Tamron - idealny tandem z światłosiłą f/2.8

Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD doskonale uzupełnia się z obiektywem Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III RXD. Obydwa instrumenty optyczne zapewniają bardzo szerokie pokrycie ogniskowych, pozwalając na tworzenie zarówno ujęć szerokokątnych (architektura czy krajobraz), standardowej (street photo, fotoreportaż, jak i tele. Światłosiła równa f/2.8 dostępna w obu tych modelach gwarantuje maksymalnie swobodną pracę w każdych warunkach - także przy bardzo małej ilości światła.

Wszystkie obiektywy Tamron z mocowaniem Sony E posiadają taki sami gwint filtra (67 mm). To pozwala na stosowanie tych samych filtrów optycznych w przypadku pracy z Tamronem 70-180 mm f/2.8 Di III VXD i Tamronem 28-75 mm f/2.8 Di III RXD. Nie ma więc konieczności nabywania osobnych akcesoriów - np. uchwytów. Oznacza to mniejsze koszty eksploatacji sprzętu i łatwiejszą pracę oraz mniejszy bagaż podczas sesji, gdyż nie trzeba pamiętać o dwóch zestawach filtrów, dedykowanych do poszczególnych instrumentów optycznych.

Dodatkowym atutem obydwu obiektywów jest 5-letnia gwarancja producenta. Obiektywy Tamron to pewność, że możesz uzyskać perfekcyjne fotografie i filmy, polegają na swoim sprzęcie.