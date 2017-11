Fotograf zmuszony do wystosowania przeprosin po samowolnym retuszu włosów Lupity Nyongo

„Jeśli nie masz pewności, czy wolno ci to robić, to tego nie rób” – tej zasady najwyraźniej nie znał fotograf An Le, kiedy na własną rękę wyretuszował wykonane przez siebie zdjęcie aktorki Lupity Nyongo, które miało trafić na okładkę listopadowego numeru brytyjskiego wydania magazynu Grazia. Retusz był tak zaawansowany, że zmienił kompletnie fryzurę portretowanej, a sam fotograf wpisał się tym samym (jak sam twierdzi nieświadomie) w trend, z którym usiłuje obecnie walczyć wiele czarnoskórych kobiet – zarówno tych z pierwszych stron gazet, jak i zupełnie zwyczajnych.

Wszystko zaczęło się zupełnie zwyczajnie: nowojorski fotograf wietnamskiego pochodzenia An Le otrzymał zlecenie wykonania zdjęć popularnej aktorki o pochodzeniu kenijsko-meksykańskim Lupity Nyongo na potrzeby magazynu Grazia. Zdjęcie, które trafiło na okładkę zostało wyretuszowane w sposób, który zupełnie zmienił fryzurkę Lupity. Jak łatwo można zgadnąć, nie spodobało się to samej sfotografowanej, która w instagramowym wpisie zauważyła, że fryzura, którą bez jej wiedzy zmodyfikowano była jedną z cech etnicznych społeczności, z której się wywodzi i z której jest dumna. Reklama