Obiektywy stałoogniskowe Tamron do bezlusterkowych aparatów Sony z mocowaniem typu E

Tamron wchodzi teraz na rynek obiektywów stałoogniskowych z trzema nowymi modelami 20 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2, 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 i 35 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2. Poprzez kompaktową konstrukcję i doskonałą wydajność optyczną dedykowane są do bezlusterkowych aparatów Sony z mocowaniem typu E.

Do grupy trzech nowych modeli wchodzą: ogniskowa 20 mm, aby w pełni poznać świat ultra szerokokątnych kadrów, ogniskowa 24 mm jako idealny uniwersalny i szerokokątny obiektyw oraz wszechstronna ogniskowa 35 mm, idealna na co dzień, gdzie każdy temat staje się najlepszym wyborem dla fotografów miejskich.

W przypadku korzystania ze stałego obiektywu ogniskowego fotograf musi wybrać kompozycję na podstawie odległości od obiektu. Daje to radość z uchwycenia obrazu dokładnie tak, jak się planuje

i czystą zabawę podczas fotografowania na innym poziomie niż obiektywy zmiennoogniskowe.

Obiektywy stałoogniskowe Tamron

Obiektywy charakteryzują się wyjątkowo wysoką wydajnością renderowania od krawędzi do krawędzi dzięki optymalnemu rozmieszczeniu soczewek LD (Low Dispersion) i GM (formowane szklane asferyczne). Wszelkie pozostałe niewielkie zniekształcenia czasem występujące w obiektywach szerokokątnych są korygowane za pomocą funkcji w aparacie.

Ponadto legendarna powłoka BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) firmy Tamron skutecznie redukuje efekt zjawy i refleksów oraz gwarantuje obrazy o wysokim kontraście i blasku nawet w niezręcznych sytuacjach, takich jak niska pozycja słońca, reflektory umieszczone na koncertach i motywy

z odblaskowymi detalami.

Pomimo tej wysokiej wydajności obiektywy są wyjątkowo lekkie a ich łączna waga wynosi zaledwie 645 g! Wszystkie mają konstrukcję odporną na warunki atmosferyczne, z gumowymi uszczelkami, które chronią przed wilgocią i kurzem, a także powłoką fluorową na przednim elemencie, która odpycha wodę, olej i brud i ułatwia konserwację.

Obiektywy są wyposażone w popularny silnik Tamron OSD (Optimized Silent Drive), który sprawia, że ustawiają ostrość szybko i cicho. Jest to funkcja bardzo ceniona przez filmowców i fotografów. Obsługują również popularne funkcje AF oferowane przez aparaty Sony, takie jak AF z wykrywaniem oczu, szybkie hybrydowe i bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości (funkcje mogą się różnić w zależności od modelu aparatu). Co więcej, są one również kompatybilne z korekcją obiektywu w aparacie Sony, która automatycznie koryguje winietowanie, aberrację chromatyczną i zniekształcenie plików obrazów zapisanych w formacie JPEG.

Wszystkie trzy obiektywy mają tę samą średnicę filtra 67 mm, co obiektywy zmiennoogniskowe Tamron do pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych. Oznacza to, że użytkownik musi zainwestować tylko w jeden zestaw filtrów i nie musi się martwić, że zapakuje odpowiedni rozmiar dla każdego obiektywu.

Obiektywy szerokokątne z wyjątkową możliwością ustawiania ostrości z bliska

Możliwość zbliżenia się do obiektu jest jedną z najbardziej pożądanych specyfikacji dla obiektywu szerokokątnego i te obiektywy nie są wyjątkiem. Wszystkie mogą ustawić ostrość wystarczająco blisko, aby osiągnąć współczynnik powiększenia 1:2. Umożliwia to fotografowi wykonywanie charyzmatycznych zbliżeń z rozmytym tłem.

Cena i dostępność

Modele Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 i 35 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 będą dostępne od 20 listopada a Tamron 20 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 pojawi się na rynku w styczniu 2020 r.



Sugerowana cena detaliczna każdego z modeli: 1998,00 zł.

Podsumowanie funkcji (to samo dla wszystkich trzech obiektywów)

Doskonała wydajność optyczna na wszystkich pozycjach przesłony

Zoptymalizowany do użytku z aparatami bezlusterkowymi Sony

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Wszystkie trzy obiektywy mają ten sam rozmiar

Obsługa Sony Fast Hybrid AF i Eye AF

Obsługa korekcji obiektywu w aparacie

Wewnętrzne ustawianie ostrości (obiektywy zachowują ten sam rozmiar podczas ustawiania ostrości)

Silnik OSD (Optimized Silent Drive) zapewnia szybkie i ciche ustawianie ostrości

Kompatybilny z Tamron Tap-in Console

Średnica filtra 67 mm - taka sama jak w przypadku obiektywów zmiennoogniskowych Tamron dla pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych

Doskonała minimalna ostrość przy współczynniku powiększenia 1: 2

Dane techniczne obiektywów stałoogniskowych Tamron