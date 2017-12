Tancerze to marzenie fotografa - Howard Schatz chwyta piękno ruchu na doskonałych zdjęciach

Pracujący w Nowym Jorku Howard Schatz fotografuje tancerzy od 1987 roku. "Są oni żywymi dziełami sztuki. Poruszają się z gracją i chętnie reagują na wskazówki" - stwierdza fotograf, który współpracuje z osobami zajmującymi się różnym gatunkami tańca. Setki odbytych sesji zaowocowały znakomitymi zdjęciami, które utworzyły album zatytułowany "Passion & Line".

Publikacja ta została wydana po raz pierwszy w 1997 roku nakładem wydawnictwa Graphis Press. Zawiera 240 fotografii, w tym 40 kolorowych. Jej format to 28 x 35,5 cm. Zgromadzone tu zdjęcia charakteryzują się najwyższym kunsztem. Ekspresja i ruchy tancerzy, elegancja i niezwykłe ułożenie ich ciał są esencją tego, co w tańcu najpiękniejsze. Tancerze są jakby zatrzymani w decydującym momencie i zdają się gotowi do kontynuowania swojego występu. Fotograf nie zamierzał robić albumu o tańcu, gdyż dzieje się on w takiej formie, że fotografia nie jest w stanie pokonać swoich ograniczeń. Zamiast tego skupił się na uchwyceniu modeli jako figur, odlanych przez ruch i światło w danej chwili.