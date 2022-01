Co to jest VPN i co daje fotografom?

Coraz więcej czynności wykonujemy online - Internet daje dostęp nie tylko do treści, ale również do rozrywki (w wielu domach zastąpił telewizję), zakupów, komunikacji czy płatności. To sprawia, że bezpieczeństwo i prywatność w sieci staje się jeszcze bardziej kluczowa. Wszyscy powinniśmy o to dbać, tak jak dba się o zamknięcie drzwi do domu czy auta na parkingu. Bezpieczeństwo i prywatność zapewnia VPN. Dowiedz się co to jest i jakie korzyści daje fotografom.

Co to jest VPN?

Tradycyjnie komputer łączy się bezpośrednio z siecią, co powoduje, że jako użytkownicy internetu stajemy się niemal bezbronni wobec różnego rodzaju ataków hakerskich, prób wyłudzeń czy podglądania tego, co przeglądamy w sieci. Do tego dochodzi także możliwość wykradania danych czy plików. Niezabezpieczone surfowanie w sieci może skończyć się zainfekowaniem sprzętu, które doprowadzi do utraty bezcennych zdjęć, zmagazynowanych na dysku, haseł do kont bankowych i innych usług, czy przejęcia danych klientów.

VPN to wirtualna sieć prywatna, która działa niczym osobisty tunel, łączący komputer z serwerami. Dzięki temu to, co komunikuje między sobą serwer i Twój komputer (użytkownik i sieć), pozostaje ukryte przed zewnętrznym światem. Zapewnia to więc pełną wolność, swobodę i co najważniejsze - bezpieczeństwo. Twoja aktywność w sieci pozostaje poza "widokiem" hakerów, złośliwego oprogramowania i tym podobnych narzędzi.

Ataki Man in the Middle, przed którymi chroni sieć VPN są niezwykle popularne. To wszystkie te ataki, które polegają na przekierowaniu użytkownika na fałszywą stronę, aby uzyskać dane do logowania. W takich sytuacjach cyberprzestępca wyłudza np. dane do logowania do konta bankowego. Sieć VPN pozwala na skuteczne zabezpieczenie się przed taką ewentualnością. Korzystając z prywatnego kanału komunikacji z siecią jesteś po prostu nieobecny w sieci dla hakerów. A Ty korzystasz z niej normalnie - czy nawet jeszcze swobodniej niż w przypadku tradycyjnego łączenia się z Internetem. Dlaczego?

ExpressVPN daje Ci dostęp do wszystkich usług internetowych na świecie - gdziekolwiek przebywasz daje Ci dostęp do wszystkich usług internetowych na świecie - gdziekolwiek przebywasz

VPN pozwala na taką zmianę adresu IP, iż możliwe jest wirtualna zmiana lokalizacji komputera. Twój komputer zacznie więc być traktowany przez sieć tak, jakby znajdował się w dowolnej części świata. Wydaje się to marginalnym problemem, jednakże to, w jakim miejscu świata znajduje się komputer uzależnia często dostęp do różnych usług. Czasami nawet część oferty danego usługodawcy jest ograniczona do poszczególnych części globu, w innych zaś jest blokowana. Jeśli dużo podróżujesz lub chcesz być traktowany jak każdy użytkownik sieci na świecie - skorzystaj z VPN.

VPN jest przydatny w podróży także dlatego, że daje pełne bezpieczeństwo podczas łączenia się z hotspotami w publicznych miejscach takich jak kawiarnie, restauracje, hotele czy lotniska. Możesz swobodnie korzystać z internetu za granicą bez marnowania danych komórkowych i ponoszenia dodatkowych kosztów, a jednocześnie mieć pewność, że Twoje działania w sieci będą dla Ciebie w pełni bezpieczne.

W sklepach internetowych często ceny różnią się w zależności od kraju czy danego regionu. Aby uniknąć takich różnic i jednocześnie korzystać zawsze z najlepszych ofert, wystarczy zastosować VPN. Podobnie jak w przypadku usług podczas przeglądania ofert sklepów VPN sprawia, że IP jest uniezależnione od współrzędnych geograficznych.

VPN a fotografia - co Ci da VPN?

Pełne bezpieczeństwo i anonimowość w sieci, a także dostęp do wszystkich usług i najlepszych cen brzmi kusząco, ale jakie korzyści daje to fotografom? Otóż pomijając fakt, iż takie rozwiązania są potrzebne wszystkim użytkownikom sieci, to w przypadku fotografów dają dodatkowe zalety.

Fotografowie, którzy wykonują zlecenia komercyjne często wysyłają zdjęcia lub filmy za pomocą maila czy udostępniając je na zewnętrznych serwerach. Niezabezpieczony kanał komunikacyjny pomiędzy komputerem a siecią może skutkować podglądem wysyłanych i pobieranych plików. W przypadku użytkowników chcących chronić prywatność swoich klientów bądź pracujących w reklamie, konieczna jest pełna dyskrecja, która nie zawsze jest możliwa w sieci bez VPN.

Jeśli dużo podróżujesz, będziesz z pewnością kontaktował się ze swoimi klientami. VPN pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w trakcie wysyłania efektów sesji czy przesyłania kopii umów z hotelu, restauracji itp. Podobnie jeśli zechcesz dokonać przelewu za wynajem studia lub wypożyczyć sprzęt, często musisz decydować się na to szybko i wykonywać niezwłocznie przelew. VPN pozwoli Ci to zrobić bezpiecznie w dowolnym miejscu.

Na Twoim dysku znajdują się bezcenne fotografie. Nie muszą koniecznie być wykonywane na potrzeby komercyjnych zleceń. Na dyskach magazynujesz także swoje artystyczne projekty czy rodzinne pamiątki, których nie da się wycenić w żadnej walucie. Dlatego dbanie o bezpieczeństwo w sieci jest także dbaniem o te dane. Zabezpiecz się przed atakami hakerskimi, które z dnia na dzień są coraz bardziej wymyślne i coraz bardziej niebezpieczne.