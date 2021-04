Zobacz najpiękniejsze zdjęcia ptaków finalistów konkursu fotograficznego

Konkurs fotograficzny Bird Photographer of the Year 2021 organizowany jest zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów podglądających przez obiektyw życie ptaków. Daje on niezwykły wgląd w ich loty, nurkowania, żerowania, gody i inne zachowania. Zobacz wybrane prace, które w tym roku zachwyciły jurorów.



Piękne zdjęcia ptaków w konkursie fotograficznym Bird Photographer of the Year 2021

Fotografowie dzikiej przyrody wykonują niezwykle ekscytujące i pełne przygód fotografie. Nie inaczej jest w przypadku finalistów konkursu fotograficznego Bird Photographer of the Year 2021. Tegoroczna galeria nagrodzonych prac to zbiór magicznych momentów podejrzanych w królestwie zwierząt - od konfrontacji wielkiego orła z lisem po uroczą, puszystą kaczkę eksplorującą staw.

Do konkursu fotograficznego Bird Photographer of the Year 2021 zostało zgłoszonych około 22 000 fotografii z całego świata. Uczestnicy konkursu pochodzili aż z 73 krajów. Według Willa Nichollsa - dyrektora konkursu - "poziom był niewiarygodnie wysoki, a różnorodność punktów widzenia była wyjątkowa". Ostatecznych zwycięzców poznamy we wrześniu 2021 roku. Wtedy także zostanie wybrany fotograf lub fotografka roku, a do rąk szczęśliwcy trafi nagroda w wysokości 5000 funtów (około 27 000 złotych). Zdjęcia finalistów i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane w albumie dostępnym na stronie internetowej konkursu.

Warto obejrzeć poniższą galerię wybranych prac, aby zobaczyć różnorodne sposoby obrazowania zwierząt. Ptaki to wyjątkowo wymagający modele, którzy w szczególności wymagają pomysłowości od fotografów i fotografek. Stąd można tutaj oglądać bardzo ciekawe długie ekspozycje czy ultra krótkie czasy naświetlania pokazujące szczegółowo każdą fazę lotu i innych zachowań.

fot. Mark Williams

fot. Raymond Hennessy

fot. James Wilcox

fot. Daphne Wong

fot. Irma Szabo

fot. Gail Bisson

fot. Zdeněk Jakl

fot. Fahad Alehenzi