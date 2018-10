Optoma UHL55 - przenośny projektor 4K

Optoma UHL55 to niezwykły projektor 4K, który wspiera aplikacje popularnych serwisów VOD, można obsługiwać go za pomocą komend głosowych, a dzięki niewielkim rozmiarom oraz automatycznej korekcji obrazu sprawdzi się jako uniwersalny kombajn do kina domowego.

Projektor Optoma UHL55 waży zaledwie 3,8 kg przy wymiarach 22 x 22 x 13,5 cm. Dzięki swojej konstrukcji oraz zaawansowanej automatyce nie wymaga instalacji na stałe. Oferuje funkcję automatycznej korekcji trapezu oraz laserowy autofocus pozwalający na błyskawiczne złapanie ostrości. Daje to użytkownikowi możliwość wykorzystywania UHL55 w roli projektora mobilnego – ustawienie i kalibracja urządzenia jest szybka oraz prosta. To jeden z niewielu projektorów 4K, które można przenosić z miejsca na miejsce. Optoma UHL55 jest w stanie wyświetlać ostry i żywy obraz o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli przy przekątnej, sięgającej nawet 200 cali. Dodatkowo zastosowane w tym modelu źródło światła LED oferuje przyzwoitą jasność 2000 ANSI lumenów, łącząc ją z żywotnością nieosiągalną dla większości tego typu urządzeń – nawet 30 000 godzin. Nie zabrakło tu wsparcia dla bardziej zaawansowanych funkcji poprawiających jakość obrazu. UHL55 oferuje więc tryb HDR, 118% pokrycie gamy kolorów Rec. 709 oraz technologię interpolacji klatek PureMotion eliminującą efekt rozmazania dynamicznych scen. Funkcje multimedialne i kontrola głosem Projektor działa na dedykowanym oprogramowaniu bazującym na Androidzie – użytkownik ma więc dostęp przez Wi-Fi do popularnych serwisów VOD (np. Netflix), YouTube czy aplikacji do streamingu muzyki. Na pokładzie nie zabrakło wbudowanego odtwarzacza multimedialnego, którego wydajność umożliwia płynne odtwarzanie z nośników USB treści o rozdzielczości 4K. Projektor wyposażony został w dwa złącza HDMI 2.0 oraz dwa porty USB – w tym jedno w standardzie 3.0, dające możliwość podłączenia dysku zewnętrznego. Optoma w modelu UHL55 postanowiła połączyć swoje doświadczenie w tworzeniu projektorów 4K z możliwościami urządzeń smart home. Projektorem można sterować za pomocą komend głosowych za pośrednictwem Amazon Alexa lub Asystenta Google (Google Assistant). Cena i dostępność Inteligentny projektor Optoma UHL55 w Polsce dostępny będzie w listopadzie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta oraz pięcioletnią (lub 12 000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna modelu UHL55 wynosi 6 549 złotych. Reklama

W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. W e-kursie pokazujemy całość pracy w studiu fotograficznym, począwszy od pomysłu na sesję a skończywszy na precyzyjnym ustawieniu wszelkich parametrów ekspozycji, balansu bieli, czy pozy ciała modelki. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Optoma UHL55 rozdzielczość: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) ze wsparciem dla 3D oraz HDR

źródło światła LED o żywotności do 30 000 godzin

jasność 2000 ANSI lumenów, kontrast 250 000:1

projektor smart home z możliwością kontroli głosem (zgodny z Amazon Alexa oraz Google Assistant)

wbudowany odtwarzacz multimedialny, który może odtwarzać materiały wideo o jakości 4K z nośników USB

dwa złącza HDMI 2.0

wbudowane stereofoniczne głośniki 2 x 8 W

duża mobilność dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze Specyfikacja Model UHL55 Rozdzielczość i natywny format obrazu 3840 x 2160@60Hz (4K UHD), 16:9 (natywny), Wsparcie dla 3D oraz HDR10 Jasność lampy 2000 ANSI lumenów Kontrast 250 000:1 Rozmiar ekranu (przekątna) 30 – 200 cali (0,76 – 5,08 m) Współczynnik projekcji 1.2:1 Odległość wyświetlania 0,85 – 5,3 m Żywotność lampy (w godzinach/tryb) 30 000 (eco), 20 000 (jasny) Technologia obrazu DLP Źródło światła LED GB Korekcja trapezowa TAK (automatyczna, w płaszczyźnie pionowej) Poziom hałasu 28 dB (typowy) Wspierane funkcje i technologie Laserowy autofocus, sterowanie pilotem, tryb PureMotion, technologia Amazing Colour, wsparcie dla systemów smart home (Amazon Alexa, Google Assistant), wbudowany Player z możliwością odtwarzania materiałów wideo z nośnika USB, wsparcie dla popularnych aplikacji VOD (np. Netflix) Dźwięk 2 x 8 W (wbudowane głośniki stereo) Porty wejścia 2 x HDMI 2.0 Porty wyjścia 1 x Audio 3,5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB Porty kontrolne 1 x RJ45, 1 x USB Wymiary 220 x 220 x 135 mm Waga 3,8 kg

Autor: Materiały prasowe