PhotoChallenge 2019 to akademicki konkurs fotograficzny, w którym do wygrania jest cztery tysiące dolarów za zdjęcie, które najlepiej odzwierciedla sens debaty i refleksji o Dyktaturze Piękna. SwiatObrazu.pl jest partnerem konkursu.

PhotoChallenge 2019 jest akademickim konkursem, który ma na celu promowanie debaty i refleksji na tematy istotne dla społeczeństwa oraz stymulowanie zaangażowania studentów w projektach wykorzystujących fotografię jako główną formę ekspresji społecznej, politycznej i kulturowej. Tegorocznym tematem jest Dyktatura Piękna (problemy związany z poszukiwaniem idealnego wyglądu oraz debata o Ciałopozytywności/Ciele pozytywnym).

Codziennie miliony ludzi na całym świecie szukają idealnego wyglądu i nie czują się dobrze z swoimi ciałami. Wiele młodych dziewcząt i chłopców dorasta kształtowane przez społeczeństwo, aby stać się idealną wersją siebie. Ta sytuacja powoduje coraz więcej problemów.

Marzymy o świecie, w którym wszystkie rodzaje piękna są akceptowane, a każda osoba jest zauważana przez to, co czyni ją inną. Ale dopóki nie stanie się to rzeczywistością, chcemy znaleźć studentów z całej Polski oraz innych krajów, którzy podejmują niezbędne kroki, aby zmniejszyć wpływ Dyktatury piękna.

Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję, która weźmie pod uwagę kryteria takie jak: kreatywność, jakość techniczna i realizację tematu.

Dla autorów zwycięskiego zdjęcia przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 4 000 USD (cztery tysiące dolarów). Zwycięzca otrzyma 3 000 USD (trzy tysiące dolarów), a 1 000 USD (tysiąc dolarów) zostanie przekazane na rzecz wybranej przez niego organizacji pozarządowej.

Zgłoszenia do PhotoChallenge 2019

Zgłoszenia do PhotoChallenge 2019 trwają do 31.10.2019 - wyłącznie na oficjalnej stronie konkursu: https://jakandjil.pl/photochallenge2019/

Wszystkie informacje na temat zasad, terminów i nagród PhotoChallenge 2019 można znaleźć w regulaminie oraz FAQ konkursu.