Polaroid Go: najmniejszy na świecie analogowy aparat natychmiastowy

Polaroid Go to kompaktowy aparat stworzony po to, aby można było go zabrać ze sobą wszędzie, gdziekolwiek poniesie nas kreatywność. „Wróciliśmy do korzeni marki Polaroid. Początkowo było to narzędzie dla twórców, które pozwoliło rozwijać kulturę” – mówi dyrektor wykonawczy firmy Polaroid, Oskar Smołokowski.

Polaroid Go, którego wymiary to jedynie 10,5 cm długości, 8,3 cm szerokości i 6,1 cm wysokości, jest najmniejszym analogowym aparatem natychmiastowym na świecie. Został zaprojektowany tak, aby mógł towarzyszyć twórcom wszędzie. Zastosowano w nim miniaturową wersję klasycznego kwadratowego filmu. Nowy aparat i nowy format filmu to najbardziej znacząca i ekscytująca zmiana pod względem wielkości produktów marki Polaroid od dekad.

Zgodnie z opisem firmy Polaroid budowa wewnętrzna tego aparatu przypomina trójwymiarowego Tetrisa, którego bardzo starannie ułożono, aby uzyskać prostą i bezproblemową konstrukcję i stworzyć najmniejszy analogowy aparat natychmiastowy, jaki tylko się da.

‌

Aparat Polaroid Go, dostępny w klasycznej bieli, czerpie z kultowego designu marki Polaroid, a jednocześnie jest to zupełnie nowy format aparatów natychmiastowych dla nowego pokolenia twórców. Mimo swoich kompaktowych rozmiarów ten aparat jest wyposażony we wszystkie funkcje, których można by oczekiwać od klasycznego aparatu natychmiastowego. Polaroid Go ma nowo opracowane lusterko do selfie, samowyzwalacz, dłużej działający akumulator, dynamiczną lampę błyskową, podwójną ekspozycję i akcesoria przydatne w podróży. Liczą się tylko granice Twojej wyobraźni, bo rozmiar nie ma znaczenia.

Premierze aparatu Polaroid towarzyszy wprowadzenie na rynek filmu Go, którego klasyczna kwadratowa klisza jest najmniejszym filmem do aparatów analogowych, jaki firma Polaroid kiedykolwiek wyprodukowała. Wymiary arkusza filmu to 66,6 mm x 53,9 mm, a wymiary obrazu to 47 mm x 46 mm.

Polaroid Go