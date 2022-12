Fotografia produktowa, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę otacza nas niemal z każdej strony. Jej głównym zadaniem jest prezentacja przedmiotu dla potencjalnych kupujących. Jednak nie każde zdjęcie produktowe odniesie sukces. Wraz z rozwojem sprzedaży w internecie wzrasta znaczenie sposobu prezentacji oferty. W tym artykule wyjaśnimy dokładniej czym jest fotografia produktowa, jak ją wykonać oraz gdzie może zostać użyta.





Czym jest profesjonalna fotografia produktowa?

Jak już wspomnieliśmy nie każde zdjęcie produktu odniesie sukces. Fotografia produktowa to z pozoru zdjęcie przedmiotu na białym tle. Nie wystarczy jednak ustawić przedmiotu przed obiektywem i zrobić zdjęcie.

Zanim wykonamy sesję

Pracę rozpoczynamy jeszcze przed uruchomieniem lamp błyskowych i aparatu. Należy oczywiście przygotować produkty. Jeśli chcemy aby nasze fotografie wyglądały idealnie to nie możemy dopuścić do sytuacji aby na zdjęciach były widoczne zabrudzenia lub odciski palców. Odzież przed sfotografowaniem należy bardzo starannie wyprasować. Współczesne aparaty cyfrowe bez trudu zarejestrują wszelkie niedociągnięcia, dlatego warto przyłożyć się do etapu przygotowania.

Odpowiednie oświetlenie w fotografii produktowej

Jeśli zależy nam na profesjonalnych efektach, w grę wchodzi tylko światło studyjne. Jest ono powtarzalne, o stałej temperaturze a także mamy nad nim pełną kontrolę. Studyjne lampy błyskowe pozwalają również na stosowanie rozmaitych modyfikatorów światła. W fotografii produktowej są one niezastąpione. To za ich pomocą możemy uzyskać światło miękkie, rozproszone lub o odpowiednim kierunku. Pozwoli to na odpowiednie pokazanie struktury materiału fotografowanego produktu.

Jak kadrować w fotografii produktowej?

Tutaj najczęściej króluje centralne umiejscowienie przedmiotu na zdjęciu. Nie powinniśmy go zmieniać jeśli nie ma ku temu ważnych powodów. Większe znaczenie w fotografii produktowej ma odpowiednie przedstawienie wielkości przedmiotu. Jeśli fotografujemy na przykład serię produktów o różnej wielkości, powinniśmy uwzględnić te różnice na naszych fotografiach produktowych. Nie możemy dopuścić do tego aby najmniejszy przedmiot prezentował się na fotografii w tym samym rozmiarze jak największy.

Do jakich przedmiotów fotografia produktowa będzie odpowiednia

Wiele osób ma wątpliwości czy ich przedmioty nadają się do wykonania profesjonalnych fotografii produktowych. Mając odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie możemy nawet z banalnego przedmiotu uczynić przyciągającego modela.

Fotografia produktowa odzieży

To spory dział w portfolio fotografa produktowego. Branża odzieżowa jest duża a także cały czas powstają nowe kroje. Aby skutecznie sprzedawać ubrania potrzeba profesjonalnych fotografii produktowych. Wykonuje się je w kilku technikach. Bardzo popularnymi zdjęciami odzieży są tzw duchy zwane inaczej fotografią odzieży na niewidzialnym manekinie.

Poza wspomnianymi duchami, odzież możemy sfotografować jako flatshot (na płasko) lub na przykład zawieszoną na wieszaku.

Obuwie, bielizna czy dodatki to kolejne produkty, które potrzebują profesjonalnych zdjęć. Niektóre rodzaje bielizny mogą być szczególnie wymagające jeśli są wykonane z siateczki lub koronki. Fotografie produktowe czapek czy rękawiczek wykonuje się w technice niewidzialnego manekina lub starannie rozłożone w ujęciu "z góry".

Fotografia produktowa biżuterii

To bardzo ciekawa dziedzina w pracy fotografa produktowego. Fotografia jubilerska to praca przy bardzo małych produktach, które dodatkowo często są wykonane z połyskujących materiałów. Podstawowe trudności w fotografii produktowej biżuterii to uzyskanie odpowiedniego powiększenia oraz oświetlenie przedmiotu. Niezbędny będzie obiektyw makro a także stabilny statyw. Poza tym należy bardzo precyzyjnie operować światłem. Źle dobrane modyfikatory i ustawienie lamp błyskowych może spowodować, że zarejestrujemy siebie, aparat oraz całe nasze otoczenie w odbiciu, a sam produkt jubilerski nie będzie wtedy wyglądał atrakcyjnie.

Fotografia produktowa kosmetyków

Często jest podobna do wykonywania zdjęć biżuterii, jednak kosmetyki są trochę większe. Opakowania kosmetyków to zwykle szklane butelki czy chromowane wykończenia. Branża beauty również kładzie wysoki nacisk na profesjonalnej jakości zdjęcia produktów. Dodatkowym wyzwaniem mogą być na przykład płynne perfumy w środku szklanego flakonu, które należy odpowiednio wyeksponować czy ozdobny napis z logo producenta na opakowaniu.

Wymieniliśmy kilka rodzajów fotografii produktowej aby pokazać jak bardzo mogą się od siebie różnić poszczególne grupy przedmiotów co wpływa na sposób naszej pracy i potrzebny sprzęt. Fotograf produktowy poza popularnymi grupami towarów, fotografuje niemal wszystko: od dużych maszyn po meble, zabawki czy specjalistyczne narzędzia i elektronikę. Warto jednak mieć na uwadze, że aby uzyskać profesjonalne fotografie produktów, do każdego przedmiotu przed obiektywem należy podejść indywidualnie.

Fotografia produktowa nie tylko w internecie

Niemal każda osoba zapytana o to gdzie spotka fotografię produktową od razu wspomni o sklepach internetowych. To najczęstsze miejsce prezentacji zdjęć przedmiotów jednak nie jedyne. Poza sklepami internetowymi, fotografie produktowe wykorzystuje się na portalach aukcyjnych, w mediach społecznościowych, w reklamach internetowych. Wymieniliśmy media cyfrowe, warto jednak pamiętać, że fotografia produktowa jest również używana z powodzeniem w katalogach, prezentacjach, książkach, albumach, prasie czy ulotkach.