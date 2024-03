Statywy do studia - od 100 zł do 1500 zł

Dobre wyposażenie studia to podstawa. Warto zainwestować między innymi w statyw.

Na jakie cechy statywów warto zwrócić uwagę?

Wybierając statyw studyjny warto zwrócić uwagę na różne parametry, które pozwolą nam stwierdzić, czy dany sprzęt nadaje się do naszego studia. Najpierw przemyśleć należy, co potrzebujemy zawiesić na statywie – aparat, lampy, tła, blendy czy oprawki oświetlenia ciągłego? Statyw powinniśmy wybierać biorąc pod uwagę jego funkcjonalność. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na materiał, z jakiego wykonano statyw. W studiu sprawdzą się zdecydowanie te cięższe, solidniejsze modele. Jeśli statyw będzie nam potrzebny również w sesjach plenerowych, warto wybrać model aluminiowy.

Drugim parametrem jest wysokość statywu. Do prywatnego użytku wystarczyłaby wersja mini, może też ona być przydatna podczas bardzo kameralnych sesji. W studiu dobrze jednak zaopatrzyć się w wysokie statywy. Przed zakupem konkretnego modelu warto zwrócić uwagę również na mechanizmy zatrzaskowe. Statywy wyższej klasy mają zdecydowanie solidniejsze elementy. Kolejnym parametrem jest udźwig – nawet jeśli na statywie nie planujemy wieszać nic poza aparatem, bezpiecznym rozwiązaniem będzie wybór modelu o udźwigu nieco większym niż waga naszego sprzętu.

Na rynku jest wiele różnych modeli, które sprawdzą się do użytku profesjonalnego i utrzymają zarówno sam aparat jak i akcesoria, na przykład lampy. Dobór statywu powinien być uzależniony od potrzeb studia – im większe, bardziej skomplikowane sesje wykonujemy, tym bardziej zaawansowanych rozwiązań potrzebujemy. Możliwe, że statyw studyjny, który przyda się nam w pracy musi mieć większy niż standardowy udźwig lub dodatkową stabilizację. Warto mieć na uwadze, że taki statyw sam w sobie będzie też cięższy, co sprawia, że jest też mniej mobilny.

Na jakie modele warto zwrócić uwagę?

Wśród szerokiego wyboru modeli dostępnych na rynku znaleźć możemy prawdziwe perełki, które zdecydowanie pomogą w realizacji sesji zdjęciowych. Świetnym, bardzo uniwersalnym wyborem będą statywy oświetleniowe GlareOne. Nadają się one w studiu, zarówno przy bardziej lub mniej kameralnych sesjach oraz w plenerze. Tego typu trójnogi są lekkie, a jednocześnie solidne. Pracę ułatwiają płynnie regulowana wysokość, wyjątkowa stabilność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Sam statyw jest lekki, waży niecałe 2 kilogramy, ale jest w stanie udźwignąć 6. Składa się do bardzo kompaktowych rozmiarów, będzie więc wygodny również w transporcie, co czyni z niego sprzęt uniwersalny, będący dobrym wyposażeniem studia.

Warte uwagi są statywy Combo Boom – to już bardzo profesjonalny sprzęt, który zdaje egzamin w studiu oraz na planie filmowym. Ten wyjątkowy statyw oświetleniowy ma większy udźwig i utrzyma lampy o dużej średnicy. Jest bardzo funkcjonalny – bez problemu można go też przeobrazić w statyw boom o długim ramieniu, który przyda się wtedy, gdy potrzebne jest zamocowanie lekkiej lampy lub całego panela ledowego nad planem. Statyw niemalże w całości (poza uchwytami śrub i stopkami nóg) wykonano z aluminium. Wyróżniają się także pokrętła – duże i funkcjonalne (nie przytrzaśniemy sobie nimi palców).