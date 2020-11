Canon oficjalnie udostępnia oprogramowanie zmieniające aparat w kamerę internetową

Dopiero co informowaliśmy, iż Nikon udostępnił oficjalną wersję swojego oprogramowania umożliwiającego zastosowanie aparatu tego producenta jako kamery internetowej - teraz na taki sam krok zdecydował się Canon. Ze strony tego producenta można za darmo pobrać aplikację Canon EOS Webcam Utility, która jest dostępna dla komputerów z systemem Windows lub macOS.



Aplikacja Canona zapewnia zgodność z 43 modelami aparatów EOS i PowerShot oraz 14 usługami wideokonferencji. Podobnie jak w przypadku oprogramowania Nikona wcześniej Canon udostępniał wersję beta, jednakże w przeciwieństwie do swojego konkurenta wraz z oficjalną wersja oprogramowania zdecydowanie poszerzył listę obsługiwanych modeli aparatów czy aplikacji do wideokonferencji.

