Nie ma takich rzeczy jak szczęśliwe zbiegi okoliczności - Frank De Mulder. Inspirujące letnie, delikatne akty

Części naszych Czytelników fotografa Franka De Muldera nie trzeba przedstawiać - to uznany twórca aktu, który pokazuje nam świat kobiet: od delikatnych i emocjonalnych po ekstrawaganckie i erotyczne ujęcia, zawsze na najwyższym poziomie. Wybraliśmy jedne z najciekawszych letnich ujęć aktu w plenerze, które mogą stanowić źródło inspiracji dla nowych kierunków rozwoju.

Frank De Mulder urodził się w 1963 r., w Ghent w Belgii. Swój pierwszy aparat dostał od ojca w wieku 12 lat. W wieku 17 lat zaczął kopiować zdjęcia Davida Hamiltona, zainwestował wszystkie swoje pieniądze z kieszonkowego w sprzęt fotograficzny i nauczył się fotografii głownie za pomocą książek. Rozpoczął karierę jako operator, aby w wieku 29 lat zdecydować, że fotografia jest jego prawdziwą pasją. Od tego czasu pracował jako światowej sławy fotograf, reprezentowany przez The Neues Publishers.

Reklama

Fotografia produktów

Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego właśnie fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. E-kurs Fotografia produktów kierujemy do osób, które mają znikome lub żadne doświadczenie w zakresie zdjęć produktowych, a chcieliby w niewielkim czasie zdobyć umiejętności zbliżone do tych, które posiadają profesjonaliści. Sprawdź jak przebiega e-kurs

"Wykonanie jednego pięknego zdjęcia, tylko jednego, to ciężka praca. Największy komplement, jaki kiedykolwiek otrzymałem, pochodzi od modelki, która od miesięcy ukrywała przed rodzicami fakt, że pozowała nago do fotografii. Pewnego dnia dostałem wiadomość: "W końcu powiedziałam mamie. Absolutnie uwielbia Twoje zdjęcia." To uczucie, że zdjęcie pomaga matce zaakceptować fakt, iż jej córka jest na tyle dumna ze swojego ciała, że chce je pokazać, jest nie do opisania" – mówił fotograf w jednym z wywiadów.

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder

Fot. Frank De Mulder