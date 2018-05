Gary Oldman wcieli się w postać Edwarda Muybridge'a

Gary Oldman, znakomity aktor i tegoroczny laureat Oscara będzie reżyserem, scenarzystą i odtwórcą głównej roli w filmie biograficznym poświęconym postaci Edwarda Muybridge'a "Flying Horse". Fotograf przeszedł do historii fotografii jako ten, który sfotografował ruch. Całe życie Edward Muybridge obserwował i próbował zbadać jego naturę.

Muybridge był nie tylko fotografem ale i wynalazcą – aby osiągnąć cele, które sobie stawiał, trzeba było opracowywać samemu nową technikę. Muybridge budował więc maszyny, złożone z wielu aparatów (których migawki wyzwalały się po kolei, jedna po drugiej), konstruował specjalne obiektywy, wszystko po to, by sfotografować ruch na każdym etapie "dziania się".

