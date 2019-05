Głębia ostrości - jak ją kontrolować?

Każdy obiektyw (za wyjątkiem tzw konstrukcji typu fix-focused, w których ostrość ustawiana jest na stałe w jeden konkretny punkt) pozwala na regulowanie odległości ostrzenia, czyli tej, w której umieszczone od aparatu przedmioty będą na zdjęciach widoczne jako wyraźne. W teorii wszystko, co znajdzie się przed tą płaszczyzną i za nią jest nieostre. W praktyce jednak instrumenty rejestrujące obraz – zarówno oko ludzkie, jak i matryca aparatu – dysponują ograniczoną zdolnością rozróżniania szczegółów, przez co pewien obszar przed jak i za ustawioną odległością ostrzenia wydawać się będzie ostry. Zakres ten nosi nazwę głębi ostrości.

Głębia ostrości jest jednym z najważniejszych zagadnień, jakie każdy fotograf powinien opanować.

W zależności od sytuacji możemy potrzebować zarówno głębokiej, jak i płytkiej głębi ostrości, a także rozciągającej się na ściśle określony obszar. Np. w fotografii portretowej często istnieje potrzeba ograniczenia głębi ostrości wyłącznie do fotografowanej osoby, tak aby wyraźnie odcinała się ona od rozmytego tła, a zdjęcia krajobrazowe z reguły mają ostre wszystkie plany – od najbliższego kamienia, aż po ciągnące się na horyzoncie góry. Warto przy okazji zauważyć, że człowiek najbardziej reaguje na kontrasty. Jeżeli więc zależy nam na ostrym i wyraźnym ukazaniu jakiegoś konkretnego motywu, to prawie zawsze najlepiej będzie to zrobić na rozmytym tle, ponieważ zestawienie elementów ostrych i nieostrych sprawi, że te pierwsze będą wydawały się oglądającemu jeszcze bardziej pełne detali.

W fotografii krajobrazowej prawie zawsze zależeć nam będzie na uzyskaniu głębi ostrości obejmującej absolutnie cały kadr. Nie zawsze będzie to proste i wówczas konieczna może okazać się stylizacja zdjęcia w taki sposób, aby usprawiedliwiało to większą lub mniejszą miękkość kadru. (Fot. MorgueFile)

1/20 s, f/11, 100 ISO

Głębia ostrości obrazu zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze są: wartość przysłony i długość ogniskowej obiektywu oraz dystans pomiędzy fotografem, a fotografowanym obiektem, czyli odległość fotografowania. Przymykanie przysłony powoduje stopniowe zwiększanie głębi ostrości, natomiast jej otwieranie – zmniejszanie. Z kolei zwiększenie ogniskowej obiektywu powoduje zmniejszenie głębi ostrości zdjęcia: obiektyw o ogniskowej 200 mm będzie dawał obraz o płytszej głębi ostrości, niż obiektyw o ogniskowej 50 lub 100 mm przy tej samej przysłonie. Przeciwną naturę ma z kolei zależność głębi ostrości zdjęcia od odległości fotografowania – wraz z oddalaniem aparatu od fotografowanego motywu głębia ostrości zdjęcia maleje. Co ciekawe, jest to zależność dokładnie odwrotnie proporcjonalna od tej związanej z długością ogniskowej. Oznacza to, że jeżeli jednocześnie zmienimy odległość fotografowania i ogniskową obiektywu tak, że fotografowany motyw będzie miał na zdjęciu tę samą wielkość co przed zmianami, to głębia ostrości pozostanie niezmieniona.

Wielu bardziej doświadczonych fotografów i to zarówno amatorów, jak i profesjonalistów twierdzi, że dla głębi ostrości ważna jest także wielkość matrycy i że aparaty o mniejszej matrycy odznaczają się większą głębią ostrości. Nie jest to do końca prawdą, ale rzeczywiście istnieje tutaj pewna prawidłowość: mianowicie wszystkiemu "winne" jest zjawisko pozornego wydłużenia ogniskowej w aparatach o matrycy mniejszej niż 36×24 mm (zwanej też pełnoklatkową lub małoobrazkową), która najczęściej traktowana jest jako punkt odniesienia we wszelkich porównaniach. Mniejszy element światłoczuły rejestruje obraz o mniejszym kącie widzenia. Z tego powodu, aby aparatem z matrycą APS-C, Cztery Trzecie bądź mniejszą uchwycić scenę, którą w przypadku aparatu małoobrazkowego da się uwiecznić np. obiektywem o ogniskowej 50 mm z odległości 5 metrów, konieczne jest zwiększenie odległości (cofnięcie się) lub zmiana obiektywu na model, który po uwzględnieniu tzw. współczynnika przelicznika ogniskowej (ang. crop factor) będzie odznaczał się efektywną ogniskową na poziomie 50 mm. Obiektyw taki dla aparatu z matrycą APS-C będzie odznaczał się ogniskową około 30 mm, w aparacie formatu Cztery Trzecie będzie to 25 mm, a w aparacie kompaktowym może być to nawet mniej niż 10 mm. W obu przypadkach, jak już wiemy z poprzednich akapitów, owocuje to zwiększeniem głębi ostrości.

Bardzo często nieostrość tła podkreśla i wzmacnia wrażenie ostrości pierwszego planu. Kontrasty tego typu to w fotografii bardzo ważny element i należy umieć nad nim panować, m.in. przez dobór odpowiedniej wartości przysłony dla danego zdjęcia. (Fot. MorgueFile)

1,3 s, f/5.6, 800 ISO

Samodzielne obliczanie głębi ostrości dla danej wartości przysłony i długości ogniskowej jest zajęciem żmudnym lub wymagającym obiektywu o odpowiedniej podziałce naniesionej na korpus. Znacznie łatwiej jest ustalać ją metodą "na oko" (dłuższe używanie danego modelu obiektywu sprawia, że zaczniemy się orientować w jego możliwościach odnośnie głębi ostrości), użyć mechanizmu podglądu głębi ostrości dostępnego w większości lustrzanek i aparatów bezlusterkowych lub skorzystać z pomocy jednej z wielu aplikacji-kalkulatorów dostępnych dla komputerów osobistych, smartfonów, a nawet telefonów komórkowych.

