SanDisk Extreme Portable SSD – test praktyczny

Rozwój technologii SSD oznacza już nie tylko szybsze, pojemniejsze i coraz tańsze dyski dla komputerów osobistych i laptopów. To również szereg ciekawych rozwiązań związanych z przenoszeniem danych. Dobrym tego przykładem jest podręczny dysk USB znanej wśród fotografów firmy SanDisk, który mieliśmy okazję właśnie dla Was przetestować. Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem tego sprawdzianu.





Budowa i parametry



Przenośne dyski twarde potrafią być bardzo różnorodne i czytelnicy SwiatObrazu.pl doskonale o tym wiedzą. Szalony postęp technologiczny i w tych obszarach umożliwił oddanie do rąk przeciętnego użytkownika coraz ciekawszych urządzeń. Jednak prawdziwą rewolucję w obszarze magazynowania danych przyniosły dopiero dyski SSD. Szybkie, małe, pozbawione części ruchomych (i przez to o wiele wytrzymalsze od dysków talerzowych), a w ostatnich latach coraz pojemniejsze i przystępniejsze cenowo są obiektem zainteresowania coraz większej liczby fotografów. Napędy te już dawno utorowały sobie drogę do naszych komputerów stacjonarnych i laptopów, a obecnie można je spotkać w coraz to ciekawszych miejscach. Urządzenie, które trafiło na nasz redakcyjny stół testowy jest tego dobrym przykładem.



Przedmiot naszego testu: dysk przenośny SanDisk Extreme Portable SSD w wersji 250 GB.

Przenośny dysk SanDisk Extreme Portable SSD to prosty, miniaturowy nośnik o pojemności od 0,25 do 2 TB (do naszych testów trafiła wersja 250-gigabajtowa) wyposażony w złącze USB 3.1 typu C. Producent deklaruje, że maksymalna prędkość odczytu danych, jaką pozwala uzyskać, wynosi aż 550 MB/s, a zapis 400 MB/s. Jeśli do tego dodać jeszcze podwyższoną odporność na wstrząsy, pył i zalanie wodą, to zapowiada się nam ciekawe urządzenie. Za te parametry trzeba też oczywiście odpowiednio zapłacić: testowany model (o najmniejszej pojemności) wyceniany jest przez polskie sklepy internetowe na około 440 złotych.

Dyski SSD na szczęście obecnie bardzo szybko tanieją i można się spodziewać, że trend ten obejmie już wkrótce również modele przenośne. Trudno wprawdzie oczekiwać, aby szybko zaczął tu obowiązywać przelicznik 1 GB za 1 zł (który nie tak dawno jeszcze był zresztą w sferze zupełnych marzeń, a obecnie w grupie komputerowych napędów SSD formatu 2,5 cala SATA jest czymś zupełnie normalnym), ale spadek cen jest faktem. Miejmy nadzieję, że będzie postępował coraz szybciej i że w końcu odeśle stare technologie talerzowe do lamusa. A my tymczasem przejdźmy do testu.

Wygląd zewnętrzny

Po wyjęciu dysku Extreme Portable SSD z opakowania czeka nas zaskoczenie. Dysk jest malutki, mierzy zaledwie 94×47×8 mm i bardziej kojarzy się z pilotem alarmu samochodowego, niż z nośnikiem danych. Nośnik jest pokryty ze wszystkich stron warstwą gumy (od frontu ma dodatkowo karbowany plastik z logo producenta), a w jednym z narożników znajduje się wyróżniony kolorem uchwyt na karabińczyk. Ten ostatni element stanowi pokusę, aby zrobić z dysku zawieszkę lub duży brelok – ale czy urządzenie to zniesie niekorzystne warunki pogodowe, na które często narażona bywa taka ozdoba? Do tego zagadnienia wrócimy już za moment.



Format porównywalny z kartą kredytową i poniżej 1 cm grubości. A wewnątrz ogumowanego opakowania najnowocześniejsza technologia flash.

Testowane urządzenie jest zwarte i sprawia wrażenie pozbawionego widocznych łączeń i skręceń. Jedynym widocznym otworem w ogumowanym korpusie jest gniazdo USB typu C na dolnej krawędzi. Sprawia też wrażenie całkowicie nierozbieralnego – co poniekąd nie dziwi, jeżeli urządzenie faktycznie ma być bryzgo-, pyło- i wstrząsoodporne. Cecha ta ponadto dodatkowo poprawia i tak już bardzo dobry efekt estetyczny.

Parametry techniczne

W poniższej tabeli zebraliśmy kluczowe parametry techniczne testowanego urządzenia w takiej postaci, w jakiej podaje je producent w dokumentacji.



Parametr Wartość Nazwa SanDisk Extreme Portable SSD 250 GB Producent SanDisk Rok premiery 2018 Pojemność 250 GB Format dysku (domyślny) exFAT Maksymalna prędkość przesyłu danych

(odczyt / zapis) 550 MB/s / 400 MB/s Zakres dopuszczalnych temperatur

(praca / spoczynek) 0–45°C / -20–70°C Klasa odporności na pył i wilgoć IP55 Odporność na uderzenia / wibracje maks. 1500G / 5g RMS, 10-2000HZ Złącza USB 3.1 (Gen 2) typ C Wymiary 96 × 50 × 9 mm Waga 39 g

SanDisk Extreme Portable SSD 250 GB – specyfikacja techniczna.

Zawartość opakowania

Testowany dysk przenośny jest urządzeniem o raczej podstawowej funkcjonalności i dostarczane wraz z nim wyposażenie to potwierdza. Wraz z samym napędem, nabywca dostaje tylko przewód USB typ C z dodatkowym adapterem na wtyczkę USB 3.1 typ A. Trudno też mówić o jakiejkolwiek dokumentacji – jest tylko kilkujęzyczna broszurka z warunkami gwarancji, parametrami technicznymi i wskazówkami bezpieczeństwa.



Po dysku przenośnym o podstawowej funkcjonalności trudno spodziewać się bogatego wyposażenia dodatkowego, ale jakaś dokumentacja drukowana jednak by się przydała. Zwłaszcza opisująca sposób korzystania z adaptera do kabla USB. Niestety dołączona do urządzenia wielojęzyczna broszurka jest raczej nieczytelna.

Na samym dysku można natomiast znaleźć oprogramowanie szyfrujące SanDisk SecureAccess. Przyglądamy się mu bliżej na czwartej stronie tego testu.