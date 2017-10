Asustor NAS AS6404T - test praktyczny

Małe serwery NAS dzielą się na urządzenia prostsze i bardziej zaawansowane. Te drugie kierowane są do użytkowników bardziej wymagających, zmuszonych do składowania większych ilości danych i wykorzystujących swoje magazyny w bardziej różnorodnym zakresie. Dzisiaj na warsztacie mamy właśnie taki sprzęt, reklamowany przez producenta jako urządzenie o niespotykanej w swojej klasie wydajności i mocy obliczeniowej. Sprawdzimy zatem, jak czterozatokowy Asustor AS6404T spisuje się w warunkach warsztatu fotografa lub filmowca.







Wygląd zewnętrzny, budowa, parametry

O popularności małych magazynów sieciowych i serwerów NAS wśród fotografów i filmowców – zarówno wymagających amatorów, jak i profesjonalnie działających rzemieślników – może świadczyć fakt, jak często w ostatnich miesiącach tego typu sprzęt trafia do naszego redakcyjnego laboratorium. Teraz, dzięki firmie Impakt mieliśmy okazję sprawdzić możliwości jednego z nowszych urządzeń tego typu – czterodyskowego modelu AS6404T, który swoją premierę miał na początku maja bieżącego roku.

Czego od serwera NAS chcą zawodowi fotografowie i filmowcy

Wymagania fotografów wykorzystujących zintegrowane rozwiązania sieciowe są różnorodne. Podczas gdy niektórzy szukają dla siebie tylko szybkiego i bezpiecznego (a przy tym pojemnego) magazynu danych, inni potrzebują sprzętu bardziej uniwersalnego. Są też tacy, których oczekiwania – początkowo mocno podstawowe – rosną w miarę zgłębiania tematu i dowiadywania się, co tak naprawdę potrafią te małe skrzyneczki wyglądające jak nieco przerośnięte obudowy do dysków twardych. Z czasem osoby te dochodzą do wniosku, że taki sprzęt może całkiem nieźle zastąpić wiele innych urządzeń i usług, za które dotychczas trzeba było płacić.



Asustor AS6404T należy do najnowszej generacji małych serwerów NAS tej marki. Wyposażono go w szybki czterordzeniowy procesor Intel szóstej generacji i aż 8 gigabajtów pamięci RAM. Urządzenie to miało swoją premierę w maju bieżącego roku i z tego powodu dysponuje ono wieloma nowoczesnymi technologiami. (Fot. ASUSTOR)

Będący przedmiotem naszego dzisiejszego testu serwer Asustor AS6404T jest właśnie takim sprzętem dla użytkowników wymagających. Jest on z całą pewnością magazynem danych, lecz wykorzystywanie go tylko w tym celu byłoby (przynajmniej według jego projektantów) marnotrawieniem potencjału sprzętu reklamowanego jako nie mający sobie równych pod względem mocy obliczeniowej. Ekonomiczny i doskonały do użytku zarówno w domach, małych firmach, jak i warsztatach pracy niezależnych specjalistów. Podczas naszych testów zamierzamy sprawdzić, czy zapewnienia te mają podstawy, tym bardziej że nie jest to (co można przewidzieć) sprzęt najtańszy w swojej klasie – za urządzenie w wersji podstawowej należy zapłacić około 3450 złotych, nie licząc kwoty, jaką należy wydać na dyski twarde.

Asustor AS6404T – bohater naszego testu

Model Asustor AS6404T, który trafił do naszego redakcyjnego laboratorium, to bardziej zaawansowany model z zaprezentowanych na początku maja serwerów NAS wyposażonych w procesor Intel z rodziny Apollo Lake oraz przeinstalowany firmowo system operacyjny Asustor Data Master w najnowszej wersji 3.0. Jest to sprzęt wyposażony w cztery zatoki dyskowe (obsługiwane dyski twarde mogą mieć pojemność do 10 TB, więc maksymalna objętość magazynu danych to imponujące 40 TB – a nawet więcej, o czym piszemy w kolejnych akapitach), a więc jego użytkownicy znacznie łatwiej zrobią dobry użytek z opracowanego przez Asustora systemu MyArchive, niż było to w przypadku starszego, dwudyskowego modelu AS6102T, jaki mieliśmy okazję testować pół roku temu.



Zestaw testowy: Serwer Asustor AS6404T wraz z dwoma dyskami twardymi WD Red o pojemności 2 TB każdy.

Z wyglądu testowany serwer jest bardzo klasycznie prezentującym się małym magazynem NAS. Ma wymiary 185×170×230 mm i waży ok. 2,9 kg. Od frontu zwraca w nim uwagę mały wyświetlacz LCD z czterema przyciskami sterującymi, pod którym znajdują się zwalniane przyciskami kieszenie na napędy dyskowe, które w razie potrzeby można zablokować kluczykiem. Po lewej stronie znajduje się panel obsługi podstawowej: przycisk ON/OFF, diodowe wskaźniki stanu zasilania i pracy dysków oraz stanu sieci oraz przednie złącze USB 3.0 wraz z przyciskiem One Touch Backup i diodowym wskaźnikiem stanu. I to wszystko – reszta złączy i wskaźników znajduje się na tylnej ściance urządzenia. Nie zapomniano też o czujniku dla pilota na podczerwień, choć urządzenie to (kompatybilne modele AS-RC10 oraz AS-RC-13) trzeba dokupić osobno.

Sercem serwera jest czterordzeniowy Intel Celeron J3455 o taktowaniu 1,5 GHz na rdzeń (w razie potrzeby podbijanym dynamicznie do 2,3 GHz). Serwer wyposażono też w imponującą ilość pamięci operacyjnej, bo aż 8 GB pamięci RAM – co zapewne ucieszy wszystkich miłośników wirtualizacji. Zatoki SATA 3 obsługują dyski twarde i SSD formatów 3,5 i 2,5 cala. Lista kompatybilności dysków jest bardzo bogata i w momencie publikacji tego tekstu zaczęły pojawiać się na niej pierwsze modele 12-terabajtowe. Tak więc informacja o maksymalnej pojemności serwera wynoszącej 40 TB wydaje się już nieco nieaktualna, ale nadal podajemy ją jako oficjalną.



Serwer przystosowany jest do pracy w sieciach lokalnych o dużej przepustowości. Świadczą o tym dwa porty Ethernet, dzięki którym i przy wykorzystaniu technologii agregacji łączy oraz odpowiednio skonstruowanym otoczeniu sieciowym można uzyskać maksymalną teoretyczną przepustowość na poziomie 2 Gb/s. A także lepiej rozłożyć ruch w sytuacji, gdy z zasobów serwera korzysta więcej niż jeden użytkownik.

Z tyłu urządzenia znalazło się miejsce dla dość bogatego zestawu złączy. Oprócz dwóch portów Ethernet (urządzenie obsługuje i wspiera technologię agregacji łączy) i trzech portów USB 3.0 (w tym jednego typu C) znalazło się tu miejsce dla gniazda HDMI w standardzie 2.0 oraz cyfrowego wyjścia dźwiękowego S/PDIF. Za chłodzenie urządzenia odpowiada spory (i dzięki temu bardzo cichy) wentylator o średnicy 12 mm. Z pewnością nie jest to urządzenie w typie modnych obecnie minimalistycznych serwerów, ale wykonano go solidnie i z dbałością o detale.

Model ten ma jeszcze jedną cechę, po której można się zorientować, że mamy do czynienia ze sprzętem bardziej zaawansowanym: wyświetlacz LCD. Podaje on na bieżąco różne informacje o stanie urządzenia (można mu nawet ustawić spersonalizowaną wiadomość), z których najważniejsze i domyślnie wyświetlane są adresy IP. Jednak jego funkcjonalność jest znacznie większa, a to za sprawą czteroprzyciskowego panelu sterowania z poziomu którego można nawigować po prostym menu urządzenia. W menu tym zawarto również rozmaite informacje (np. temperatura, stan dysków, ilość wolnej i zajętej przestrzeni wolumenów itd.), ale też pewne komendy, m.in. tyle bardziej zaawansowane narzędzia obsługi systemu One Touch Backup.



Podstawowymi informacjami wyświetlanymi na ekranie LCD testowanego serwera są nazwa urządzenia (lub inna spersonalizowana wiadomość) oraz jego adres IP. Dzięki temu drugiemu użytkownik zawsze wie, co wpisać w przeglądarce internetowej swojego komputera, aby uzyskać dostęp do systemu ADM magazynu danych.

Niestety projektanci urządzenia nie zadbali o możliwość beznarzędziowego montażu dysków twardych. Zarówno zatem nośniki 3,5-calowe jak i małe dyski 2,5-calowe należy unieruchamiać na swoim miejscu za pomocą śrub. Może być to niezbyt wygodne, szczególnie jeżeli poważnie myślimy o wykorzystywaniu systemu MyArchive.

Specyfikacja techniczna

Zestawienie najważniejszych danych technicznych serwera Asustor AS6404T zebraliśmy w tabeli poniżej. Ponieważ są to oficjalne parametry techniczne udostępnione przez producenta, niektóre wartości o charakterze pomiarowym zapewne będą nieznacznie różnić się od osiągów rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności takich cech, jak natężenie emitowanego dźwięku, które w praktyce zależy m.in. od liczby i typów dysków twardych używanych w serwerze, warunków środowiskowych, a nawet typu podłoża, na którym stoi urządzenie.



Parametr Wartość Nazwa Asustor AS6404T Producent Asustor Rok premiery 2017 Procesor Intel Celeron J3455 Quad-Core 1,5 GHz

(podbijane do maks. 2,3 GHz) Pamięć operacyjna 8 GB (2×4 GB DDR3) Kieszenie na dyski 4 Maksymalna pojemność 40 TB (4 × 10 TB) Tryb hot-swap Tak Obsługiwany system plików

(dyski wewnętrzne / dyski zewnętrzne) EXT4 / FAT, FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+ Obsługiwane protokoły CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog Obsługiwane dyski twarde 3,5 cala, 2,5 cala/SATA III Agregacja łączy / Wake on LAN / Wake on WAN Tak / Tak / Tak Obsługa sieci bezprzewodowych Tak (wymagana karta Wi-Fi) Samodzielne przywracanie zasilania / Planowane włączanie i wyłączanie Tak / Tak Obsługiwane typy macierzy RAID Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 Obsługiwane urządzenia zewnętrzne HDD/SSD, router UPnP, UPS, drukarka USB, USB Wi-Fi, konwerter audio/głośnik USB, adapter Bluetooth, zasilacz USB, kamera IP, klawiatura, mysz, USB CD/DVD/Blu-Ray Funkcja szybkiego kopiowania Tak Pobór prądu

(uśpienie / hibernacja dysków / praca) 0,44 / 11,2 / 24 W Natężenie emitowanego dźwięku 17,6 dB Złącza 2×Ethernet, 3 × USB 3.0, 1 × USB typ C, 1×HDMI 2.0 (4K), S/PDIF Out Wymiary 185 × 170 × 230 mm Waga (bez napędów) 2,9 kg

Tabela specyfikacji technicznych serwera Asustor AS6404T.

Zawartość zestawu

Testowany przez nas serwer dostarczany jest nabywcy bez jakiegoś imponującego wyposażenia dodatkowego. Oprócz samego urządzenia można znaleźć tu okablowanie (w przewody Ethernet), zasilacz z przewodem sieciowym, śruby do montażu dysków twardych 3,5 i 2,5 cala (po cztery komplety w obu przypadkach), uchwyt do unieruchomienia przewodu zasilającego, broszurę z informacjami wstępnymi (w wielu językach) oraz płytę CD.



Zawartość opakowania raczej nie zachwyca. W szczególności irytuje brak jakiejkolwiek dokumentacji w wersji papierowej. Osoba zainteresowana lepszym poznaniem serwera przed jego uruchomieniem musi zajrzeć do Internetu lub na dołączoną do zestawu płytę CD.

Bardzo zawiodła nas papierowa dokumentacja urządzenia – praktycznie jej nie ma, bo ulotki zatytułowanej Quick Start Guide nie sposób brać na serio. Można się z niej jedynie dowiedzieć, że nawet podręcznik instalacji serwera znajduje się na płycie CD dołączonej do urządzenia.

Nie lepiej jest z dokumentacją elektroniczną – wprawdzie na stronie Asustor dostępna jest rozbudowana 121-stronicowa instrukcja, ale dotyczy ona w większym stopniu systemu ADM, niż samego serwera. Ten drugi aspekt traktuje bardzo ogólnie (jest to uniwersalna instrukcja przeznaczona dla całej grupy urządzeń), przez co brak w niej informacji na tematy związane z danym urządzeniem – na przykład próżno w niej szukać czegoś na temat funkcjonalności złącza USB typu C w testowanym modelu. Ponadto osoby odpowiedzialne za lokalizację dokumentacji, mówiąc delikatnie, nie spisały się najlepiej. Przykładowo w wersji polskojęzycznej znalazły się całe akapity w języku... portugalskim.