Test plecaka Thule Aspect TAC-106 DSLR

Szwedzkie marki związane z przemysłem motoryzacyjnym wypracowały sobie pewną renomę, która budzi skojarzenia m.in. z bezpieczeństwem czy niezawodnością. Te dwa słowa są również pożądane w przypadku plecaków fotograficznych. Nic więc dziwnego, że czytając widniejący na testowanym modelu Aspect TAC-106 DSLR napis Thule Sweden i mając świadomość jego pochodzenia, moje oczekiwania co do niego mimowolnie wzrosły. Sprawdźmy więc zatem, czy udało mu się im sprostać i czy zasłuży sobie na opinię, na którą zapracowały skandynawskie samochody osobowe i ciężarowe.

Thule Aspect TAC-106 DSLR - pierwsze wrażenia

Thule Aspect TAC-106 to uniwersalny plecak, który jest w stanie pomieścić np. lustrzankę DSLR z obiektywem, dwa dodatkowe obiektywy, laptopa 15,6" i iPada, ładowarkę, filtry optyczne, rzeczy osobiste, a dodatkowo umożliwia zamocowanie statywu. Alternatywnie zmieścisz w nim małego drona (DJI Mavic Pro lub quadrocopter o maksymalnych wymiarach 260x240x130 mm) z kontrolerem i osprzętem. Komorę wewnętrzną można dopasować do własnych potrzeb za pomocą zapinanych na rzepy przegródek. Wyściełana tylna ściana plecaka, duży, odpinany pas biodrowy i uzupełniający to wszystko pasek piersiowy mają za zadanie zwiększać komfort użytkownika. Tak w skrócie prezentuje się omawiany plecak, ale jak to wszystko sprawdza się w praktyce?

Thule Aspect TAC-106 to uniwersalny plecak, który jest adresowany zarówno do fotografów, jak i użytkowników mniejszych dronów.

Przy pierwszym zetknięciu z plecakiem moją uwagę zwróciła jego waga. Chociaż na stronie producenta podana jest informacja, że wynosi ona 1,4 kg, to w rzeczywistości, co może wydawać się nieco dziwne, plecak wydaje się lżejszy. Jako że Thule Aspect TAC-106 został zaprojektowany z myślą o noszeniu większej ilości sprzętu, to ten parametr daje mu już na starcie dużego plusa. Jednocześnie wygląda solidnie i wzbudza zaufanie, co do bezpieczeństwa przenoszonego sprzętu – tylna ściana (za którą znajduje się przegroda na laptopa i tablet) została wzmocniona, a komora główna wyłożona grubą warstwą materiału. Szkoda tylko, że spód plecaka nie został dodatkowo obszyty wodoodpornym materiałem, który umożliwiałby swobodne stawianie plecaka np. na pokrytej rosą trawie. Thule Aspect TAC-106 wykonany jest starannie i estetycznie, a wykorzystane materiały wzbudziły moje zaufanie. Oczywiście przy ekstremalnych zadaniach nie zastąpi walizki typu hardshell, ale nie to jest jego przeznaczeniem. Przy codziennym, w miarę rozsądnym użytkowaniu z pewnością spełni swoje zadanie.

Zastosowany nylon chroni zawartość przed wilgocią, jednakże brakuje osłony przeciwdeszczowej. Takie akcesorium należy dokupić osobno.

Bardzo wygodne i całkiem pomysłowe są uchwyty zamków błyskawicznych. Dostosowane do kształtu palca ułatwiają zapinanie i odpinanie kieszeni. To detal, ale robi różnicę. Szkoda nawet, że ten patent wykorzystano jedynie w przypadku kieszeni komory górnej i dolnej, a nie również w przegrodzie na laptopa i przedniej na akcesoria, chociaż i tutaj zastosowane uchwyty są w porządku.

Górna komora pełni rolę przegrody na rzeczy osobiste, takie jak np. bluza, kurtka itp. To bardzo praktyczne rozwiązanie, aczkolwiek szkoda, że zamykająca ją klapa nie została nieco wzmocniona, np. warstwą gąbki. Rozumiem, że ma inne zastosowanie, ale nawet cienkie wypełnienie byłoby przydatne w momencie, gdyby przyszła potrzeba wykorzystania tej przestrzeni do chwilowego przenoszenia sprzętu. Komora górna spełnia swoją docelową rolę bardzo dobrze – zmieścisz w niej bluzę lub lekką kurtkę przeciwdeszczową, notatnik, jedzenie, zasilacz do laptopa itp. Górną i dolną komorę oddziela przegroda, którą można otworzyć tak, aby przekształcić Thule Aspect TAC-106 w tradycyjny plecak. Dzięki temu może spełniać inne role niż tylko przenoszenie sprzętu.

Górna komora na rzeczy osobiste jest pojemna. Zapakowałem w nią bezlusterkowca (Olympus OMD E-M5) w małej torbie fotograficznej i wciąż pozostało w niej sporo miejsca na akcesoria.

Komora główna przeznaczona do przechowywania sprzętu została wyłożona materiałem w jaskrawym kolorze, dzięki czemu czarny sprzęt jest dobrze widoczny. Znalezienie potrzebnych elementów ekwipunku nie będzie problemem.

Plecak jest dobrze wyważony – zarówno pusty, jak i z zawartością stoi prosto i nie przewraca się (oczywiście pod warunkiem, że cięższy sprzęt jest umieszczony w dolnej komorze). Wewnątrz znajduje się kilka dodatkowych kieszonek na akcesoria (w tym także zapinane na zamek). Nie ma co prawda dedykowanych przegródek na karty czy kable, ale przyznam, że dla mnie to nie jest specjalnie wadą, gdyż po prostu wolę tradycyjną kieszeń zagospodarować według własnego uznania niż dostawać sugestię od producenta. W górnej komorze znajdują się dwie kieszenie – można je wykorzystać np. do segregowania zużytych akumulatorów (w prawej naładowane akumulatory, natomiast w lewej te wykorzystane).

Przednia kieszeń daje dodatkowe miejsca na podręczne przedmioty, takie jak np. przekąski lub mapy.

Thule Aspect TAC-106 DSLR - jak sprawdza się w praktyce?

Ogólnie rzecz ujmując Thule Aspect TAC-106 prezentuje się bardzo dobrze, jednakże najważniejszy parametrem każdego plecaka jest wygoda. Oczywiście w przypadku tego typu akcesoriów jest to kwestia szczególnie indywidualna, ale za tym modelem przemawiają szerokie, dobrze profilowane pasy naramienne, zwiększające komfort pas biodrowy i piersiowy oraz wentylowany tylny panel. Podobną siatką, jaka została wykorzystana w przypadku części plecaka stykających się z plecami, producent wyłożył pozostałe elementy mające bezpośredni kontakt z ciałem. Tylna ściana plecaka jest wzmocniona, ale odpowiednie rozmieszczenie poduszek sprawia, że nie stoi to w opozycji do wygody użytkownika.

Dodatkowe pasy i ergonomiczna budowa sprawiają, że do kwestii wygody nie mam żadnych zastrzeżeń.

Uniwersalny plecak, który ma służyć do codziennego użytku, musi być przede wszystkim elastyczny i dostosowywać się do potrzeb użytkownika. Thule Aspect TAC-106 stara się sprostać temu zadaniu także w przypadku wygody i ergonomii noszenia. Wychodzi z tej próby obronną ręką, gdyż daje dużo możliwości regulowania wszystkich pasków. Pas biodrowy można wypiąć, jeżeli nie jest potrzebny lub nie lubisz takowego używać. Mocowany jest na rzepy w taki sposób, że przytrzymywany jest jeszcze przez wszyty w tylną ścianę element. Wydawało mi się, że jego ponowne zamocowanie może wymagać cierpliwości, ale okazało się zupełnie inaczej. Pas biodrowy może bardzo szybko wrócić na swoje miejsce.

Odpięcie pasa biodrowego ułatwia pakowanie zawartości.

Na uwagę zasługują również kieszenie w pasie biodrowym. Zostały rozmieszczone tak, że mogą pełnić taką samą rolę jak te w spodniach i kurtce. Schowasz w nich swobodnie np. dekielek obiektywu lub chustki do przecierania optyki. Minusem jest to, że nie mają zamków błyskawicznych. Co prawda są na tyle elastyczne, że zabezpieczą podczas spaceru schowane w nich akcesorium, ale w przypadku zdejmowania plecaka dany przedmiot może wypaść i się zgubić. Pasek piersiowy można regulować w szerokim zakresie. Jest to rozwiązanie przydatne w szczególności dla użytkowniczek, które dzięki temu mogą go umieścić zarówno nad, jak i pod biustem.

Kieszenie umieszczone w pasie biodrowym są bardzo poręczne. Idealnie byłoby, gdyby chociaż jedna z nich była zapinana na zamek błyskawiczny. Sam pasek jest wyściełany tak, że gwarantuje komfort i wpija się w ciało.

Producent w materiałach promocyjnych prezentuje plecak z zapakowanym komputerem Apple, który charakteryzuje się niskim profilem. Zaintrygowało mnie, czy zmieści się w nim grubszy, nieco starszy notebook. Thule Aspect TAC-106 poradził sobie z tym zadaniem bardzo dobrze i umożliwił wygodne noszenie laptopa o grubości ponad 3,5 cm (jednocześnie nie trzeba go było pakować "na siłę"). Szczególnie ucieszyła mnie osobna przegroda na laptopa i tablet, gdyż pozwoliła mi znaleźć łatwy i wygodny sposób na transportowanie tabletu... graficznego.

Plecak pomieści nie tylko ultrabooki, ale również laptopy starszej generacji.

Zamki błyskawiczne przesuwają się gładko, ale jednocześnie zapewniają pewne mocowanie. Umieszczenie klapy komory głównej z boku daje łatwy dostęp do sprzętu bez konieczności zdejmowania całego plecaka. Jako że wybierając pomiędzy plecakiem a torbą, jestem zwolennikiem tych pierwszych, a jednocześnie nieco zazdroszczę ułatwionego korzystania z zawartości oferowanego przez torby fotograficzne, to rozwiązanie zaproponowane w Thule Aspect TAC-106 jest dla mnie satysfakcjonującym kompromisem. Podczas całodziennego użytkowania plecak był bardzo wygodny, a rozmieszczenie wszystkich elementów sprawiało, że używało się go bardzo intuicyjnie.

Plecak umożliwia wygodne noszenie statywu. Pasek przytrzymujący statyw znajduje także inne zastosowanie – działa na zasadzie uchwytu ręcznego, ułatwiającego pakowanie i wyjmowanie plecaka z bagażnika lub luku bagażowego.

Thule Aspect TAC-106 to bardzo udany produkt – solidny, przemyślanie zaprojektowany i wygodny. Te najważniejsze oczekiwania wobec plecaka udało mu się spełnić, chociaż nie obyło się bez drobnych mankamentów. Należą do nich brak pokrowca przeciwdeszczowego, zamków kieszeni umieszczonych w pasie biodrowym i dodatkowego wypełnienia w klapie komory górnej. Nie są to jednak kwestie, które przysłoniłyby fakt, że żal będzie rozstawać się z testowanym egzemplarzem. Zarówno podczas wycieczki terenowej, jak i w trakcie wyjazdu do centrum potwierdził, że szwedzkim produktom można zaufać.

Ocena końcowa (w skali 1-6):



bardzo dobry

Zalety solidna konstrukcja,

staranne i dopracowane wykonanie,

przemyślany rozkład komory głównej i na rzeczy osobiste,

wzmocniona tylna ściana,

pojemna przegroda na laptopa 15,6'' i tablet (w tym także graficzny),

jaskrawa kolorystyka komory głównej umożliwiająca łatwe znalezienie potrzebnego osprzętu,

ergonomiczne uchwyty zamków błyskawicznych,

wykończenie siatką wentylującą elementów bezpośrednio stykających się z ciałem,

możliwość wykorzystania jako tradycyjny plecak. Wady: brak pokrowca przeciwdeszczowego w zestawie,

kieszenie w pasie biodrowym są niezapinane na zamek,

brak warstwy wodoodpornego materiału na spodzie plecaka.