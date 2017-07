Synology DiskStation DS216+II - test wydajnościowy i recenzja

Oferta małych serwerów NAS bezustannie się rozrasta. Oprócz zaawansowanych i rozbudowanych modeli coraz częściej można znaleźć tu też sprzęt mniejszy, bardziej przystępny cenowo i prostszy w konfiguracji, ale ciągle oferujący bardzo atrakcyjną funkcjonalność. Do tego grona potentat w tej branży, firma Synology, zalicza jeden ze swoich nowszych produktów: dwudyskowy model DS216+II przeznaczony do wykorzystania w domu i małym biurze. Dzięki uprzejmości polskiego oddziału tej firmy mamy dzisiaj przyjemność zaprezentować Wam test praktyczny tego urządzenia.





Wygląd zewnętrzny, budowa, parametry

Bezpieczeństwo i szybki dostęp do danych są równie ważne dla fotografa, jak dobry aparat czy obiektyw. A dla wielu nawet ważniejsze – wie o tym każdy, kto choć raz stracił część swoich zbiorów. Dlatego też z przyjemnością przyjęliśmy możliwość przetestowania dla Was kolejnego ciekawego rozwiązania w zakresie przechowywania danych, kierowanego do użytkowników indywidualnych, zarówno pasjonatów, jak i zajmujących się fotografią zawodowo. Tym razem jest to mały serwer NAS wyposażony w możliwość instalacji dwóch napędów dyskowych, Synology DS216+II. Zapraszamy do lektury.

W poszukiwaniu odpowiedniego magazynu danych

Jakiego sieciowego magazynu danych potrzebuje fotograf? Lista wymagań wydaje sie dość standardowa: szybkiego, pojemnego, bezpiecznego... Dobrze, gdyby był też tani, więc może po prostu drugi komputer pełniący rolę serwera złożony na częściach z demobilu i chodzący pod kontrolą którejś z dystrybucji Linuksa? Nie tędy droga! Fotograf, choć korzystający na co dzień z nowoczesnego sprzętu komputerowego, wcale nie musi być specjalistą w tym zakresie – i najczęściej nie jest. A nawet jeżeli radzi sobie z takimi wyzwaniami jak stawianie serwera i administrowanie nim, to ma sporo lepszych zajęć niż tracenie czasu na zajmowanie się tym, co powinno po prostu działać.



Zestaw testowy: serwer NAS Synology DiskStation DS216+II wraz z udostępnionym na potrzeby testów kompletem serwerowych dysków twardych marki Seagate.

Ważnym kryterium jest więc prostota obsługi, za którą jednak nie powinna w żadnym razie iść ograniczona funkcjonalność. Potrzeby fotografów – zarówno zawodowe, jak i prywatne – potrafią być bowiem różne i chętnie zrealizują je oni za pomocą jednego urządzenia, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Stąd dążenie do tego, aby małe serwery NAS potrafiły jak najwięcej, co najczęściej osiąga się poprzez możliwość dodawania do nich rozmaitych aplikacji realizujących określone zadania.

Skojarzenia ze smartfonami i innymi urządzeniami mobilnymi nie będą w tym momencie przypadkowe – zarówno ta grupa urządzeń, jak i małe serwery NAS to obecnie po prostu dość wyspecjalizowane komputery, których oprogramowanie może być w razie potrzeby rozbudowywane o kolejne elementy. I tak też jest w przypadku testowanego przez nas urządzenia.

Synology DS216+II –wybitnie kompaktowy serwer NAS

Mały, dwuzatokowy serwer Synology DS216+II to w założeniu producenta część oferty kierowanej do domów i małych biur. Z tego też względu wydaje się bardzo odpowiedni dla fotografów pasjonatów oraz drobnych rzemieślników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jego sercem jest dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N3060 pracujący w zakresie od 1,6 do 2,48 GHz i nierozszerzalna pamięć o pojemności 1 GB. Dwie zatoki SATA obsługują dyski twarde i SSD formatów 3,5 oraz 2,5 cala. Maksymalna pojemność obsługiwanych napędów dyskowych to 10 TB, tak więc łączna pojemność przestrzeni oferowanej przez to urządzenie może wynosić do 20 terabajtów. Wystarczy na bardzo dużo zdjęć.



Serwer Synology DiskStation DS216+II to małe urządzenie o eleganckiej stylistyce. W przeciwieństwie do wielu sieciowych magazynów danych, sprzęt ten można bez obaw trzymać nawet w eksponowanym miejscu – nie będzie szpecił wnętrza, a z uwagi na pewne swoje cechy wybór lokalizacji zapewniającej łatwy dostęp do niego może być nawet wskazany.

Samo urządzenie po wyjęciu z zaskakująco niewielkiego opakowania okazuje się nadzwyczaj małe i lekkie. Jego wymiary 165 × 108 × 233 mm oraz waga 1,25 kg (bez dysków) to mniej więcej tyle, ile spodziewaliśmy się, mając w pamięci przeprowadzony niegdyś test czterozatokowego modelu tej samej firmy – Synology DS412+. Serwer Synology DS216+II jest więc zgrabnym i całkiem miłym dla oka urządzeniem. Nie trzeba więc go chować w szafkach ani pod stołem, tym bardziej że pewne jego funkcje wręcz zachęcają do tego, aby był łatwo dostępny. Jakie? Do tego przejdziemy już niebawem.

Dwie zatoki na dyski twarde znajdują się pod zdejmowaną plastikową płytką maskującą przedniego panelu i jak przystało na urządzenie serwerowe, pracują w trybie hot-swap, co oznacza możliwość ich wyjmowania i wkładania podczas pracy – na przykład na wypadek awarii któregoś z napędów. Same szuflady przystosowano do szybkiego i beznarzędziowego montowania dysków twardych formatu 3,5 cala (niestety format 2,5 cala wymaga już użycia wkrętów) za pomocą szyn z zatrzaskami. Nie zapomniano też o gumowych podkładkach absorbujących drgania dysku, co wydłuża żywotność napędów i osłabia generowane przez nie dźwięki.



Brak podwójnego złącza Ethernet dość dobrze pokazuje, że model DS216+II jest przeznaczony dla nieco mniej wymagającego odbiorcy. Z kolei użytkownik domowy nie zwróci na ten fakt większej uwagi.

Serwer komunikuje się z siecią za pośrednictwem pojedynczego złącza Gigabit Ethernet. Obsługuje także nośniki danych ze złączem USB, takie jak pendrive’y czy przenośne dyski twarde, ale również szereg innych urządzeń, do czego wrócimy jeszcze na przedostatniej stronie tego tekstu. Serwer wyposażono w trzy złącza USB – jeden port USB 3.0 z przodu urządzenia i dwa USB 2.0 z tyłu – oraz złącze eSATA. We wszystkich tych przypadkach serwer obsługuje napędy o systemach plików Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, FAT32, NTFS oraz HFS+. Dodatkowo w Centrum pakietów można nabyć obsługę systemu exFAT – usługa ta jest jednak dodatkowo płatna 3,99 USD dla jednego konta Synology i jednego urządzenia NAS. Jeśli natomiast chodzi o dyski wewnętrzne, to ich systemem plików może być sprawdzony EXT4 lub nieco nowszy i potencjalnie bardziej przyszłościowy (zwłaszcza w przypadku wolumenów o bardzo dużej pojemności) Btrfs.

Na potrzeby testów serwer został nam udostępniony wraz z dwoma bliźniaczymi dyskami twardymi Seagate NAS HDD o pojemności 4 TB każdy. Jest to model o numerze ST4000VN000 – 1H4168 uwzględniony w tabeli kompatybilności omawianego tutaj urządzenia. Wszelkie testy praktyczne i wydajnościowe zostały przeprowadzone z tymi napędami.

Specyfikacja techniczna

Zestawienie najważniejszych danych technicznych serwera Synology DiskStation DS216+II zebraliśmy w tabeli poniżej. Są to oficjalne parametry udostępnione przez producenta sprzętu, w związku z czym niektóre wartości o charakterze pomiarowym mogą różnić się od osiągów rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności natężenia emitowanego dźwięku, który w warunkach praktycznych jest uzależniony również od liczby i modeli używanych w serwerze dysków twardych, a także od akustyki pomieszczenia.



Parametr Wartość Nazwa Synology DiskStation DS216+II Producent Synology Rok premiery 2016 Procesor Intel Celeron N3060 1,6 GHz Dual-Core (podbijane do maks. 2,48 GHz) Pamięć operacyjna 1 GB DDR3 Kieszenie na dyski 2 Maksymalna pojemność 20 TB (2 × 10 TB) Tryb hot-swap Tak Obsługiwany system plików (dyski wewnętrzne/dyski zewnętrzne) Btrfs, EXT4 / Btrfs, FAT, FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT (za dopłatą) Obsługiwane protokoły CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) Obsługiwane dyski twarde 3,5 cala, 2,5 cala/SATA III Agregacja łączy/Wake on LAN Nie/Tak Obsługa sieci bezprzewodowych Tak (wymagana zewnętrzna karta Wi-Fi USB) Samodzielne przywracanie zasilania/Planowane włączanie i wyłączanie Tak/Tak Obsługiwane typy macierzy RAID Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 Obsługiwane urządzenia zewnętrzne drukarka USB, konwerter audio/głośnik USB, karta telewizyjna, karta Wi-Fi, karta 3G/4G, adapter Bluetooth, zasilacz USB, kamera IP, klawiatura/mysz Funkcja szybkiego kopiowania Tak Pobór prądu (hibernacja dysków/praca) 7,4/17,4 W Natężenie emitowanego dźwięku 18,2 dB Złącza Ethernet, 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, eSATA Wymiary 165 × 108 × 233 mm Waga (bez napędów) 1,25 kg

Tabela specyfikacji technicznych serwera Synology DS216+II.

Zawartość zestawu

Omawiany serwer dostarczany jest nabywcy w bardzo podstawowym zestawie. Oprócz samego urządzenia w opakowaniu znaleźć można zasilacz, przewód zasilający, kabel ethernet, komplet śrubek do montażu dysków formatu 2,5 cala oraz bardzo skromną instrukcję instalacyjną.



Zawartość opakowania nie zachwyca – poza widocznym na powyższym zdjęciu okablowaniem oraz broszurką pełniącą rolę podręcznika instalacji można tam znaleźć jeszcze tylko komplet śrub do montażu dysków HDD/SSD formatu 2,5 cala.

Dodatkowo na stronie internetowej produktu w dziale Centrum pobierania znaleźć można znacznie bardziej rozbudowaną dokumentację techniczną tego urządzenia, w tym 78-stronicowy podręcznik użytkownika. Instrukcje obsługi, instalacji oraz ulotka ze szczegółowymi parametrami technicznymi dostępne są w wielu językach, w tym polskim, natomiast dokumentacje typu White Paper oraz przewodniki użytkownika Directory Server oraz SNMP MIB – wyłącznie w języku angielskim.

Cena detaliczna serwera Synology DS216+II na rynku polskim wynosi w zależności od miejsca zakupu od 1360 do 1490 złotych. Jest to więc urządzenie odznaczające się w swojej grupie całkiem atrakcyjną ceną, która może przyciągnąć wielu chętnych. Przekonajmy się zatem, co potrafi i czy jest warte tego zainteresowania.