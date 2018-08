XP-Pen – wschodząca gwiazda na rynku tabletów graficznych

Czy zaopatrzenie się w wysokiej klasy tablet piórkowy musi się wiązać z ponoszeniem dużych wydatków? Do czego w ogóle fotografowi mogłoby być potrzebne takie urządzenie? Skąd się wzięła marka XP-Pen i co ma nam do zaoferowania? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule. A bardzo możliwe, że przy okazji zmieni się cały Wasz sposób patrzenia na warsztat cyfrowego fotografa. Tak więc zapraszamy!





XP-Pen – młody azjatycki tygrys

Rynki fotografii cyfrowej, systemów obrazowania i szeroko rozumianej elektroniki użytkowej bez przerwy się rozwijają i różnicują. Widać to szczególnie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, podczas których dało się zauważyć także kilka coraz bardziej interesujących zjawisk. Obserwowaliśmy przez ten czas coraz śmielsze wkraczanie "świeżej krwi" na rynki zabetonowane wcześniej przez dotychczasowych – wydawałoby się nienaruszalnych – potentatów. Czy to samo, co w świecie obiektywów i innych akcesoriów fotograficznych, może stać się na rynku tabletów piórkowych za sprawą marki XP-Pen? Wiele wskazuje na to, że tak. Przekonajcie się zresztą sami.



Tablety XP-Pen to świetna oferta dla fotografów szukających wysokiej jakości urządzenia edycyjnego w rozsądnej cenie. Poziom komfortu i precyzja oferowane przez wiele modeli tej marki niczym nie ustępują rozwiązaniom czołowych producentów tego typu sprzętu. (Fot. XP-Pen)

Krótka historia firmy i marki XP-Pen

Firma XP-Pen została założona w Japonii w 2005 roku i swoje istnienie rozpoczęła jako producent specjalizujący się w projektowaniu oraz wprowadzaniu na rynek tabletów graficznych. W 2008 roku założyła swój oddział na Taiwanie (co wiązało się z uzyskaniem dostępu do zaawansowanych technologii stosowanych w tabletach tej marki), a już w 2013 roku powstała amerykańska spółka XP-Pen Technology Co. jako przyczółek do podboju rynków Ameryki Północnej i Europy. Natomiast otwarcie w 2015 roku oddziału w chińskim mieście Shenzhen było początkiem dynamicznej walki o udziały w rynku Państwa Środka.



Wielu producentów tabletów graficznych deklaruje, że opracowuje swój sprzęt z myślą o profesjonalnych i wymagających użytkownikach, ale niestety niewielu się to udaje. Produkty firmy XP-Pen na szczęście należą do tego grona. (Fot. XP-Pen)

Obecnie XP-Pen jest działającym na całym świecie dostawcą i producentem tabletów piórkowych kierowanych do profesjonalistów, a także specjalistycznych akcesoriów (przede wszystkim piórek) dla tych urządzeń. W ciągu ostatnich 10 lat firmie udało się odnieść znaczące sukcesy na rynkach azjatyckich – w Japonii, Tajwanie, Hong Kongu, Indonezji i w Korei Południowej. Obecnie kontynuuje swoją ekspansję na rynki zachodnie, przede wszystkim USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, gdzie spotyka się z dużym zainteresowaniem cyfrowych artystów. Jej produkty dostępne są również w Polsce.

Ogólny przegląd oferty marki XP-Pen

W ofercie firmy XP-Pen znaleźć można produkty należące do sześciu różnych grup. Są to: cztery kategorie tabletów (Star, Deco, Artist, CP), piórka oraz akcesoria dla artystów korzystających z tabletów graficznych. Seria Star to klasyczne tablety piórkowe wykorzystujące technologię piórek nie wymagających dodatkowego zasilania, licząca obecnie 12 modeli różniących się rozmiarami i funkcjonalnością. Seria Deco jest wprawdzie skromniejsza – zaledwie trzy modele – ale o bardzo wyszukanej stylistyce i wyśrubowanych parametrach. Znaleźć tu można m.in. jeden z najcieńszych profesjonalnych tabletów na świecie, o grubości wynoszącej zaledwie 8 mm.



Szczególnie imponująco przedstawia się oferta firmy XP-Pen w zakresie tabletów z wbudowanym wyświetlaczem LCD. Jeszcze nie tak dawno nie marzyliśmy nawet, że tego typu urządzenie o naprawdę przyzwoitych parametrach będzie można nabyć w cenie taniego monitora LCD nadającego się do zastosowań graficznych. (Fot. XP-Pen)

Seria Artist to bogata oferta tabletów ze zintegrowanymi wyświetlaczem LCD – mówiąc prościej hybryda tabletu piórkowego i monitora. Liczy sobie aż 9 modeli o zróżnicowanej wielkości (przekątna obrazu od 10 do 22 cali) i parametrach. Z kolei CP to tablety opracowane specjalnie z myślą o rysownikach i animatorach, łączące w sobie funkcjonalność tabletu, szkicownika i tabliczki świetlnej. Dostępne są trzy modele tego typu o formatach A4 i A3.

Oferta piórek dla tabletów XP-Pen – zarówno tych otrzymywanych wraz z urządzeniem, jak i nabywanych osobno – jest równie imponująca. Znaleźć tu można siedem modeli, z których prawie wszystkie (z dwoma wyjątkami przeznaczonymi dla urządzeń Artist 16, 22 i 22E) oparte są na pasywnej technologii indukcyjnej. Tego typu piórka nie wymagają zasilania bateryjnego i są powszechnie uważane za rozwiązanie lepsze, wygodniejsze i bardziej precyzyjne od piórek na baterie, ciągle jeszcze dominujących w tańszych tabletach.



W ofercie tabletów XP-Pen nie brakuje urządzeń nieco mniej typowych. Pod tym względem szczególnie wyróżnia się dizajnerska linia Deco. Na zdjęciu model Deco 03 z ułatwiającym wiele czynności edycyjnych wielofunkcyjnym pokrętłem w narożniku. (Fot. XP-Pen)

Z kolei w dziale akcesoriów znaleźć można interesujące dodatki: od małej klawiatury ułatwiającej pracę, przez rozmaite stojaki i podkładki, aż po rękawiczki dla rysowników i futerały na okablowanie. Oferta XP-Pen jest ciekawa i nieustannie rozwijana.