Nigdy wcześniej nie publikowane zdjęcia Davida Bowie

Istnieją pewne relacje pomiędzy artystami, które przetrwają próbą czasu - Z pewnością do takich właśnie należy wieź pomiędzy japońskim fotografem Masayoshi Sukitą i gwiazdą rocka Davidem Bowie. Ich współpraca trwała pond 40 lat i zaowocowała niesamowitymi portretami, które dokumentują karierę muzyka. Teraz te fotografie - częściowo nigdy wcześniej nie prezentowane światu - zostały opublikowane w albumie fotograficznym Sukita: Eternity.



Masayoshi Sukita i David Bowie - niezwykła przyjaźń i niesamowite zdjęcia

Duet spotkał się, gdy David Bowie tworzył jako Ziggy Stardust, czyli alter ego artysty. Masayoshi Sukita był zaintrygowany tym, co zobaczył i zadzwonił do menedżera rockowca, aby umożliwili mu zorganizowanie sesji zdjęciowej. Udało mu się ich przekonać i to nawet pomimo tego, że posługiwał się łamaną angielszczyzną. Od tego momentu Sukita i Bowie stali się przyjaciółmi i współpracownikami na całe życie. "Za każdym razem gdy David przyjeżdżał do Japonii dzwonił do mnie mówiąc <<zróbmy sesję zdjęciową>>. Bowie zawsze kochał kulturę Wschodu i kochał Kioto, tradycyjne japońskie miasto" wspomina fotograf.