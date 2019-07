Zobacz wybuch wulkanu uchwycony z kosmosu

Naziemny monitoring nie zarejestrował przed wybuchem żadnych sygnałów ostrzegawczych, astronauci NASA jako pierwsi zobaczyli, że wulkan się budzi.

Astronauta z załogi Expedition 59 na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA zdołał uchwycić wybuch z odległości 402 km. Zdjęcie zostało zrobione aparatem Nikon D5 z obiektywem o ogniskowej 340 mm.

Uczestnicząc w e-kursie dowiesz się jak fotografować ludzkie ciało w mieszkaniu, w plenerze oraz w studio. Zdobędziesz umiejętności do nawiązywania dobrego kontaktu z modelką lub modelem. W e-kursie znajdziesz również odpowiedź na pytanie, z jakiego sprzętu (aparaty, obiektywy, oświetlenie, akcesoria) należy korzystać w fotografii aktu.

Jak tworzyć subtelne, delikatne, erotyczne lub odważne i prowokujące, pełne emocji akty? Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego.

Fot. NASA

Kīlauea to czynny wulkan, który znajduje się na wyspie Hawai'i (zwanej również Wielką Wyspą) w archipelagu Hawajów. Odwiedzający go turyści mogą podziwiać wpływające do oceanu rzeki magmy.