Olympus dodaje tryb AF do wykrywania ptaków w aparacie E-M1 X

Olympus udostępnił nową aktualizację oprogramowania sprzętowego do aparatu OM-D E-M1 X, wprowadzającą tryb AF z funkcją detekcji ptaków -Jednocześnie została udostępniona aktualizacja wzbogacająca aparat OM-D E-M1 Mark III o możliwość nagrywania filmów w formacie RAW za pośrednictwem zewnętrznego rejestratora.



Funkcja detekcji ptaków została dodana do systemu AF z inteligentnym wykrywaniem obiektów, które działa w oparciu o zastrzeżoną przez Olympusa technologię głębokiego uczenia. Po zaktualizowaniu aparatu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego będzie można skupiać ostrość przede wszystkim na ptasim oku i automatycznie przełączać ostrość na głowę lub ciało ptaka, jeśli oko nie zostanie wykryte. Olympus obiecuje, że funkcja ta będzie działać poprawnie nawet w przypadku ptaków fotografowanych w ich naturalnych siedliskach, które mogą charakteryzować się dużą ilością listowia i innych obiektów maskujących ptaki.

