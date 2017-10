Jasna Strona Kadru - poznaliśmy laureatów konkursu

Fundacja HumanDoc, CSI Foto i Video, Profesjonalny Sklep Fotograficzny Proclub oraz Canon Polska ogłosili wyniki IV edycji konkursu fotograficznego JASNA STRONA KADRU. SwiatObrazu.pl objął konkurs patronatem medialnym.

Konkurs JASNA STRONA KADRU miał zachęcić wszystkich do fotografowania i pokazywania pozytywnych aspektów życia oraz przyjaznych relacji społecznych. Cel konkursu to promowanie poprzez pozytywną fotografię takich wartości jak miłość, pokój, szacunek, integracja, ochrona życia i środowiska naturalnego, wolontariat jak również każda gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Nagrodą im. Dawida Korneckiego w konkursie JASNA STRONA KADRU dla zwycięzcy jest bezlusterkowiec Canon EOS M6 + obiektyw 15-45 mm IS STM ufundowany przez firmę Canon Polska. Przyznane zostały również cztery wyróżnienia: Drukarka termosublimacyjna Canon Selphy 1300 + zestaw wkładów pozwalający na wydruk 108 fotografii.

Nagroda Główna Elwira Kruszelnicka "Mleczna przygoda". Pierwsza okazja kilkuletniego chłopca, żyjącego w mieście, do uczestniczenia w dojeniu krowy. Wyróżnienia Agnieszka Piktas "A gdybym była mewą..." Spacerując brzegiem morza udało mi się uchwycić taki oto sympatyczny obrazek - kobieta, mewy, swoboda, beztroska, wolność.. Piotr Chrobota "FBI" Dzieci z kirgiskiej wioski, bawiące się przed szkołą Szymon Muszański "A to dobrze!" Zdjecie wykonane podczas poranego udoju owiec. Andrzej Mikulski " Dzień Walentynek" Autentyczny Dzień Walentynek na Starym mieście w Lublinie - jak powiedziała para ze zdjęcia, na miłość i okazywanie uczuć nigdy nie jest za póżno

Kim był Dawid Kornecki i jaki jest cel nagrody?

Dawid był dobrym, prawym i ciekawym świata młodym człowiekiem. Kochał życie, ludzi, zwierzęta i bardzo lubił podróżować. Był przy tym ambitny, pracowity i bardzo zdolny.Zajmował się grafiką komputerową i programowaniem stron www. Z zamiłowania był również związany ze środowiskiem fotograficznym.

Wszystko to niestety zostało przerwane 7 września 2013 r., kiedy Dawid został brutalnie zamordowany w samym centrum Krakowa na ul. Grodzkiej. Zginał z ręki mordercy, który zadał mu dwa śmiertelne ciosy nożem, kiedy Dawid stanął w obronie swojej narzeczonej i jej koleżanki. Tego dnia świętował z przyjaciółmi swoje 23 urodziny, a także oświadczył się dziewczynie i wspólnie zaplanowali termin ślubu…

Pragniemy tym konkursem w sposób godny i szlachetny uczcić życie oraz upamiętnić tragiczną śmierć Dawida. Chcemy zwrócić uwagę na pozytywne cechy, którymi Dawid w swoim życiu się kierował, a o których w dzisiejszych czasach wielu ludzi często zapomina. Te wartości to miłość, prawość, uczciwość, empatia, pomoc słabszym jak również w trudnych okolicznościach bohaterstwo i odwaga.