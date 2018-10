Kolory jesieni - najpiękniejsze fotografie

Jesień jest najbardziej fotogeniczną z pór roku. Drzewa mienią się tysiącami odcieni czerwieni, brązu i żółci a mgliste poranki przydają krajobrazom niesamowitego nastroju. Jesień daje też wiele okazji do niesamowitych ujęć fauny, gdy zwierzęta spędzają ostatnie chwile na przygotowaniach do zimy.





Świat kolorów, w którym monitor Eizo ColorEdge CS2420 i tablet Wacom Intuos Pro S to główne nagrody. Najbliższe dni to ostatni moment, aby uchwycić kolory jesieni. Prezentujemy inspirującą galerię ujęć biorących udział w konkursie fotograficznym, w którym monitor Eizo ColorEdge CS2420 i tablet Wacom Intuos Pro S to główne nagrody.

Koncentrując się na uchwyceniu swoich emocji i nastroju za pomocą takich środków wyrazu jak kompozycja i ekspozycja, znacząco zwiększysz szanse na zdjęcie, z którego będziesz zadowolony.

Fot. Zigi_Stardust

Fot. DariuszPanas

Fot. Dariusz Darecky

Fot. Krzysztof Tollas



Fot. Krzysztof Tollas

Fot. Piotr Jamiński

Fot. mitranor

Fot. Dare

Fot. Adam Å»

Fot. lrawa

Fot. MartaS

Fot. Ana Drwal

Fot. OkoRysia

Fot. OkoRysia

Fot. marrut

Fot. Krzysztof Tollas

Fot. bogdanp

Fot. FotoDam

Fot. harb

Fot. Marcin Grzegorczyn

Fot. pawelzygmunt

Fot. Sszuta

Fot. daanieeel

Fot. drobiazgowy

Fot. Krzysztof Tollas

Fot. HanZar

Jesień jest nie tylko najbardziej kolorowa, ale też najbardziej łaskawa dla fotografów. Światło nie jest już tak silne i kontrastowe jak w lecie. Słońce częściej przebija się przez żółte liście, docierając do obiektywu w dużo łagodniejszy sposób niż w poprzednich miesiącach.



Jesień to okres, w którym powstają ogromne ilości świetnych zdjęć - bo i warunki na to pozwalają, i wszystkim po prostu bardziej się chce. Prezentujemy niezbędnik jesiennego fotografa.