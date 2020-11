Najstarszy aparat świata dostępny na aukcji

Do sprzedaży trafił prawdopodobnie jeden z najstarszych aparatów, jaki kiedykolwiek został dotychczas wystawiony na aukcji - Wykonano go z drewna, mosiądzu i szkła około 1840 roku. Jego cena ma wynieść między 250 000 a 350 000 złotych.



Sprzedawany aparat to niezwykle prosta, wręcz pierwotna konstrukcja, poprzedzająca współczesne aparaty. Skrzynka została wykonana z litego, grubego mahoniu, a przedni i tylny panel połączony jest z całością mosiężnymi kołkami. Za obiektyw służy centralny otwór z mosiężną rurką, na końcu której znajduje się pojedyncza, wypukła soczewka. Tył aparatu tworzą pojedyncze drzwi utrzymywane na miejscu za pomocą pętli ze stalowego drutu i klina. Stąd właśnie pochodzi jego potoczna nazwa "pułapka na myszy".

