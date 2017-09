Proste narzędzie sieciowe, które pozwoli Ci wybrać obiektyw, jakiego potrzebujesz

Jeśli miewasz problem z decyzją, jaki obiektyw kupić, a drobiazgowe sprawdzanie technicznych szczegółów nie pomaga Ci w podjęciu decyzji, proste narzędzie sieciowe o nazwie What the Lens może być pomocne. Stworzona przez fotografa Williego Chicka aplikacja zgaduje, jakie są twoje preferencje co do obiektywu, na podstawie twojego ulubionego zdjęcia z galerii.

