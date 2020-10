Zobacz to co niewidoczne dzięki kamerze UV

Fotograf i naukowiec Don Komarechka przygotował ciekawe wideo o świetle ultrafioletowym - Pokazuje w nim, jak zmodyfikowana kamera i odpowiedni filtr pozwalają pokazać ukryty świat ultrafioletu. Taka aparatura ujawnia niedostrzegalne gołym okiem wzory kwiatów, które mają szczególne znaczenie dla zapylaczy, takich jak pszczoły.



Ludzkie widzenie ograniczone jest tylko do tzw. "widzialnej" części widma elektromagnetycznego. "Widzialnej" dla człowieka, co nie oznacza, że pozostała część spektrum jest niedostrzegalna. Istnieją organizmy, dla których jest ona normalnie dostępna, tak jak dla nas tzw. białe światło. W bezpośrednim sąsiedztwie dostępnego nam widma znajdują się podczerwień i ultrafiolet, które można zarejestrować za pomocą specjalnie dostosowanych kamer oraz aparatów.

