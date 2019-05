Wro Fashion Foto – jedyna cykliczna wystawa fotografii mody w Polsce

W piątek 10 maja 2019 w DH Renoma we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy Wro Fashion Foto. To wyjątkowa wystawa fotografii mody, a w tym roku odbywa się jej szósta edycja. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz modowych i artystycznych imprez Wrocławia. SwiatObrazu.pl objął wystawę patronatem medialnym.



Wro Fashion Foto to przedsięwzięcie wyjątkowe, nie ma bowiem w Polsce wystawy fotografii o podobnym mechanizmie. Fotograficy przygotowują pracę specjalnie na wystawę, biorąc pod uwagę motyw przewodni oraz realizując swoje śmiałe pomysły. Przez lata można obserwować ewolucję projektu, przede wszystkim jego misji. Organizatorom wystawy zależy na promocji zdolnych fotografów zajmujących się modą, ale także na pokazywaniu utalentowanych reprezentantów całej branży: wizażystów, stylistów, fryzjerów, modelek i modeli. Dzięki Wro Fashion Foto aktywizuje się środowisko modowe Dolnego Śląska.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest "Metropolis". Organizator wydarzenia, agencja modelingowa SPOT Management, zaprosiła do udziału w wystawie 15 niesamowitych artystów. Każdy z nich przeprowadził jedną sesję zdjęciową wedle swojej koncepcji dopasowanej do motywu przewodniego, a potem wybrał jedno najlepsze zdjęcie, które będzie można zobaczyć na wystawie. SPOT Management jak co roku starała się stworzyć artystom dobre warunki do realizacji ich pomysłów poprzez pomoc w zapewnieniu ekipy profesjonalnych modelek, stylistów, wizażystów oraz stylizacji z butików dostępnych w DH Renoma. Fotograficy mieli do dyspozycji dwa studia fotograficzne: Portretownię oraz aranżowane BIG Studio.

Efekty pracy fotografów oraz ich ekip będzie można oglądać od 10 maja 2019. W tym roku wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem partnerów związanych z branżą fotograficzną. Współpracę podjęli specjaliści od druku – producent profesjonalnych drukarek, firma EPSON, a także CMC Consulting- pracownia druku specjalizująca się w wydrukach prac fotograficznych. Impreza zaktywizowała również partnerów związanych z modą i branżą beauty, w wystawę zaangażowały się: Akademia Technik Fryzjerskich, dystrybutor biżuterii marka Azzurro, butik Showroom 203, dystrybutor kosmetyków SAELA. Wieczór uświetni obecność kaw z palarni Czarny Deszcz oraz napojów od Martini. Po wernisażu organizatorzy zapraszają na after party do klubu PINTA Wrocław.

Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wernisażu, wystawa dostępna będzie od 10 maja do 10 czerwca w DH Renoma we Wrocławiu. Następnie wystawa zostaje przeniesiona do DCF Wrocław, gdzie 15.06.2019 odbędzie się kolejny wernisaż połączony z projekcją filmu, prelekcją oraz spotkaniem ze stylistami. Wtedy również imprezy towarzyszące odbędą się w Empiku w DH Renomie.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Po zakończeniu wystawy wydruki zdjęć przekazane zostaną Fundacji Na Ratunek Dzieciom z chorobą nowotworową, która zlicytuje je na swoich licytacjach.

Zdjęcia zza kulis Wro Fashion Foto

Fot. S.Mużyło

Fot. S.Mużyło

Fot. A.Potoczna

Fot. A.Potoczna

Fot. Drozdowska Slyz

Fot. S.Mużyło