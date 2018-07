Zdjęcia – jak stworzyć dobry materiał na bloga?

Obecnie często słyszymy stwierdzenie, iż żyjemy w „erze Internetu”. W nim też większość z nas spędza – według ostatnich badań – nawet kilka godzin dziennie. Jest to przestrzeń, której jesteśmy odbiorcami, ale którą także możemy tworzyć samodzielnie. Nie jest to rzeczą trudną – wystarczy utworzenie konta i wybranie nazwy, by rozpocząć działalność na takich platformach jak Blogger, Wordpress, ale także Instagram czy Facebook.

Następnie mamy możliwość zamieszczania tam stworzonych przez nas treści i dzielenia się nimi ze światem. Także tematyka utworzonych kont może zaskakiwać. Wśród użytkowników dominują blogi recenzenckie – książkowe i filmowe – ale także podróżnicze, kulinarne czy choćby popularnonaukowe. Nie brakuje także blogów poradnikowych – od krawieckich, przez zebrane wskazówki dla młodych mam, aż po opiekę nad różnego gatunku zwierzętami. W zasadzie tworzenie blogosfery hamuje tylko sama wyobraźnia - nic więc dziwnego, iż możemy zaobserwować jej nieustający wzrost i rozprzestrzenianie. Jednak jakkolwiek sama tematyka jest ważna, nie da się zaprzeczyć, że kluczową rolę w przyciąganiu czytelników musimy przypisać dwóm innym czynnikom – są nimi treść samej strony oraz znajdujące się na niej zdjęcia. O ile jednak treść jest z góry widziana jako nieodzowny element bloga, o tyle kluczowa rola zdjęć w jego prezentacji jest często lekceważona.

Rola fotografii w blogosferze

Domyślnie zdjęć używa się tylko do urozmaicenia ciągłego tekstu – a więc głównie w celach "ozdobnych". Ich potencjał może być jednak wykorzystany także o wiele, wiele lepiej. Podając przykład z praktycznych obserwacji – mogą być one wykorzystywane między innymi na Instagramie czy Facebooku, gdzie blogerzy zwykli publikować zdjęcie z opisem odsyłającym czytelnika do ich bloga z pełnym postem dotyczącym ujęcia. Jest to rozwiązanie proste i niebywale praktyczne, w dodatku świetnie radzi sobie także ze stroną promocyjną - między innymi dzięki systemowi praktycznych hashtagów. Wystarczy więc odpowiednie zdjęcie, by nawet osoba, która dotąd nie słyszała o naszej działalności, trafiła na naszego bloga. Jednak jak stworzyć zdjęcia, które zaciekawią naszych odbiorców?

Blogerzy a profesjonalizm

Wielu internautów, którzy zajmują się bardziej profesjonalnym prowadzeniem blogów, inwestuje w zaawansowany sprzęt – kamery i aparaty wysokiej jakości, by jak najlepiej sprostać oczekiwaniom czytelników. W takich przypadkach nie obędzie się bez wydanych nawet kilkunastu tysięcy złotych na sprzęt, używany np. do fotografowania potraw, książek, kosmetyków lub do tworzenia zdjęć o tematyce podróżniczej. Co jednak, gdy zależy nam na profesjonalizmie, ale nie chcemy inwestować w kosztowny i nieporęczny sprzęt? Istnieje lepsza alternatywa – także wykorzystywana przez wielu blogerów. Zakłada ona użycie kamery w telefonie, która także może stworzyć wiele bogatych w szczegóły ujęć, a jednocześnie jako element wyposażenia naszego telefonu jest bardziej poręczna i wygodna w transporcie. W dodatku dzięki ostatnim osiągnięciom firm takich jak np. Sony mamy do dyspozycji najwyższej klasy sprzęt zdolny spełnić nasze oczekiwania. Do takich należy między innymi Sony Xperia XZ2, o której możemy poczytać na stronie: https://www.sonymobile.com/pl/products/phones/xperia-xz2/. Dzięki takim rozwiązaniom mamy możliwość zmierzyć się z fachowymi fotografami i z sukcesem wzbogacić naszego bloga.

Różne pytania, różne rozwiązania

W fotografii blogerskiej wyraźnie wyróżniają się już wcześniej wspomniane zdjęcia podróżnicze, które wymagają od fotografa specyficznych założeń. To jednak nie wszystko . Także przy fotografowaniu różnych typów obiektów jak rośliny czy papier musimy zwrócić uwagę na drobne różnice – między innymi sposoby rzucania cienia przez przedmioty i łapania światła przez różnorodne faktury. Jako dobry przykład można tutaj podać chociażby szklane ozdoby. Jeszcze inaczej sprawa ma się z fotografowaniem potraw. Często zdjęcia potraw wychodzą nieciekawie, mimo że postaraliśmy się o jak najlepsze warunki do ich zrobienia. Co robimy źle? Jak się okazuje przyczyn może być wiele – od tak oczywistych, jak nieodpowiednie światło, po niewłaściwą prezentację dania, która subtelnie, aczkolwiek skutecznie psuje nam zamierzony efekt. Warto zapoznać się ze wskazówkami profesjonalnych fotografów: https://blogs.sonymobile.com/pl/2016/12/14/jak-wykonac-perfekcyjne-zdjecia-kulinarne/, by wyzwania związane z fotografowaniem potraw nas nie zaskoczyły. Jak udowadnia autor tego artykułu – przy odrobinie umiejętności i znajomości odpowiednich specyfikacji, za pomocą dobrego telefonu możemy stworzyć naprawdę niepowtarzalne ujęcia.

Nietypowe pomysły

Oczywiście same zdjęcia to nie wszystko. Często bardziej niż na zdjęciach zależy nam na dobrze przygotowanym materiale filmowym. Wydaje się, że bez kamery się nie obejdzie, chyba że zajrzymy znowu do oferty Sony – aparat z systemem Motion Eye w telefonach takich jak między innymi Sony Xperia XZ2 czy też opcja tworzenia filmu ze zdjęć oferowana jako Movie Creator są w stanie zaoferować nam wysoką jakość, a także oryginalne podejście do tematu. Zwłaszcza opcja robienia filmów ze zdjęć , o której więcej można przeczytać na stronie producenta: https://www.sonymobile.com/pl/apps-services/movie-creator/ jest warta uwagi, jako że świetnie odpowiada na potrzeby blogerów w mediach społecznościowych. Dzięki możliwości uchwycenia i prezentacji nieskomplikowanych, ale bogatych w szczegóły wrażeń ma potencjał do przyciągnięcia uwagi czytelnika i zachowania jej na dłużej. Jeśli wpasujemy to w nasz zamysł, na pewno będziemy zadowoleni z efektu.

Wśród wielu fotografów panuje przekonanie, iż dobre zdjęcie może wyrazić więcej niż tysiąc słów. Nawet jeśli zależy nam tylko na kilku słowach, by przekazało upragnioną ideę, potrzebujemy włożyć w nie nieco pracy. Jednak gdy już uda nam się osiągnąć upragniony efekt i osiągniemy właściwe rezultaty, z pewnością satysfakcja wynagrodzi nam trud starań, a nasz blog nieporównywalnie się wzbogaci. Pamiętajmy jednak, że odpowiedni sprzęt jest jedną ze składowych sukcesu. Reszta to uchwycenie odpowiedniej chwili i profesjonalna obróbka w jednym z programów graficznych.