Bezpłatny kurs fotografii dla początkujących - Lekcja 1 - Światło w fotografii - Część III - Oświetlenie ciągłe

Wiesz już, że światło w fotografii to element niezbędny do tego, aby powstało zdjęcie - Teraz nadszedł czas na przedstawienie zgrubnej systematyki wykorzystywanego światła.

Oświetlenie ciągłe

Kiedy robisz zdjęcie w plenerze, najczęściej korzystasz ze słonecznego oświetlenia - to światło zastane. Kiedy wspomagasz się w pomieszczeniu lampą błyskową, używasz światła błyskowego, które - co zrozumiałe, nie należy do kategorii światła zastanego - stanowi rodzaj światła wytworzonego. Jeszcze inny rodzaj światła dostarczają różnego rodzaju reflektory i doświetlacze - to jeden z rodzajów oświetlenia ciągłego.

Każdy z tych rodzajów światła ma swoje charakterystyczne cechy, zalety i słabości. Postaramy się je teraz omówić.

Naturalne światło zastane jest najpowszechniej wykorzystywanym rodzajem oświetlenia. Spotykamy się z nim w wielu skrajnych czasem przypadkach. Fot Dawid Petka

Najczęściej światło zastane wykorzystamy fotografując w dzień. To powoduje, że światło zastane jest najpowszechniej wykorzystywanym oświetleniem w fotografii. Mamy z nim do czynienia fotografując na świeżym powietrzu, w pomieszczeniach przy dziennym oświetleniu, także na koncertach, jeśli nie korzystamy z lamp błyskowych. Słowem – wszędzie tam, gdzie nie wprowadzamy dodatkowych źródeł światła. Światło zastane nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów ani kosztów, wystarczy wyjąć aparat i fotografować. Niestety, odbywa się to kosztem swobody i – często – wygody. Robiąc zdjęcia w świetle zastanym jesteśmy całkowicie uzależnieni od warunków atmosferycznych, pory dnia, itp. Mamy niewielkie możliwości modyfikowania światła, np. poprzez ustawienie fotografowanej osoby w cieniu. Największym problemem w przypadku światła zastanego jest kontrola kierunku światła. Pracując np. z oświetleniem studyjnym, mamy możliwość dokładnego ustawienia lamp. W przypadku światła zastanego najczęściej takiej możliwości nie mamy (zdarza się ona sporadycznie, gdy fotografujemy przy zastanym świetle sztucznym i mamy możliwość przesunięcia np. lampy). Jedyne co nam pozostaje, to odpowiednie ustawienie fotografowanego obiektu w stosunku do światła. Pośrednim rozwiązaniem jest użycie powierzchni odbijającej światło (np. tak zwanej blendy, będącej rodzajem ekranu mocno odbijającego światło) i skierowanie światła słonecznego w żądanym kierunku. W ten sposób możemy też rozjaśnić cienie w przypadku wystąpienia zbyt ostrego światła.

Ten kadr powstał przy użyciu światła zastanego odbitego jednocześnie za pomocą blendy. Blenda umieszczona blisko twarzy modelki spełniła funkcję głównego światła i pozwoliła uniknąć powstania niepożądanych cieni na twarzy. Fot. Dawid Petka

Jakie jeszcze problemy mogą nas spotkać, gdy będziemy fotografowali jedynie w świetle zastanym? Jest ich kilka, a najgroźniejsze to brak światła i jego nadmierna ilość. Z tym pierwszym przypadkiem będziemy mieli do czynienia w świetle zastanym naturalnym, np. wieczorem czy wczesnym porankiem, gdy słońce nie świeci "pełną mocą". Także w świetle zastanym sztucznym najczęściej okaże się, że jest ono nieco za słabe, by wykonać poprawną ekspozycję. Co wtedy robić? W dzisiejszych czasach – czasach aparatów cyfrowych – wystarczyć może zwiększenie czułości ISO. Być może konieczne okaże się mocniejsze otwarcie przysłony. Jeśli zawiedzie także coraz popularniejsza w aparatach stabilizacja, konieczne będzie użycie statywu. Pozwoli on na zarejestrowanie zdjęcia w trudnych warunkach przy dużej swobodzie – możemy obniżyć czułość i domknąć przysłonę do potrzebnej wartości. Długi czas naświetlania nie będzie przeszkodą, gdyż aparat będzie stał pewnie na statywie. Oczywiście jest możliwe zastosowanie światła błyskowego, umożliwiającego zrealizowanie ekspozycji z krótkimi czasami – o czym napiszemy już za chwilę.

Wykonanie zdjęcia ze statywu gwarantuje odpowiednią ostrość i możliwość ustalenia niskiej czułości ISO. Fot. Dawid Petka

Problemy występujące przy niedoborze światła wydają są zrozumiałe. Jednak zbyt duża ilość światła też może je powodować. Zdarza się czasami, że nasz aparat nie będzie miał np. wystarczająco szybkiej migawki do odpowiedniego ograniczenia ilości wpadającego światła. Co należy wtedy zrobić? Przede wszystkim należy maksymalnie obniżyć czułość ISO. Gdy to nie pomaga, konieczne okaże się mocne domknięcie przysłony. Co jednak przypadku, gdy chcemy zrobić zdjęcie z maksymalnie otwartą przysłoną? Jedynym rozwiązaniem jest użycie tzw. filtra neutralnego – nie robi on nic, prócz przyciemniania. Dzięki niemu możliwe stanie się wykonanie zdjęcia.

To zdjęcie posiada wyraźnie widoczny, duży przepalony obszar. Dla wybranej wartości przysłony nie było możliwe takie ustawienie migawki, by tego uniknąć. Można było mocniej domknąć przysłonę lub zastosować filtr neutralnie szary. Fot. Dawid Petka

Nasza rada:

Fotografując w świetle zastanym o niskim poziomie, użyj statywu. Jeśli masz możliwość, ustaw odpowiednio źródło światła, jeśli nie – odpowiednio ustaw fotografowany przedmiot.

Specyfika oświetlenia ciągłego – wady i zalety

Światło ciągłe i jego cechy charakterystyczne niekiedy trudno jest opisać, ponieważ… jest zbyt zwyczajne. Otacza nas na co dzień i raczej nie kojarzy się z fotografią, chyba że rozpatruje się je w kategoriach światła zastanego (np. podczas fotografowania domowej imprezy bez użycia lampy błyskowej). Wszystkie te rozważania nie przydają się jednak na wiele, gdy w grę wchodzi scena studyjna oświetlona tego typu światłem. A ponieważ zdecydowanej większości fotografów oświetlenie studyjne kojarzy się z lampami błyskowymi, toteż do oświetlenia ciągłego odnoszą się oni co najmniej podejrzliwie.

Oświetlenie ciągłe – jego źródło stanowi zarówno słońce, lampka nocna, jak i 1000-watowy halogen. Dlatego nie sposób jest ująć wszystkich wad i zalet tego rodzaju światła w prostym zestawieniu. Można natomiast spróbować określić dobre i złe strony światła ciągłego stosowanego w studyjnej fotografii produktowej w porównaniu z oświetleniem błyskowym. (Fot. Jason Pratt)

Fotografia produktów zobacz szczegóły >>>

Czy rzeczywiście oświetlenie ciągłe powinno się w kategoriach fotograficznych traktować jako gorszą formę i rodzaj protezy dla "prawdziwego" oświetlenia? Cudzysłów użyty pod koniec ostatniego zdania wydaje się być wystarczającą odpowiedzią na to pytanie. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona, a światło ciągłe – podobnie jak błyskowe – ma zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Aby umieć dobrze wykorzystać te pierwsze i uchronić się przed wpływem tych drugich musimy przede wszystkim wiedzieć, z czym mamy do czynienia.

Bezpłatny kurs fotograficzny on-line: Zrozumieć fotografię Wprowadzenie Lekcja 1: Bez światła nie ma fotografii - część III Rodzaje oświetlenia w fotografii Bezpłatny kurs fotograficzny on-line dla początkujących "Zrozumieć fotografię - Wprowadzenie" kierujemy do wszystkich początkujących fotografów i osób, które dopiero zastanawiają się, czy warto rozwijać tę pasję. Ten darmowy kurs fotografii łączy podstawy, które każdy musi poznać, z ogólnym omówieniem opcji sprzętowych. Znajdziesz w nim również ćwiczenia, zadania do samodzielnego rozwiązania, odsyłacze do materiałów uzupełniających i fotograficzne inspiracje. Cały e-kurs składa się z dziesięciu lekcji, każda z nich składa się z kilku części, a każdą z części publikujemy w każdy kolejny dzień roboczy - na stronie www.swiatobrazu.pl Dla tych, którzy będą chcieli kontynuować naukę udostępniamy cykl kilkunastu e-kursów, dostępnych w ramach abonamentu Zrozumieć fotografię na platformie www.kursy.swiatobrazu.pl. Listę aktualnie dostępnych kursów publikujemy na końcu każdej lekcji. W tej cześci o: Światło w fotografii | Oświetlenie ciągłe | Oświetlenie zastane | Oświetlenie błyskowe | Lampa błyskowa | Charakterystyka widma źródła światła | Temperatura barwowa | Rodzaje oświetlenia ciągłego |

Światło generowane przez oświetlenie ciągłe pada na fotografowaną scenę przez cały czas, od momentu włączenia do wyłączenia lamp. Błysk flesza przeciwnie – emitowany jest wyłącznie w momencie wykonania zdjęcia i trwa ułamek sekundy. Ta fundamentalna różnica w połączeniu z najrozmaitszymi uwarunkowaniami (technicznymi i nie tylko) sprawia, że z obydwoma rodzajami światła pracuje się zupełnie inaczej. Nie można jednak powiedzieć jednoznacznie, że któryś z tych typów oświetlenia jest pod każdym względem lepszy od drugiego. Oświetlenie ciągłe ma bowiem swoje zalety i wady.

Zalety oświetlenia ciągłego

Niewątpliwie największą zaletą oświetlenia ciągłego w fotografii jest jego dostępność. To prawda: oświetlenie ciągłe w odróżnieniu od błyskowego jest dostępne dla wszystkich fotografów – nawet tych z najmniej zasobnymi portfelami. W tym momencie wielu z Was może chcieć zaprotestować: w końcu prawie każdy aparat ma wbudowany flesz, więc jak można powiedzieć, że to oświetlenie błyskowe jest tym gorzej dostępnym dla wielu fotografów? Niestety, lampa błyskowa wbudowana w aparat kompletnie nie nadaje się do naszych potrzeb, ponieważ emituje ona światło w bardzo niekorzystny dla fotografowanego obiektu sposób: z pojedynczego, prawie punktowego źródła zlokalizowanego na korpusie aparatu i do tego dokładnie na wprost, często bardzo blisko osi optycznej obiektywu. Ponadto (z dość oczywistych względów) manipulowanie położeniem takiego źródła światła jest niemożliwe – względem fotografującego zawsze pozostaje ono w tym samym miejscu. W efekcie obiekt oświetlony błyskiem wbudowanego w aparat flesza prezentuje się na zdjęciu w najlepszym wypadku nie najlepiej.

Najważniejszą zaletą użycia oświetlenia ciągłego jest możliwość łatwego przewidzenia wyglądu zdjęcia bez jego wykonania – poprzez przyjrzenie się scenie. W porównaniu z tym praca z lampą błyskową jest znacznie bardziej nieprzewidywalna i wymaga większego doświadczenia. (Fot. Jeff Hitchcock)

Zakup zewnętrznych lamp błyskowych wiąże się już z pewnymi wydatkami – od kilkuset złotych wzwyż ja jedną sztukę. Tymczasem do wykonywania na przykład całkiem udanych zdjęć produktowych drobnych przedmiotów w domowym studiu wystarczą nam w zupełności dwie lub cztery lampki biurowe. One zaś są właśnie przykładem tanich źródeł światła ciągłego.

Podstawowy zestaw przedmiotów użytych do zorganizowania całkiem pomysłowego studia domowego do drobnej fotografii produktowej. Jak widać całe oświetlenie stanowią cztery lampki biurowe. (Fot. Dawid Petka)

Cena to jednak nie wszystko. Światło ciągłe jest znacznie łatwiejsze do ustawiania dla mniej doświadczonego fotografa, niż błyskowe. Jest tak, ponieważ nie musimy wykonać zdjęcia, aby przekonać się, jakie efekty da przestawienie lampki o pół metra w lewo lub w prawo – wystarczy, że spojrzymy na scenę. Oczywiście kryje się w tym pewna pułapka: aparat rejestruje rzeczywistość nieco inaczej niż nasze oczy i musimy się nauczyć brać pod uwagę te różnice. Wszystko to zajmuje jednak znacznie mniej czasu, niż nauka przewidywania efektów użycia błysku w sytuacji, gdy nie można na szybko i bez wykonania zdjęcia podejrzeć rezultatów dokonanych zmian.

W przypadku wielu rodzajów oświetlenia ciągłego możliwa jest też do uzyskania w stosunkowo mało skomplikowany sposób płynna regulacja natężenia strumienia świetlnego każdej lampy z osobna. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza podczas kreatywnego modelowania sceny, ale też podczas prostego ustawiania świateł mającego na celu uzyskanie oświetlenia równomiernego.

Wady oświetlenia ciągłego





To były zalety, a jakie można wymienić wady oświetlenia ciągłego? Największą z pewnością jest niewielka (w porównaniu ze światłem błyskowym) moc strumienia świetlnego, wymuszająca w większości przypadków użycie statywu. Będzie to szczególnie konieczne w sytuacji, gdy dla uzyskania odpowiedniej głębi ostrości i wysokiej jakości obrazu zechcemy przymknąć przysłonę obiektywu i obniżyć czułość ISO aparatu do minimum – a więc praktycznie w każdym wypadku. Niestety, uzyskanie przy użyciu oświetlenia ciągłego strumienia światła, który pozwoliłby w takich warunkach fotografować z ręki jest bardzo trudne i wymagałoby użycia lamp o bardzo dużej wydajności. To zaś w wielu przypadkach oznacza bardzo wysoką cenę oraz duży pobór prądu i co za tym idzie wydzielanego przez lampy ciepła.

Statyw – absolutnie nieodzowny przyrząd podczas fotografowania przy świetle zastanym. Niestety niska moc wiązki świetlnej generowanej przez tego typu lampy (zwłaszcza w porównaniu z fleszem) uniemożliwia wykonywanie zdjęć z ręki. (Fot. Dawid Petka)

Wykonywanie zdjęć z ręki nie jest więc dobrym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania "domowych" systemów światła ciągłego. Na pocieszenie warto jednak zauważyć, że niezależnie od mocy i rodzaju oświetlenia fotografując przedmioty i tak najlepsze efekty uzyskamy korzystając z pomocy statywu – zwłaszcza wówczas, gdy zależy nam na tym, aby wszystkie przedmioty były podobnie oświetlone i uchwycone na zdjęciu z takiej samej perspektywy. Solidny trójnóg i przewodowy wyzwalacz spustu migawki (czyli wężyk spustowy) są zatem najczęściej nieodzownymi elementami wyposażenia.

Pewne źródła światła nadają się lepiej do wykorzystania, a inne gorzej. Jeszcze inne nie nadają się wcale, albo też ich użycie wiąże się z dużym ryzykiem. Do tego ostatniego grona należą popularne świetlówki kompaktowe – nie tylko często nie oferują one odpowiedniego światła, ale też temperatura barwowa różnych egzemplarzy tego samego modelu może się poważnie różnić. Zwłaszcza, gdy jedna z lampek jest starsza i bardziej zużyta od innych. (Fot. David Pacey)

Kolejny problem to emisja ciepła, która w większości typów oświetlenia ciągłego jest spora i rośnie proporcjonalnie do mocy. Przodują w tym wszelkiego rodzaju halogeny, którym wręcz trzeba zapewnić dobrą wentylację, a filtry i dyfuzory wieszać w co najmniej półmetrowej odległości od żarnika, aby nie doprowadzić do zagrożenia pożarem. Niestety najchłodniejsze źródła światła ciągłego, czyli wszelkiego rodzaju świetlówki i lampy LED są jednocześnie najmniej nadającymi się do fotografii – choć istnieją od tej reguły wyjątki. Tyle jeśli chodzi o lampy o dużej mocy, jednak nawet zwyczajne żarówki mogą w tym względzie stanowić pewien problem. Dlatego też nawet korzystając ze zwykłych lampek biurowych nie wolno pod żadnym pozorem doprowadzić do tego, aby rozpraszacz lub filtr z materiału, plastiku, a zwłaszcza z papieru (np. kalka techniczna) stykał się bezpośrednio z żarówką.

Trzeci problem związany z oświetleniem ciągłym, sprowadza się do rozbieżności pomiędzy charakterystykami widma różnych źródeł światła. Mówiąc prościej, w odróżnieniu od lamp błyskowych każdy rodzaj lampy lub żarówki może świecić światłem o diametralnie różnej temperaturze barwowej. A ponieważ, jak już wiemy, mieszanie różnych rodzajów oświetlenia w obrębie jednej sceny jest niedopuszczalne, toteż rozwiązaniem w takim przypadku jest stosowanie źródeł światła wyłącznie tego samego rodzaju, a najlepiej również natężenia. Czyli na przykład jeżeli jako oświetlenie sceny stosujemy komplet czterech lampek biurowych, to do wszystkich wkręćmy jednakowe żarówki zwykłe lub halogenowe i to najlepiej kupione mniej więcej w tym samym czasie, ponieważ w miarę zużycia potrafią one delikatnie zmieniać natężenie i temperaturę barwową emitowanego światła.

Halogen – popularne zarówno w studiach amatorskich, jak i profesjonalnych źródło światła ciągłego. Jego największą wadą jest ogromna ilość generowanego ciepła, przez co pomieszczenia, w których pracuje kilka lamp halogenowych o większej mocy muszą być dobrze wentylowane. (Fot. Pat Pilon)

Istnieje też kilka pomniejszych wad oświetlenia ciągłego, które są związane bardziej z określonymi typami lamp, aniżeli z całą omawianą kategorią. W przypadku źródeł żarowych i halogenowych, których moc wiązki świetlnej można w wielu przypadkach dość precyzyjnie regulować (o czym wspominaliśmy przy okazji wymieniania zalet) może się też pojawić problem zmiany temperatury barwowej światła w miarę modyfikowania intensywności świecenia. Zmiany te w praktyce są na szczęście wyraźnie widoczne dopiero przy silnym zmniejszeniu jasności lampy, więc najczęściej nie ma z nimi problemu.

Warto też wiedzieć, że zdecydowana większość źródeł światła ciągłego zasilanych prądem sieciowym pulsuje zgodnie z częstotliwością zmian prądu w gniazdku, czyli około 50 Hz. To powoduje, że przy czasach naświetlania krótszych niż 1/50 sekundy wykonane przy takich samych ustawieniach ekspozycji mogą się nieco różnić od siebie pod względem jasności. Zjawisko to może być bardziej lub mniej widoczne w zależności od rodzaju źródła światła (niektóre typy lamp – zwłaszcza studyjnych – wyposażane są w różnego rodzaju stabilizatory napięcia, co w znacznym stopniu tłumi ten efekt) i całkowicie zanika przy czasach ekspozycji dłuższych niż 1/50 s.

Bardzo wiele lamp fluorescencyjnych migocze z częstotliwością prądu w sieci zasilającej. Nie stanowi to problemu, dopóki zdjęcia wykonujemy przy długich czasach naświetlania, ale już uzyskanie przewidywalnych efektów przy ekspozycjach krótszych niż 1/60 sekundy bywa kłopotliwe. Jest to jednak i tak nic w porównaniu, z problemami, jakie z popularnymi świetlówkami i jarzeniówkami mają filmowcy. (Fot. MIKI Yoshihito)

Duża różnica temperatur barwowych pomiędzy najpopularniejszymi źródłami światła ciągłego (żarówki i lampy halogenowe) oraz stosunkowo niewielka moc świecenia sprawiają, że studio, w którym wykonujemy zdjęcia musi być dobrze osłonięte przed światłem zewnętrznym – zwłaszcza słonecznym. O ile bowiem nawet przeciętna lampa błyskowa jest w stanie swoją mocą kompletnie przytłumić blask słoneczny wpadający przez otwarte okno, o tyle reflektor emitujący światło ciągłe musiałby się odznaczać bardzo dużą mocą, aby zapewnić taki sam efekt. To z kolei podczas pracy ze światłem ciągłym wymaga albo bardzo dobrze wyciemnionego studia (konieczne zasłony lub ciemne żaluzje w oknach – a jeszcze lepiej rolety), albo też należy poczekać z rozpoczęciem zdjęć do zmierzchu.