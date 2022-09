Bezpłatny kurs fotografii dla początkujących - Lekcja 1 - Światło w fotografii - Część II - Balans bieli

Kurs fotografii dla początkujących koncentruje się na początku na omówieniu zagadnień związanych z rolą światła w fotografii - Kontynuujemy te rozważania, a w tej części o balansie bieli (równoważenie bieli, white balance), który jest procesem kompensacji barw obrazu zarejestrowanego przez matrycę aparatu cyfrowego, służącym dopasowaniu kolorystyki zdjęcia do temperatury barwowej promieniowania widzialnego oświetlającego fotografowaną scenę - Brzmi skomplikowanie? Nie martw się - za chwilę wyjaśni się, o co chodzi.



Balans bieli – Wprowadzenie

Na pozór bardzo proste w fotografii (zwłaszcza cyfrowej) tematy balansu bieli i temperatury barwowej są źródłem nieustających kłopotów zarówno u początkujących, jak i nawet nieco bardziej zaawansowanych fotografów. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że opanowanie tych aspektów rzemiosła fotograficznego pozwala nie tylko uzyskać zdjęcia "poprawne", lecz również rozbudować swój arsenał technik o zupełnie nowe elementy twórcze. Zawarte tu informacje i porady pozwolą nie tylko zrozumieć, jak funkcjonuje ten tak istotny w fotografii mechanizm, ale też wykorzystać go do celów, których niejednokrotnie nie przewidzieli nawet projektanci używanego przez fotografów sprzętu.

Co to jest balans bieli?

Większość problemów z ustawianiem balansu bieli wynika z nieznajomości samego zjawiska. Tymczasem jest ono – pomimo mocno fizycznego fundamentu – dość proste do zrozumienia. Barwa wszystkiego co nie świeci własnym światłem ściśle zależy od rodzaju oświetlenia, a przede wszystkim od występujących w nim tzw. dominant barwnych, czyli obszarów widma odznaczających się zdecydowanie większą intensywnością od pozostałych. W efekcie np. biały przedmiot w świetle żarówki lub świecy wydaje się mieć odcień pomarańczowy. W języku potocznym najczęściej mówimy, że światło jest ciepłe lub chłodne – choć nie są to oczywiście jedyne rodzaje dominant barwnych.

Każdy rodzaj oświetlenia odznacza się swoją unikalną charakterystyką, która znajduje swoje odzwierciedlenie w wyglądzie i kolorystyce wykonywanych fotografii. Mechanizm balansowania bieli powstał po to, aby umożliwić fotografom uzyskanie na zdjęciach dokładnie takich barw, na jakich im zależy, niezależnie od warunków oświetleniowych. (Fot. MorgueFile)

Zjawisko to w większości przypadków (poza tymi najbardziej skrajnymi, takimi jak podany powyżej przykład z żarówką) nie jest dla nas zauważalne, ponieważ nasz mózg bardzo dobrze radzi sobie z określaniem charakteru oświetlenia oglądanej sceny i dokonywania na bieżąco poprawek w kolorystyce tego, co widzimy. Zupełnie inaczej jest w przypadku fotografii. Aparat (zarówno tradycyjny, jak i cyfrowy) nie dysponuje tak niezawodnym mechanizmem i w inny sposób musi dokonywać interpretacji rejestrowanych barw. W przypadku fotografii analogowej decyduje o tym wybór filmu (najczęściej dostępne są dwa rodzaje negatywów: dla światła słonecznego oraz żarowego) oraz ewentualnie filtrów korekcyjnych, o których wspominamy dalej. Aparaty cyfrowe pozwalają w tym zakresie na znacznie większą swobodę – tak więc sytuacja jest tutaj nieco podobna jak w przypadku doboru czułości ISO.

Ćwiczenie Przeczytaj artykuł z cyklu Fotografia od A do Z: Czułość materiału światłoczułego.

Wraz z tą swobodą pojawiają się jednak pewne problemy i związane z nimi pojęcia: temperatura barwowa, zafarb/dominanta, korekta tinty itd. Postaramy się je wszystkie w przystępny sposób wyjaśnić.

Bezpłatny kurs fotograficzny on-line: Zrozumieć fotografię Wprowadzenie Lekcja 1: Bez światła nie ma fotografii - część II - Balans bieli Bezpłatny kurs fotograficzny on-line dla początkujących "Zrozumieć fotografię - Wprowadzenie" kierujemy do wszystkich początkujących fotografów i osób, które dopiero zastanawiają się, czy warto rozwijać tę pasję. Ten darmowy kurs fotografii łączy podstawy, które każdy musi poznać, z ogólnym omówieniem opcji sprzętowych. Znajdziesz w nim również ćwiczenia, zadania do samodzielnego rozwiązania, odsyłacze do materiałów uzupełniających i fotograficzne inspiracje. Cały e-kurs składa się z dziesięciu lekcji, każda z nich składa się z kilku części, a każdą z części publikujemy w każdy kolejny dzień roboczy - na stronie www.swiatobrazu.pl Dla tych, którzy będą chcieli kontynuować naukę udostępniamy cykl kilkunastu e-kursów, dostępnych w ramach abonamentu Zrozumieć fotografię na platformie www.kursy.swiatobrazu.pl. Listę aktualnie dostępnych kursów publikujemy na końcu każdej lekcji. W tej cześci o: Światło w fotografii | Balansowanie bieli | Temperatura barwowa | Dominanta barwna | Korekta tinty | Zafarb | Balans bieli a format zapisu pliku | Wzornik balansu bieli | Szara karta | Cyfrowa korekta balansu bieli | Modyfikatory oświetlenia | Blenda

Wspomniana już wcześniej Temperatura barwowa jest najważniejszym pojęciem charakteryzującym światło w fotografii. Jest ona własnością fizyczną światła i jako taka podawana jest w kelwinach (jednostce temperatury tożsamej ze skalą Celsjusza, lecz bez wartości ujemnych; 0 kelwinów to -273,15 stopni Celsjusza). Wywodzi się od zjawiska tzw. promieniowania ciała doskonale czarnego, które w dużym uproszczeniu można sprowadzić do stwierdzenia, że wszystkie substancje ogrzane do odpowiedniej temperatury (o ile oczywiście w międzyczasie nie zmieni się ich stan skupienia na gazowy) zaczynają świecić i że barwa tego światła zależy wyłącznie od temperatury danej substancji. Ogrzane do temperatury 1700 kelwinów żelazo będzie emitowało światło o dokładnie takich samych właściwościach, co ogrzana do temperatury 1700 kelwinów miedź lub złoto (mimo iż te dwa ostatnie metale w takiej temperaturze będą już w stanie płynnym). Tak więc każdej temperaturze można przypisać światło o określonych własnościach barwnych. Światło świecy ma temperaturę barwową wynoszącą około 1800 K, tradycyjna żarówka od 2700 do 3300 K, światło słoneczne przy bezchmurnej pogodzie od 5500 do 6000 K (taką samą temperaturą barwową odznacza się z reguły błysk flesza), światło przy zachmurzonym niebie 6500 K, cień 7500 K, natomiast blask wyładowań atmosferycznych (błyskawic) może mieć temperaturę barwową wynoszącą nawet 20000 K.

Wbrew powszechnie przyjętemu w mowie potocznej nazewnictwu, źródła światła o wyraźnej czerwonawej dominancie (a więc ciepłe) odznaczają się stosunkowo niską temperaturą barwową, zwłaszcza w porównaniu ze światłem niebieskawym (czyli zimnym) o wielokrotnie wyższej temperaturze barwowej. Blask pioruna odznacza się wyjątkowo wysoką temperaturą barwową (ok. 20 000 K), mimo iż jest wyraźnie zimny – choć oczywiście poprzez odpowiednią obróbkę barwną zdjęcia można go "ocieplić". (Fot. MorgueFile)

Taka prosta zależność dotyczy źródeł światła określanego mianem ciągłego. W przypadku lamp typu nieciągłego (takiego jak wszelkiego rodzaju świetlówki, jarzeniówki, neony itd.) światło nie powstaje w wyniku rozgrzewania jakiejś substancji do wysokiej temperatury, lecz w wyniku wzbudzania rozmaitych cząsteczek na poziomie atomowym. W odróżnieniu od naturalnych źródeł światła, a także żarówek i lamp halogenowych, oświetlenie tego typu charakteryzuje się tzw. nieciągłym spektrum barw. Oznacza to, że ich światło nie jest stworzone z mieszanki wszystkich barw składowych, lecz że w ich widmie świetlnym mogą znajdować się wyraźne przerwy, a także tzw. piki – obszary widma o silnie zwiększonej intensywności. Wprawdzie również w stosunku do takich źródeł światła stosuje się pojęcie temperatury barwowej, jednak są to wartości dosyć umowne, a samo oświetlenie nieciągłe przysparza fotografom mnóstwa problemów.

Balansowanie bieli to proces polegający na ustawieniu elementu rejestrującego światło lub cyfrowym skorygowaniu gotowego obrazu fotograficznego w celu uzyskania zdjęcia o prawidłowej kolorystyce. W fotografii tradycyjnej - jak wspomnieliśmy wcześniej - odbywa się to poprzez użycie odpowiednich materiałów światłoczułych i filtrów. W przypadku fotografii cyfrowej zabieg ten sprowadza się najczęściej do analizy obszarów kadru, które według układów pomiarowych aparatu lub samego fotografującego powinny być białe (stąd nazwa) lub neutralnie szare, co w rezultacie pozwala na określenie temperatury barwowej oświetlenia. Wówczas aparat poddaje obraz z matrycy takiej obróbce, aby zniwelować zafarby, których źródłem jest oświetlenie. W rezultacie zdjęcie charakteryzuje się naturalną kolorystyką. Tak przynajmniej wygląda teoria. W praktyce wszystko zależy od stopnia złożoności sceny i jej oświetlenia, skuteczności układów pomiarowych w aparacie oraz… efektów, jakie pragniemy uzyskać. Często bowiem neutralny balans bieli nie jest tym, na osiągnięciu którego może nam zależeć.





Są sytuacje, w których regulowanie balansu bieli nie zmieni kolorystyki naszego zdjęcia w sposób radykalny. Stanie się tak wówczas, gdy naszym obiektem zainteresowań będą silnie monochromatyczne źródła światła, takie jak neony, których widmo jest zawężone praktycznie do jednej barwy. (Fot. MorgueFile)