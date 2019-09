Canon EOS C500 Mark II- kompaktowa kamera z pełnoklatkową matrycą 5.9K

Canon zaprezentował najnowszą kamerę systemową Cinema EOS - EOS C500 Mark II. To kompaktowa kamera z pełnoklatkową matrycą, która pozwala rejestrować obraz w rozdzielczości 5.9K.

Opracowany przez Canon pełnoklatkowy sensor jest napędzany nowym procesorem DIGIC DV 7 i umożliwia wewnętrzny zapis obrazu 4K (10 bit / 4:2:2) w formacie Cinema RAW Light dzięki uniwersalnemu kodekowi XF-AVC. To pierwsza kamera z serii Cinema EOS rejestrująca obraz 5.9K w Cinema RAW Light na zupełnie nowych, szybszych nośnikach CFexpress (możliwość nagrywania obrazu w 5.9K na dwóch kartach jednocześnie), dając profesjonalnym twórcom większą elastyczność i wyższą wydajność pracy.

Kompaktowy rozmiar modelu EOS C500 Mark II zapewnia twórcom filmowym i operatorom wyjątkową swobodę twórczą. Elastyczna, modułowa konstrukcja kamery sprawia, że profesjonalni twórcy mogą rozbudowywać body o nowe, dodatkowe akcesoria, aby najlepiej dopasować sprzęt do wymagań produkcyjnych. EOS C500 Mark II to pierwsza kamera systemowa Cinema EOS z wymiennym (dostępny zewnętrzny adapter) mocowaniem dla obiektywów EF i PL, co daje profesjonalistom jeszcze szerszy wybór optyki spośród dostępnych obiektywów Canon. To także pierwsza kamera Cinema EOS z technologią elektronicznej stabilizacji obrazu.

Najwyższej jakości obraz dzięki pełnoklatkowej matrycy

Wyposażona w pełnoklatkową matrycę CMOS 5,9K firmy Canon kamera EOS C500 Mark II nadaje rejestrowanym materiałom kinowy charakter, zachowując wierne odwzorowanie kolorów i gładki odcień skóry. Matryca 5.9K Full Frame CMOS w połączeniu z nowo opracowanym procesorem DIGIC DV 7 sprawiają, że EOS C500 Mark II jest idealnym wyborem dla profesjonalistów, którzy chcą tworzyć treści w najwyższej jakości 4K. Wszystko dzięki wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu demozaikowania przy nadpróbkowaniu obrazu 5.9K do 4K, skutecznie redukującego szumy i efekty mory. Szeroka gama barw i wysoki zakres dynamiczny, wynoszący 15 stopni zapewniają swobodę i elastyczność obróbki obrazu w postprodukcji oraz przy nagrywaniu w trybie HDR. Dodatkowo kamera EOS C500 Mark II posiada wbudowane filtry ND (2, 4, 6, 8[1] i 10[2] stopni), które umożliwiają rejestrowanie ujęć z małą głębią ostrości – także w pełnym słońcu.

Wydajność i elastyczność

Wysoka wydajność kamery EOS C500 Mark II to zasługa najnowszego procesora DIGIC DV 7, możliwości wewnętrznego zapisu w formacie Cinema RAW Light i rozdzielczości 5,9K. Format Cinema RAW Light, poza elastycznością postprodukcji klasycznych RAW-ów, dodatkowo ogranicza rozmiar plików.

Poza możliwością symultanicznego rejestrowania obrazu XF-AVC 4K (4:2:2 10 bit) wewnętrznie na dwóch kartach CFexpress, możliwe jest także nagrywanie materiału wideo w trybie proxy. Dodatkowo zaawansowany interfejs 12G-SDI (4-krotnie wyższa prędkość transmisji niż 3G-SDI) za pomocą jednego kabla wysyła wysokiej jakości nieskompresowany sygnał 4K 50/60p. Kamera posiada także wyjście HDMI do swobodnego przesyłania obrazu 4K 50/60p za pomocą tego popularnego złącza.

Dostosowana do szerokich wymagań produkcyjnych

Użytkownicy kamery EOS C500 Mark II mogą skorzystać z dodatkowych modułów rozszerzających – EU-V1 i EU-V2. Dostępne są również dwa opcjonalne wizjery elektroniczne – EVF-V70 i EVF-V50. Moduł EU-V1 posiada interfejs Genlock / Sync BNC, Remote B (do opcjonalnego pilota RC-V100) oraz Ethernet do przesyłania strumieniowego IP lub obsługi za pomocą przeglądarki. Z kolei moduł EU-V2 posiada dodatkowo dwa wejścia XLR i 12-pinowe złącze obiektywu, a dodatkowo wyposażony jest w mocowanie akumulatora V-Lock z kablem D-tap o mocy wyjściowej 24V.

Elektroniczna stabilizacja i technologia automatycznego AF

EOS C500 Mark II to pierwsza kamera systemowa Cinema EOS, którą wyposażono w technologię elektronicznej, 5-osiowej stabilizacji obrazu. Po podłączeniu obiektywu obsługującego transmisję danych, wartości ogniskowej przekazywane są do kamery automatycznie. Z kolei po podłączeniu obiektywu bez odpowiedniej komunikacji z obiektywem, ustawienie elektronicznej stabilizacji możliwe jest poprzez ręczne wprowadzenie wartości ogniskowej. Co ważne, system elektronicznej stabilizacji jest kompatybilny także z obiektywami anamorficznymi.

Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli z serii Cinema EOS, także nowa kamera EOS C500 Mark II wyposażona jest w – doskonale znaną użytkownikom sprzętu Canon – technologię Dual Pixel CMOS AF. Oferując szybki tryb One-Push AF i ciągły AF, profesjonaliści mają pewność, że ujęcia zawsze będą ostre. Filmowcy i operatorzy mogą skorzystać z monitora LCD LM-V2 i intuicyjnego przewodnika Dual Pixel Focus Guide, który ułatwiają precyzyjne ustawienie ostrości. Kamera EOS C500 Mark II posiada również funkcję wykrywania twarzy i śledzenia AF, umożliwiając jeszcze efektywniejszą kontrolę autofokusa w różnych, także trudnych sytuacjach. System AF oferuje również możliwość dostosowania prędkości i reakcji śledzenia punktu ostrości.

Swoboda twórcza

EOS C500 Mark II obsługuje LUT-y użytkownika, umożliwiając nakładanie lub dostosowanie własnych, gotowych LUT-ów. Kamera umożliwia także nagrywanie obrazu z szybkością 50/60 kl./s w rozdzielczości 5,9K z kodekiem Cinema RAW Light.

Dzisiaj Canon zaprezentował także najnowszy monitor referencyjny DP-V3120 i profesjonalny obiektyw CJ15ex4.3B. Oba produkty, podobnie jak prezentowana kamera EOS C500 Mark II, zostaną po raz pierwszy zaprezentowane szerszej publiczności na stoisku Canon (hala 12, stoisko D60) podczas targów IBC 2019. EOS C500 Mark II będzie dostępny w sprzedaży od grudnia br.

Canon EOS C500 Mark II

Jakość obrazu Full Frame Pełnoklatkowa matryca 5.9K Nowoczesna konstrukcja Wierne odwzorowanie kolorów Naturalny, gładki odcień skóry Tryb HDR HLG/PQ i profil Canon Log 2/3

Wewnętrzny zapis na karty CFexpress / Cinema RAW Light i XF-AVC

Kompaktowa budowa i ergonomia Lekki korpus (1,750g) Nowoczesna konstrukcja Niezawodność w każdych warunkach

Modułowa konstrukcja Wymienne mocowanie obiektywów Dostępność zewnętrznych modułów / EVF

Pionierska technologia autofokusa

Elektroniczna stabilizacja obrazu

Dodatkowe funkcjonalności Obsługa LUT-ów Wewnętrzne filtry (2/4/6/8/10)